РФ сосредоточилась на ударах по трем областям, есть 'затишье' в массированных атаках

Враг продолжает разведывать украинскую территорию и наносить удары по критической инфраструктуре.

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Российские оккупанты сейчас сосредоточились на воздушных атаках на прифронтовые территории - речь идет о Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Как отметил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, для этих ударов РФ использует все имеющиеся средства поражения.

"Враг постоянно продолжает атаковать прифронтовые территории. А именно - Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области, используя для этого и управляемые авиабомбы, и зенитные ракетные системы типа С-300, которые перепрограммированы для поражения именно наземных целей, а не для поражения этих целей, которые находятся в воздухе", - сказал он. видео дня

Однако, по словам Евлаша, наблюдается определенное "затишье" в комбинированных ударах РФ по Украине.

"Также относительно использования БПЛА типа "Шахедов". Сейчас мы отслеживаем определенное затишье, когда враг не использует массированных комбинированных ударов, а применяет только Шахеды для разведки территорий и поражения нашей критической инфраструктуры", - ответил представитель Воздушных сил.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Для ударов по Харькову враг использует все имеющиеся силы и средства поражения.

"Наиболее эффективной защитой могут быть, как отметил президент, системы Patriot. Они позволят нам бороться непосредственно с носителями и, прежде всего, оказывать психологическое давление на пилотов, которые залетают близко к линии соприкосновения и сбрасывают эти КАБы на наши мирные города", - отметил Евлаш.

Взрывы 9 апреля - последние новости

Российские оккупанты во вторник, 9 апреля, ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. По данным Харьковской ОГА, прилетело по объекту промышленности. Среди пострадавших - работники предприятия.

В этот же день враг обстрелял Полтавскую громаду. Враг ударил прямо по гражданскому дому. Оккупанты убили по меньшей мере одного человека и ранили минимум 10 человек. Среди пострадавших есть дети - трое.

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