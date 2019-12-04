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Он написал убийства: рецензия на фильм Ножи наголо

Дмитрий Видоменко

журналист

4 декабря 2019, 10:22

В четверг, 5 декабря, в украинских прокат выходит постмодернистский детектив/черноюморная комедия от режиссера Звездных война Райана Джонсона.

Ножи наголо: постер фильма / UFD

"Ах, дались мне эти чертовы ножи"

В своем шикарном особняке в американской глубинке легендарный и богатейший автор детективов Харлан Тромби (Кристофер Пламмер) перерезает себе горло сразу после того, как отметил в кругу любящего и многочисленного семейства 85-летие. Дело, казалось бы, ясное и прибывшие полицейские опрашивают всех, кто был в доме в тот вечер чисто для проформы. Тем не менее, некий аноним нанимает в помощь копам обходительного и известного частного сыщика Бенуа Бланка (Дэниэл Крейг). Он сразу подозревает неладное и начинает свое расследование.

"Говорила мама мне: "Не ешь с ножа – будешь злым""

Собственно, особняк Тромби, набитый по самую маковку коврами, старинной посудой, мебелью и прочей утварью, тщательное воссоздает типичное английское поместье. Причем не столько реальное, сколько литературное – известное всему миру по книгам, к примеру, Агаты Кристи. В общем-то Райан Джонсон (автор Петли времени и восьмых Звездных Войн) и не скрывает особо, что взял за основу для фильма именно ее герметичные детективы по типу "Убийства в Восточном экспрессе".

Отсюда и куча действующих лиц, у каждого из которых быстро обнаруживается мотив к преступлению - у семейства Тромби в шкафах спрятано немало скелетов. Итак, ближайшая родня писателя: старшая дочь- стальная бизнесвумен Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон — гадковатый зять, Крис Эванс — разбалованный внук, Майкл Шеннон — кривоногий и хромой младший сын Тромби, издающий его книги, Тони Коллетт — невестка, эталонно недалекая инстаграм-гурыня косметики. Во вторую – прислуга, среди которой выделяется сиделка-медсестра Марта (Ана де Армас), эмигрантка из какой-то латиноамериканской страны, чье название семейство Тромби снобски не желает точно знать. Полный набор для любителей жанра – в первую очередь, деньги, предательство и убийство.

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"Джізес попросив, щоб у хатах/ були тільки гострі ножі".

Видно, что Джонсон, во-первых, дал актерам громадную свободу и они оголтело паясничают и переигрывают. Особенно зажигают Крейг и Эванс (сразу видно — человек сбросил тяжелый груз роли Капитана Америки и наслаждается). И во-вторых режиссер/сценарист не только прочел много детективов, но и просмотрел много их на экране. В том числе и откровенно глумливые по типу Ужина с убийством. Почему Ножи наголо нашпиговано шутками - порой очень удачными, порой – нет.

По сути, Джонсону не вполне удался лишь финал – детективная интрига распутывается, преступник получает по заслугам – но все подается как-то очень скомкано и несколько невнятно.

Читайте такжеСмейся, паяц, над разбитой башкою - рецензия на фильм ДжокерТем не менее, смотреть Ножи наголо смело можно и тем, кто любит детективы, и тем, кто любит хороший юмор, и просто тем, кому охота глянуть, как Джеймс Бонд и Капитан Америка сменили профессию.

P.S. Подзаголовки - цитаты из песен Олега Митяева, Михаила Шуфутинского, групп Брати Гадюкіни и ТНМК.

P.P.S. Автор материала увидел фильм на гала-премьере, которая прошла в кинотеатре Синема Сити в Киеве 3 декабря.

Дэниел Крейг кино Агата Кристи Крис Эванс новости шоу бизнеса Райан Джонсон
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