Проект о мобилизации 'застрял' в Комитете: депутат назвал причины

В парламенте не называют конкретных сроков завершения рассмотрения правок.

https://glavred.info/ukraine/proyekt-pro-mobilizaciyu-zastryag-u-komiteti-deputat-nazvav-prichini-10556294.html Ссылка скопирована

В ВР все еще не определились с усилением мобилизации / Коллаж Главреда, фото УНИАН

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны ВР все еще не имеет окончательных выводов по проекту о мобилизации. Конкретных сроков в Верховной Раде по рассмотрению "спорных вопросов" не озвучивают.

Депутат от "СН" Игорь Копытин в комментарии "Лига" заявил, что правки к законодательной инициативе продолжат рассматривать "вскоре", заседание Комитета планируется на субботу, 13 апреля.

"Некоторые спорные вопросы до сих пор не согласованы. То есть окончательного решения комитета на сегодня нет", - отметил он. видео дня

Нардеп подчеркнул, что "предусмотреть определенные сроки, особенно при обсуждении закона, который имеет огромную социально-общественную нагрузку, крайне трудно".

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Главным камнем преткновения в действующем законопроекте стали ограничения для военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации. В то же время депутаты хотят урегулировать вопрос о мобилизации людей с инвалидностью I, II и III группы и тех, кто ухаживает за ними.

Мобилизация в Украине - главные новости по теме на сегодня, 8 апреля

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, согласно которому призывной возраст в рамках общей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет. Также глава государства подписал ранее принятые Радой законопроекты о выплатах семьям погибших на войне и введении электронного кабинета.

Учитывая это, ТЦК будут вызывать 25-летних для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих документов.

Кроме того, в соответствии с указом президента Украины №149 в течение апреля-мая в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется освобождение в запас военнослужащих срочной военной службы.

В Генштабе отметили, что после подписания указа о демобилизации срочников будет освобождено в запас около 7 тыс. человек.

По подсчетам FT, во время следующей "волны" мобилизации в ряды ВСУ, скорее всего, привлекут до 500 тысяч человек. Всего в Украине есть 3,7 миллиона граждан, которые смогут взять в руки оружие.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред