Именины Михаила-2018: поздравления и открытки

"Главред" собрал самые душевные идеи поздравлений с Днем ангела Миши.
21 ноября православные празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. По-простому – День Михаила или Михайлов день-2018.
Читайте такжеМихайлов день-2018: поздравления на словах и в анимированных открыткахВ этот день отмечаются именины Михаила по православному календарю.
Имя Михаил в переводе с еврейского означает "подобный Богу".
В детстве Миши ценят ласку.
Мужчинами Миши вырастают серьезными, не терпящими критику в свой адрес – но незлопамятными. Из них получаются отличные руководители и хорошие мужья, если жена – покладистая и спокойная женщина. Также из них получаются отличные учителя, адвокаты и военнослужащие.
В незнакомой обстановке ориентируются хорошо.
Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе и смс
Дорогой Мишаня, в этот день я тебя сердечно поздравлю. Хочу пожелать светлых и перспективных горизонтов жизни, настоящего счастья и верной любви, неизменной удачи и блестящих идей, веселья души и доброго здоровья, забавных историй и приключений, высоких успехов и благополучия.
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Поздравляю тебя, дорогой Михаил, с твоим светлым и радостным праздником. Желаю тебе нескончаемого оптимизма и успеха, прекрасного самочувствия и доброго здоровья, замечательных друзей и великолепных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.
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Михаил! Поздравляю тебя с именинами! Хочу уверенно заявить, что ты по праву достоин иметь замечательного ангела-хранителя ведь ты отличный друг, замечательный муж, ласковый отец и заботливый сын! Все окружающие могут только равняться на тебя и стремиться быть такими же, как и ты! Пусть твой ангел-хранитель и впредь оберегает тебя!
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Отличный парень по имени Михаил, принимай давай поздравленья. Желаю тебе необыкновенного чуда в жизни, невероятно крепкого здоровья, искренней любви и светлой надежды, семейного блага и счастья, мирного неба над головой и больших успехов в любой деятельности.
Прикольные поздравления с Днем Михаила в стихах и смс
4 смс - 249 символов:
Кто хоть раз с ним говорил
На любые темы,
Знает четко: Михаил
Видит все системы.
Мы желаем, дорогой,
Дальше продвигаться,
Покорять и побеждать,
Только улыбаться.
Пусть вершины покорятся
Под твоим напором,
А любовь тебя настигнет
И возьмет измором.
***
У Михаила именины.
Тост не будет очень длинным.
Что же можно пожелать?
Чтоб случилась благодать,
Чтоб с успехом шел по жизни,
Никогда не унывать
И, конечно же, здоровья
Ни у кого не занимать.
Чтобы счастье было рядом,
Чтоб беда сторонкой шла,
Чтоб подруга с милым взглядом
С тобой счастлива была!
***
3 смс - 193 символа:
Михаил, тебе желаю
Счастья, денег и добра.
В жизни пусть твоей все будет
Классно, только на ура.
В этот день тебе желаю
Быть здоровым навсегда,
Быть успешным и веселым,
Быть исполненным добра.
***
Михаил, тебе имя дано не напрасно.
Стать подобным Творцу – высший смысл твоих дней.
Разве может быть цель благородней, прекрасней?
Именины тебе пусть напомнят о ней.
Свое счастье отыщешь, добро защищая.
Помогая другим, ты себя не жалей.
Свойства лучше духа в себе воплощая,
Сможешь сделать наш мир краше, лучше, светлей.