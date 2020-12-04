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Поздравления с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы: картинки и тексты

4 декабря 2020, 00:19

Картинки и поздравления с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы – своими словами в прозе, христианские стихи, короткие смс – в материале Главреда.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - живые открытки и добрые поздравления
Введение во храм Пресвятой Богородицы - живые открытки и добрые поздравления

Сегодня, 4 декабря – праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Поздравления и открытки с этим праздником призваны напомнить о силе веры и духа, наполнить людей светлой надеждой и помочь в обретении любви. Именно этому учит этот торжественный день.

Что за праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы – что категорически нельзя делать в этот день, а что можно и нужно – читайте в материале Что делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем просить.

А в сегодняшнем материале Главред собрал самые красивые картинки и поздравления с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы – своими словами в прозе, христианские стихи, короткие смс.

Привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці українською мовою

Введение во храм Пресвятой Богородицы – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. От чистого сердца желаю большого и светлого счастья тебе и твоим близким, а также здоровья, мира, радости, отрады, гармонии и доброты души.

гифки с введением во храм пресвятой богородицы - скачать картинку пресвятой богородицы

***

С Днем введения во храм

Богородицы Святой!

Пусть легко живется Вам,

И в душе царит покой!

***

Прими мои светлые поздравления в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Пусть она бережет твое сердце, пусть она бережет твою жизнь.

***

Пусть Богородица Святая

Тебе добро лишь принесет,

И счастье без конца и края,

И радости на год вперед!

гифки с введением во храм пресвятой богородицы - скачать картинку пресвятой богородицы

***

Дорогие христиане, поздравляем вас с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы, желаем сегодня и всегда не забывать о посещении церкви, быть твердыми в своей вере и смиренными в обыденных делах своих. Пусть даст вам Господь силы пройти все испытания земные с легкостью и ни разу не усомниться в милости Божьей.

***

С праздником светлым хочу вас поздравить,

Введения в храм Пресвятой Богородицы,

Помолимся ей, чтобы от бед нас избавила,

А также всех тех, о ком мы беспокоимся.

***

Богородица благодатная во храм вошла и тем самым надежду нам на счастье подарила. Так пусть же все Ваши надежды сбываются. Поздравляю Вас от всего сердца!

гифки с введением во храм пресвятой богородицы - скачать картинку пресвятой богородицы

***

Помолимся Деве Марии,

В Храм Божий сегодня вошедшей,

Чтоб были все чистыми мысли,

А жизнь от успехов – чудесной!

***

В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы — пусть Бог пошлёт терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.

***

Поздравляю всех с праздником! С Введением во храм Пресвятой Богородицы! Мира и добра Вашему дому.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки и открытки

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