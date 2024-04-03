Зеленский жестко ответил на осуждение Запада на удары по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как люди живут без света без воды.
На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Зеленский поблагодарил "различные международные организации, которые постоянно что-то осуждают", передает РБК-Украина.
"И это важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопрос относительно ударов по НПЗ (на территории РФ - ред.), на временно оккупированных территориях, где есть инфраструктурные объекты, так и на военных аэродромах РФ и на захваченных украинских", - сказал он.видео дня
Президент заявил, что этим организациям можно ответить просто.
"Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды. Надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает", - сказал Зеленский.
Удар по российским НПЗ: что известно
Напомним, что разведка Британии заявила, что РФ не сможет защитить все НПЗ от ударов дронов. Украинские атаки с применением дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам влекут за собой финансовые затраты для России, влияя на внутренний топливный рынок.
В РФ под удар попал НПЗ в Самарской области - на Новокуйбышевском НПЗ вспыхнул пожар. По предварительным данным, завод был атакован беспилотником. Со ссылкой на местных жителей, перед взрывом был слышен звук мотора. Затем очевидцы увидели пламя от пожара.
В России на "Уралмаш" прогремели взрывы 1 апреля. Пожар распространился уже на 4 500 квадратных метров. Кровля здания обрушилась на площади 300 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что сначала раздался взрыв, а затем в небо поднялся густой черный дым.
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