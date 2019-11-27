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Мама-монархия: рецензия на фильм Аббатство Даунтон

27 ноября 2019, 09:30

С четверга, 28 ноября, в украинский прокат выходит Аббатство Даунтон - полнометражный фильм-продолжение известнейшего британского сериала.

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Аббатство Даунтон / bhfilms.com.ua

1927 год. Промежуток между двумя мировыми войнами. Благородное семейство Кроули, проживающее в старинном особняке в живописной йоркширской глуши, и весь штат их слуг пребывают в радостном смятении – их визитом почтит британский король Георг V с супругой Марией. Что же – пора выбивать пыль из древних ковров, чистить фамильное серебро и вообще максимально стараться не ударить в грязь лицом перед Их Величествами. Кутерьма, суета, дурацкие ситуации и благородные манеры – все смешивается сразу.

В последнее время зрителей трудно удивить полнометражными продолжениями культовых и просто популярных сериалов (только за 2019-й вышли Дедвуд и El Camino – сиквел Во все тяжкие). В этот же ряд становится фильм, продолжающий события шести сезонов костюмно-драматического сериала Аббатство Даунтон. Сценарий написал его шоураннер Джулиан Феллоуз, а снял кино – Майкл Энглер.

Вполне логично, что лента продолжает и укрепляет главную линию сериала – то, как события в мире "большом" отражаются в мире "маленьком". То бишь демонстрирует связь повседневной жизни господ и слуг громадного, но несколько обветшавшего особняка, и внезапных гостей из далекого Лондона – от деревенского парада, светского приема и лакейских интриг до, собственно, поведения венценосных особ.

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Нужно отдать должное создателям – им в крайне сжатый хронометраж фильма удалось создать полную иллюзию сериала. Куча сюжетных линий ловко покрошена в один общий котел. И это не говоря о том, что почти у каждого персонажа, будь-то граф Кроули-Грэнтем (веская игра от Хью Бонневиль - Приключения Паддингтона, Руки-ноги за любовь), его до предела язвительная и хитрая мать Вайолет (оскароносная Мэгги Смит – профессор Макгонагалл из поттерианы) или ее до ужаса богатая-ненавистная кузина-придворная леди Бэгшоу (Имельда Стонтон – мракобесная чиновница Долорес Амбридж оттуда же).

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В целом просмотр полнометражного Аббатства Даунтон – довольно бессмысленная затея для тех, кто не ценит ни английского юмора (здесь шутки отточены местами до бритвенной остроты и стеклянной тонкости), ни умеренной и ироничной мелодрамы, ни, собственно, мифа о старой доброй Англии. На него авторы фильма работают с особым тщанием. Хотя и понемногу, исподволь, не нарушая общей благостной картинки, рисуют модель английского общества конца 1920-х – с общими сословными предрассудками типа "всяк сверчок знай свой шесток" / "всякому овощу свой фрукт" (на забывая даже об ирландских террористах). И даже неожиданная линия с красавцем-дворецким в исполнении Роба Джеймса-Колльера (которому приходится открывать свою гомосексуальность натурально в условиях подполья) не выглядит ни надуманной, ни искусственной.

Тем не менее, Аббатство Даунтон можно смело смотреть людям, которые не глядели сериал вовсе и их знания о той Англии ограничиваются фразой "Овсянка, сэр". Недовольным с сеанса не уйдет никто.

фильм Аббатство Даунтон Мэгги Смит
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