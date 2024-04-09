'Бронь' цирков от службы в армии: Минкульт попытался объяснить скандальное решение

На бронирование от мобилизации пока подано 14 представителей цирковых коллективов.

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Работников цирков смогут "бронировать" от мобилизации / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Минкульт попытался объяснить свое скандальное решение внести к "критически важным" предприятиям ряд цирков, что позволит их работникам в дальнейшем избежать мобилизации.

В своем сообщении министерство сослалось на решение еще бывшего руководства МКИП. В тексте заявления утверждается, что "каждое учреждение культуры, каждый человек, работающий в сфере являются критически важными и необходимыми для обеспечения нашей духовной обороноспособности".

По мнению Минкульта, статус "критического предприятия" для цирков "предоставляет возможность сфере сохранить свою хотя бы минимальную способность производить культурный и информационный продукт и предоставлять важные сегодня обществу социокультурные и информационные услуги".

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Указывается, что по состоянию на 9 апреля 2024 года по представлению МКИП статус забронированных по всей стране получили 1150 работников сферы культуры и более 700 медийщиков.

Пресс-служба Минкульта утверждает, что дирекция передвижных цирковых коллективов подала на бронирование только 14 человек. Это якобы меньше, чем 10% от общей численности всего коллектива.

Мобилизация 2024 - МКИП внес цирки в "критически важную" инфраструктуру

Как сообщал Главред, Минкульт уже начал выдавать некоторым компаниям статус "критически важных предприятий", который может обеспечить их работников "броней" от армии. Не обошлось и без скандала. Например, стало известно, что под "броней" оказался передвижной цирк.

Между тем Комитет ВР 27 марта отклонил предложение об избирательной отсрочке от армии как дискриминационное. Ранее отдельные депутаты, а вместе с ними похожую идею высказывал и сам премьер Денис Шмыгаль, пытались пропихнуть "бронь" для военнообязанных, которые получают более 30 тысяч гривен зарплаты на критически важных предприятиях.

Но вопрос о платной броне все еще витает в воздухе, поскольку Рада может учесть эту правку при следующем рассмотрении проекта в сессионном зале.

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