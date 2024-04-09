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"Над нами смеются": РФ пригласила Украину на "Игры дружбы" - реакция Минспорта

Юрий Берендий
9 апреля 2024, 18:50обновлено 9 апреля, 19:25
В Министерстве молодежи и спорта Украины отметили, что украинские спортсмены не будут участвовать в так называемых "Играх дружбы" в РФ в сентябре этого года.
'Над нами смеются': РФ пригласила Украину на 'Игры дружбы' - реакция Минспорта
Россия пригласила Украину на свою альтернативу олимпийских игр / Коллаж Главред, фото: НОК, УНИАН

РФ направила некоторым спортивным федерациям Украины приглашение принять участие в так называемых "Играх дружбы", которые пройдут в сентябре 2024 года в Екатеринбурге. Об этом в интервью "5 каналу" рассказал и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Он заявил, что украинские спортсмены, конечно, не будут участвовать в этих псевдосоревнованиях, которые россияне собираются превратить в политическое шоу, и призвали другие страны действовать так же.

"Мы также обращались со своей стороны совместно с Национальным олимпийским комитетом. Мы обращались к странам, которые являются нашими партнерами - никто не будет делегировать туда своих спортсменов. Никто из спортсменов высокого уровня не позволит себе туда поехать. Потому что такое участие будет точкой в их карьере и в их пути в международном спорте", - рассказал Бедный.

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Он также отметил, что официальной участницей этих соревнований пока пока есть только Беларусь. В то же время, Украина не будет отправлять на эти так называемые "Игры дружбы" ни одного спортсмена.

"С нас просто насмехаются. Это просто насмешка над нами. Это то, что они нас пригласили - я, конечно, к этому негативно отношусь", - сказал и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

В то же время, ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт отмечал, что проведение в Екатеринбурге так называемых "Игр дружбы" имеет целью стать альтернативой Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом он заявил 22 февраля в эфире телемарафона.

"В 2024 году они будут проводить альтернативные соревнования Олимпийским играм в России. Чтобы вы понимали, они уже прислали некоторым нашим всеукраинским федерациям приглашение участвовать в этих соревнованиях", - отметил Гутцайт.

Он добавил, что российская сторона готова полностью выплатить все расходы нашим сборным, предлагая большие премии.

"Сейчас мы сотрудничаем с МОК, потому что нам нужно сотрудничать. Мы присылаем данные обо всех спортсменах, которые поддерживают эту войну. Потому что МОК также создал свою комиссию, которая будет рассматривать всех спортсменов, которых будут присылать международные федерации для участия в Олимпийских играх. Россиян я имею в виду", - сказал Гутцайт.

Летние Олимпийские игры 2024 года

Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счету Олимпийские игры, которые планируют провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр - Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Олимпийские игры 2024 в Париже - допустят ли РФ к Олимпиаде

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия, вероятнее всего, будет пытаться помешать проведению Летних Олимпийских игр в Париже, запланированных на лето 2024 года.

Также, стало известно о том, что российские гимнасты потеряли возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года даже под нейтральным флагом.

Между тем, Международный олимпийский комитет выразил новую позицию по отстранению спортсменов из России и Белоруссии, в которой указано, что в МОК готовы рассмотреть возможность возвращения атлетов этих стран на международную арену. Однако, это будет возможно лишь при условии, что спортсмены соответствуют определенным критериям.

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