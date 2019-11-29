Чтоб мужики любили и деньги не переводились: гороскоп стрижек на декабрь

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 – благоприятные дни / 1zoom.ru

Гороскоп на декабрь 2019 для всех знаков Зодиака запланировал месяц хлопотный и беспокойный. Завершение года добавит хлопот и Весам, и Рыбам, и Близнецам и всей остальной зодиакальной компании.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 поможет пройти месяц с минимумом потерь. Мир космоса и астросфера утверждают, что перемены во внешности в этом месяце принесут и положительные изменения в профессиональной и личной сфере.

Вовремя сделанная стрижка по лунному календарю на декабрь 2019 привлечет в жизнь и денежные потоки, что в конце года никак не будет лишним.

Стрижка по календарю диктует благоприятные дни для стрижки в декабре 2019, когда перемены во внешности пойдут на пользу человеку – и неблагоприятные дни, когда волосы лучше не трогать.

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Благоприятные дни для стрижки в декабре 2019

Лунный календарь стрижки на декабрь 2019 выделил такие благоприятные дни для стрижки и наоборот:

благоприятные : 3, 8, 9, 16, 17, 18, 27, 29 декабря – стрижка улучшит здоровье и поможет привлечь деньги и успех;

: 3, 8, 9, 16, 17, 18, 27, 29 декабря – стрижка улучшит здоровье и поможет привлечь деньги и успех; неблагоприятные : 4, 6, 11, 12, 13, 21, 31 декабря – стрижка не пойдет на пользу ни самим волосам, ни карьере и личной жизни человека, грозит материальными проблемами;

: 4, 6, 11, 12, 13, 21, 31 декабря – стрижка не пойдет на пользу ни самим волосам, ни карьере и личной жизни человека, грозит материальными проблемами; стоит проявить осторожность : 1, 5, 7, 10, 20, 22, 24, 25, 28 декабря – стрижка подойдет для тонких и ломких волос, но может подорвать здоровье и даже сократить жизнь;

: 1, 5, 7, 10, 20, 22, 24, 25, 28 декабря – стрижка подойдет для тонких и ломких волос, но может подорвать здоровье и даже сократить жизнь; оптимальные для стрижки кончиков (как косметическая процедура или для челки): 2, 14, 19, 23 декабря – на здоровье волос отразится не лучшим образом, но привлечет в жизнь деньги и новую энергию;

(как косметическая процедура или для челки): 2, 14, 19, 23 декабря – на здоровье волос отразится не лучшим образом, но привлечет в жизнь деньги и новую энергию; нейтральные: 15, 26, 30 декабря.

Особенно удачным по лунному календарю декабря 2019 для стрижки и окрашивания станет 3 декабря: стрижка в этот день усилит интуицию и сексуальную энергетику человека. Хорошо завивать волосы в кудри.

А самый неблагоприятный день – пятница, 13 декабря. На волосы влияет убывающая Луна в Раке, причем это первый день после полнолуния. Стрижка в этот день может существенно поломать не только планы, но и саму судьбу.

Лунный календарь стрижек на январь 2020 выделяет такие благоприятные дни: 1, 4-7, 12-15, 17, 20-23, 28 января.