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Отправят ли на фронт людей с инвалидностью: в Раде говорят об урегулировании вопроса

Ангелина Подвысоцкая
10 марта 2024, 20:30
Депутаты планируют урегулировать вопрос о мобилизации аспирантов, людей с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает.
Отправят ли на фронт людей с инвалидностью: в Раде говорят об урегулировании вопроса
Депутаты урегулируют вопрос о мобилизации людей с инвалидностью / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине планируют усилить мобилизацию и рассматривают ряд поправок к законопроекту №10449. В то же время депутаты хотят урегулировать вопрос о мобилизации людей с инвалидностью I, II и III группы и тех, кто ухаживает за ними. Об этом заявил глава "Слуги народа" Давид Арахамия в Telegram.

Рассматривать поправки начнут уже на следующей неделе.

"В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе. Подчеркиваю, что на следующей неделе начинаем рассмотрение поправок. Эту правку мы будем отстаивать", — написал Арахамия.

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Также планируют разобраться с вопросов об отсрочке аспирантов. Депутаты хотят предоставлять им отсрочку от мобилизации, независимо от формы обучения.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 годах была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится общая мобилизация.

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в парламентском Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны сейчас активно обсуждается одно ограничение для военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации - это относительно их права на управление транспортными средствами. Об этом заявил член комитета и народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Мобилизационный потенциал Украины составляет около 5 миллионов человек, из которых примерно 2,5 миллиона готовы поступить на военную службу. Об этом сообщил председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

В Украине сейчас прилагают усилия, чтобы установить критерии справедливого бронирования работников от военной мобилизации. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что для обеспечения одного военнослужащего необходимо 8 налогоплательщиков.

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