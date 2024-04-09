УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ сосредоточилась на ударах по трем областям, есть "затишье" в массированных атаках

Яна Ставская
9 апреля 2024, 18:21
Враг продолжает разведывать украинскую территорию и наносить удары по критической инфраструктуре.
РФ сосредоточилась на ударах по трем областям, есть 'затишье' в массированных атаках
Последние новости войны - читайте на Главреде / Коллаж: Главред, скриншот: видео

Российские оккупанты сейчас сосредоточились на воздушных атаках на прифронтовые территории - речь идет о Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Как отметил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, для этих ударов РФ использует все имеющиеся средства поражения.

"Враг постоянно продолжает атаковать прифронтовые территории. А именно - Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области, используя для этого и управляемые авиабомбы, и зенитные ракетные системы типа С-300, которые перепрограммированы для поражения именно наземных целей, а не для поражения этих целей, которые находятся в воздухе", - сказал он.

видео дня

Однако, по словам Евлаша, наблюдается определенное "затишье" в комбинированных ударах РФ по Украине.

"Также относительно использования БПЛА типа "Шахедов". Сейчас мы отслеживаем определенное затишье, когда враг не использует массированных комбинированных ударов, а применяет только Шахеды для разведки территорий и поражения нашей критической инфраструктуры", - ответил представитель Воздушных сил.

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Для ударов по Харькову враг использует все имеющиеся силы и средства поражения.

"Наиболее эффективной защитой могут быть, как отметил президент, системы Patriot. Они позволят нам бороться непосредственно с носителями и, прежде всего, оказывать психологическое давление на пилотов, которые залетают близко к линии соприкосновения и сбрасывают эти КАБы на наши мирные города", - отметил Евлаш.

Взрывы 9 апреля - последние новости

Российские оккупанты во вторник, 9 апреля, ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. По данным Харьковской ОГА, прилетело по объекту промышленности. Среди пострадавших - работники предприятия.

В этот же день враг обстрелял Полтавскую громаду. Враг ударил прямо по гражданскому дому. Оккупанты убили по меньшей мере одного человека и ранили минимум 10 человек. Среди пострадавших есть дети - трое.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Воздушные Силы война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Это больше не фантазия": Боррель сделал неутешительное заявление о большой войне в Европе

"Это больше не фантазия": Боррель сделал неутешительное заявление о большой войне в Европе

18:08 Мир
Удар по ЗАЭС: в ГУР рассказали, откуда запускались дроны для обстрела станции

Удар по ЗАЭС: в ГУР рассказали, откуда запускались дроны для обстрела станции

17:59 Украина
У Зеленского спросили о наступлении России на Харьков: он поделился прогнозом

У Зеленского спросили о наступлении России на Харьков: он поделился прогнозом

17:33 Украина
Все главные новости

Популярное

Украина проиграет : Зеленский предупредил о худшем сценарии окончания войны 28104

"Украина проиграет": Зеленский предупредил о худшем сценарии окончания войны

Пакет на $60 млрд: в Сенате назвали вероятные сроки утверждения помощи Украине 2911

Пакет на $60 млрд: в Сенате назвали вероятные сроки утверждения помощи Украине

«Готовятся к передаче короны»: принц Уильям в трансе 2554

"Готовятся к передаче короны": принц Уильям в трансе

НАТО может ввести войска и закрыть небо над Украиной: неожиданный прогноз Волкера 1950

НАТО может ввести войска и закрыть небо над Украиной: неожиданный прогноз Волкера

Последние новости

18:21

РФ сосредоточилась на ударах по трем областям, есть "затишье" в массированных атаках

18:08

"Это больше не фантазия": Боррель сделал неутешительное заявление о большой войне в Европе

17:59

Удар по ЗАЭС: в ГУР рассказали, откуда запускались дроны для обстрела станции

17:42

"Был добровольцем": на войне погиб украинский актер Андрей Доманский

17:33

У Зеленского спросили о наступлении России на Харьков: он поделился прогнозомВидео

Бронь для цирков и штрафы вместо тюрьмы для уклонистов: к чему готовиться после "новой" мобилизацииБронь для цирков и штрафы вместо тюрьмы для уклонистов: к чему готовиться после «новой» мобилизации
17:24

