Зеленский жестко ответил на осуждение Запада на удары по российским НПЗ

Президент Украины отреагировал на осуждение международных организаций ударов по российской территории.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-zhorstko-vidpoviv-na-zasudzhennya-zahodu-na-udari-po-rosiyskim-npz-10555148.html Ссылка скопирована

В ООН осудили удары Украины по российским НПЗ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как люди живут без света без воды.

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Зеленский поблагодарил "различные международные организации, которые постоянно что-то осуждают", передает РБК-Украина.

"И это важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопрос относительно ударов по НПЗ (на территории РФ - ред.), на временно оккупированных территориях, где есть инфраструктурные объекты, так и на военных аэродромах РФ и на захваченных украинских", - сказал он. видео дня

Президент заявил, что этим организациям можно ответить просто.

"Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды. Надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает", - сказал Зеленский.

Удар по российским НПЗ: что известно

Напомним, что разведка Британии заявила, что РФ не сможет защитить все НПЗ от ударов дронов. Украинские атаки с применением дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам влекут за собой финансовые затраты для России, влияя на внутренний топливный рынок.

В РФ под удар попал НПЗ в Самарской области - на Новокуйбышевском НПЗ вспыхнул пожар. По предварительным данным, завод был атакован беспилотником. Со ссылкой на местных жителей, перед взрывом был слышен звук мотора. Затем очевидцы увидели пламя от пожара.

В России на "Уралмаш" прогремели взрывы 1 апреля. Пожар распространился уже на 4 500 квадратных метров. Кровля здания обрушилась на площади 300 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что сначала раздался взрыв, а затем в небо поднялся густой черный дым.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред