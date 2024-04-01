Боксер-путинист Валуев из-за недопуска РФ на ОИ набросился с угрозами на Францию

Николай Валуев возмутился заявлению мэра Парижа Анн Идальго, которая выступила против участия спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024.

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Николай Валуев решил показать свой "патриотизм" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Скандальный российский экс-боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев решил в который раз показать верноподданическое рвение. И возмутился в комментарии порталу Sport24 недавнему заявлению мэра Парижа Анн Идальго, которая выступила против участия спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024.

По старой традиции путинских пропагандистов, Валуев решил вспомнить войну между Российской империей и наполеоновской Францией в начале 1810-х. Путинист-депутат раскритиковал Идальго, назвав ее слова негостеприимным и пригрозив очередным нападением на Париж и убийствами французов.

"Очень гостеприимное высказывание от французов! Ну что я могу ответить на это? Могу только их всех поздравить с 210-летием вступления русской армии в Париж. 31 марта 1814 года наши войска навестили их со всей русской душой! Больше сказать нечего", – сказал Валуев.

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"Да вот не может знать "чугунная голова" таких слов! Точнее, слова может и знает (не зря же путатствует столько лет), но смысл для него - наверняка загадочен!", "Смешно читать рассуждения победителя парковочного охранника о геополитике", "Коля- отбитая голова", ‒ написали они.

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорила Вяльбе.

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