Прорвались на бронетехнике: войска РФ зашли в важный город на востоке - Bild

17:08

"Мне очень досадно": Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак

16:52

Украину накроют грозы и упадет температура: стала известна дата похолодания

16:52

"Это не моя история": Алина Гросу рассказала, живет ли вместе со вторым мужем

Реклама
16:51

Пережиток советчины: почему нельзя белить деревья весной - последствия шокируют

16:47

РФ планировала перебросить в Черное море МРК "Серпухов": в ГУР раскрыли деталиВидео

16:36

Как помыть вытяжку на кухне: что сделать, чтобы добиться идеальной чистоты

16:33

Как избавиться от плохого запаха в холодильнике: гениальный лайфхак

16:32

"Врагов победил, россиян обгадил": Максим Галкин удивил смелым поступком

16:25

Что нельзя делать 10 апреля, чтобы не пришлось плакать: приметы

16:00

Как сделать удобрение из картофельных очистков для роз и комнатных цветов

15:40

"Пышка" из "Бриджертонов" удивила откровенной фотосессией для глянца

15:34

Россия ударила по Харькову: есть прилеты по предприятию, горят здания

15:20

Шторм сильно затягивается: в Украине бушует мощная магнитная буря

15:18

"Нужны четкие критерии": в Кабмине анонсировали справедливую бронь от мобилизации

Реклама
15:05

Артем Пивоваров засветил кольцо на безымянном пальце и заговорил о женитьбе

15:04

Кадровые изменения в ВСУ: командующих двух направлений отправили в отставку - СМИ

14:49

Оккупанты расстреляли десятки пленных бойцов ВСУ: в ОГП раскрыли пугающие детали

14:35

Только счастливчик заметит кота за 7 секунд: невероятно запутанная загадка

14:29

Как часто нужно менять тушь для ресниц: женщины поражены ответом

14:26

Филипп Киркоров налетел на Ларису Долину и унизительно обозвал на всю РФ

14:16

Высохла и обвисла: Волочкова напугала своим жутким видом

14:07

Планета бьет рекорды: март стал самым жарким за всю историю наблюдений

13:50

Как правильно хранить суп в холодильнике: что сделать, чтобы блюдо оставалось вкусным

13:45

НАТО может ввести войска и закрыть небо над Украиной: неожиданный прогноз Волкера

13:34

После отречения от фамилии отца: раскрыта тайна личной жизни сына Газманова

13:00

Звезда Голосу країни беременна первенцем

12:42

Правила проживания будут другими: беженцев из Украины в Чехии ждут перемены

12:41

Помощь на $60 млрд: в США назвали сроки голосования пакета для Украины

12:38

"Сила любви": Евгения Власова вышла на связь и поделилась, что с ней происходит

12:26

Военный в СИЗО, а ребенок на том свете: шокирующие подробности убийства на фуникулере

12:24

Танцевал гопак на радостях: украинец нокаутировал русского в финале Кубка мира

12:11

"Изуродовала себя": Маша Распутина опять перекроила лицо и стала похожа на сковороду

11:50

Ракетный корабль РФ выведен из строя: новые детали пожара на МРК "Серпухов"

11:45

Хранил запасы и тайно употреблял: вскрылась правда про легендарного Паваротти

Реклама
11:31

Как почистить серебро содой и фольгой: простой способ поможет владельцу

11:27

"Это страшно": Wellboy впервые прокомментировал слухи о своей наркозависимости

11:19

ВСУ пошли в наступление и отбили позиции под Авдеевкой - ISW

11:14

Когда и как лучше всего пересаживать денежное дерево: секреты опытных цветоводовВидео

10:53

РФ выбрала новые цели, Харьков будет отвлекающим ударом – прогноз летнего штурма

10:45

Китайский гороскоп на завтра 10 апреля: Змеям - трудности, Козлам - обман

10:32

Рики Мартин показал лишнее, увидев горячих танцоров МадонныВидео

09:51

"Готовятся к передаче короны": принц Уильям в трансе

09:47

Терминалы Starlink Илона Маска помогают оккупантам РФ в Украине - расследование WSJ

09:46

Чем засыпать двор от грязи: как добиться, чтобы он выглядел как на картинке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять