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Что делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем просить

3 декабря 2020, 04:05

Что за праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы – что категорически нельзя делать в этот день, а что можно и нужно – выяснил Главред.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - о чем просят и традиции
Введение во храм Пресвятой Богородицы - о чем просят и традиции / Sputnik Грузия

4 декабря – праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Традиции и приметы праздника связаны с замужеством и женским счастьем.

В народе его еще называют Третья Пречистая и Ворота зимы. Есть и более редко используемые названия: Воведеніє, Ввезение (в праздник принято кататься на санках), Праздник молодой семьи, Воденье, Введенщина, Коляда.

Полное название торжества – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. И это второй двунадесятый (то есть связанный с земной жизнью Пресвятой Девы) праздник православного цикла, который посвящен Богородице.

Предание гласит, что святые Иоаким и Анна обещали посвятить свою дочь Богу за то, что он даровал им счастья родительства. И вот, когда малышке было всего три годика от роду, родители отвели ее в церковь. Собственно, этому событию и посвящен праздник, как нетрудно догадаться по его названию. В храме она прожила до того момента, как ее выдали замуж на Иосифа Обручника, будущего земного отчима Христа.

Как красиво поздравить с праздником – читайте в нашем материале Поздравления с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы: картинки и тексты.

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Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы – о чем просят

У Богородицы любой христианин может попросить защиты и помощи в трудную минуту. Но чаще всего Ей молятся именно женщины – как женской заступнице. Девушки просят у Богородицы помощи:

  • для обретения любви и удачного замужества;
  • при излечении от болезней (особенно тех, что связаны с бесплодием или женским здоровьем);
  • для укрепления сил вести добродетельную жизнь.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – молитва

Тропарь Введения во храм Пресвятой Богородицы

Ныне предвестие благоволения Божия и предвозвещение о спасении людей: в храме Божием торжественно является Дева и всем предвозвещает о Христе; Ей и мы громогласно воскликнем: "Радуйся, исполняющая промышление о нас Создателя".

Что можно есть на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы приходится на Рождественский пост 2020 (который еще называют Филиппов пост). Однако в честь такого великого церковного праздника разрешается подавать на стол рыбные блюда и морепродукты. Детальнее читайте в нашем материале Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – традиции: что нельзя и нужно делать

В этот день принято сходить в церковь – поставить свечку Пресвятой Богородице и помолиться ей о заступничестве.

Праздник это веселый, и проводить его принято на улице: за игрой в снежки, катаясь на санках (если позволяет погода), делая покупки на ярмарках.

За праздничным столом принято поминать покойных родных.

По вечерам люди ходят друг к другу в гости, а девушки устраивают гадания на суженых.

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Что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы:

  • работать по дому – особенно женщинам: стирать, убирать, шить и пр.;
  • отказывать в помощи тем, кто нуждается;
  • готовить блюда из молочных и мясных продуктов, яиц – продолжается Рождественский пост;
  • венчаться – а вот крестить детей можно;
  • обижаться и ссориться;
  • давать в долг;
  • копать землю – иначе не будет урожая на следующий год.

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Введение во храм Пресвятой Богородицы – приметы

Считается, что праздник знаменует собой приход настоящей, снежной, зимы.

► Мороз на Введение предвещает теплую зиму, а вот теплая погода – наоборот, суровые морозы.

► Снег выпал и не тает – жди доброго урожая на следующий год. А снег, что собрался на возвышенностях и пригорках – к отличному урожаю ягод.

► Вода из проточных источников, по примете, на Введение становится приворотной: угостив ею парня, можно якобы добиться его любви.

Детальнее про церковные праздники декабря 2020 – читайте в нашем материале Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея.

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