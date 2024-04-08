"Передвижной цирк Украины" попал в категорию "критически важных" компаний

На передвижной цирк распространяются нормы "критически важного предприятия", решили в Минкульте.

https://glavred.info/ukraine/minkult-oskandalilsya-s-peredvizhnym-cirkom-v-spiske-kriticheski-vazhnyh-kompaniy-10556300.html Ссылка скопирована

Передвижной цирк внесен в список критически важных / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/jackmac34, Facebook/CherkasyTCK

Государственное предприятие "Передвижной цирк Украины" попало в категорию "критически важных" решением Министерства культуры и информационной политики Украины.

Благодаря этому решению военнообязанные работники компании могут получить бронирование от мобилизации. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Как следует из документа, опубликованного Минкультом, к критически важным отнесли государственного предприятия (ГП) "Передвижной цирк Украины".

видео дня

Согласно решению Минкульта, на передвижной цирк распространяются нормы "критически важного предприятия".

Отметим, что такой статус дает право на бронирование работников. Согласно приказу Минкульта, бронирование от мобилизации получат сотрудники передвижного цирка.

/ mcip.gov.ua

/ mcip.gov.ua

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что проект о мобилизации "застрял" в комитете Рады. В парламенте не называют конкретных сроков завершения рассмотрения правок.

Как сообщалось, в соответствии с указом президента Украины №149 в течение апреля-мая в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется освобождение в запас военнослужащих срочной военной службы.

Напомним, как пишет FT, во время следующей "волны" мобилизации в ряды ВСУ, скорее всего, привлекут до 500 тысяч человек. Всего в Украине есть 3,7 миллиона граждан, которые смогут взять в руки оружие.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред