Точно не выбрасывать: 2 лучших варианта, что делать с черствыми пасками после Пасхи

Что делать с паской, которая осталась после Пасхи? Паску, которая уже успела засохнуть, можно использовать для приготовления других вкусных блюд.

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Что делать с черствыми пасками после Пасхи/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

На Пасху всем верующим преимущественно хочется иметь дома побольше пасочек - чтобы и посвятить, и самим было что есть, и гостей чем угощать. Но нередко бывает так, что часть пасок после праздника остается и засыхает. И тогда приходится думать, что можно сделать с паской после Пасхи. Ни в коем случае не стоит выбрасывать такую выпечку, ведь ее можно реанимировать несколькими простыми способами.

1. Паска с молоком

Первый простой рецепт - это паска с молоком. Если у вас остается много пасок, их можно порезать на части и разложить на бумажных полотенцах или чистой ткани сушиться. Сушеную паску хранить в сухом месте в закрытой емкости. Такую паску можно заливать кипяченым молоком, и когда она размокнет - есть.

2. Десерт на основе сухой паски

Также можно приготовить вкусный десерт, в который будут входить сухая паска и еще несколько ингредиентов. Таким рецептом поделился украинский шеф-повар Андрей Клюс на своем YouTube-канале.

Нужно заварить ароматный кофе. Подсушенную паску нарезать на кусочки.

Взять 10 яиц, отделить желток от белка. Для этого рецепта нужны будут только желтки. В желтки добавить 300 г сахара. Взбить желтки с сахаром в плотную белую пену.

Далее взять 30-процентные сливки и взбить в плотную пену. Замочить желатин и холодной воде, перемешать и оставить для набухания. Смешать крем-сыр с сахарной пудрой.

В кофе, который за это время уже успел остыть, добавить немного коньяка для вкуса.

Осторожно соединить крем-сыр со взбитыми сливками. Туда же добавить взбитые с сахаром желтки.

Желатин, который набух, растопить на небольшом огне. Добавить сначала свежемолотый кофе, а затем растопленный желатин в общую массу творога, сливок и желтков. Поставить смесь в холодильник на 15 минут до стабилизации.

Нарезанные кусочки паски обмакивать в кофе и выкладывать в глубокую емкость. Сверху на паску выложить крем. Затем посыпать сверху шоколадом или какао. Поставить на ночь в холодильник, утром уже можно употреблять вкусный десерт.

Смотрите видео, что делать с черствой паской после Пасхи:

Кто такой Андрей Клюс? Андрей Клюс – украинский шеф-повар, участник и финалист кулинарных конкурсов. Несколько раз входил в топ-120 лучших шеф-поваров Украины. Ведет свой YouTube канал, на который подписаны 46 тысяч пользователей.

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