Именины Михаила-2018: поздравления и открытки

21 ноября православные празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. По-простому – День Михаила или Михайлов день-2018.

Читайте такжеМихайлов день-2018: поздравления на словах и в анимированных открыткахВ этот день отмечаются именины Михаила по православному календарю.

Имя Михаил в переводе с еврейского означает "подобный Богу".

В детстве Миши ценят ласку.

Мужчинами Миши вырастают серьезными, не терпящими критику в свой адрес – но незлопамятными. Из них получаются отличные руководители и хорошие мужья, если жена – покладистая и спокойная женщина. Также из них получаются отличные учителя, адвокаты и военнослужащие.

В незнакомой обстановке ориентируются хорошо.

Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе и смс

Дорогой Мишаня, в этот день я тебя сердечно поздравлю. Хочу пожелать светлых и перспективных горизонтов жизни, настоящего счастья и верной любви, неизменной удачи и блестящих идей, веселья души и доброго здоровья, забавных историй и приключений, высоких успехов и благополучия.

***

4 смс - 242 символа:

Поздравляю тебя, дорогой Михаил, с твоим светлым и радостным праздником. Желаю тебе нескончаемого оптимизма и успеха, прекрасного самочувствия и доброго здоровья, замечательных друзей и великолепных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.

***

Михаил! Поздравляю тебя с именинами! Хочу уверенно заявить, что ты по праву достоин иметь замечательного ангела-хранителя ведь ты отличный друг, замечательный муж, ласковый отец и заботливый сын! Все окружающие могут только равняться на тебя и стремиться быть такими же, как и ты! Пусть твой ангел-хранитель и впредь оберегает тебя!

***

Отличный парень по имени Михаил, принимай давай поздравленья. Желаю тебе необыкновенного чуда в жизни, невероятно крепкого здоровья, искренней любви и светлой надежды, семейного блага и счастья, мирного неба над головой и больших успехов в любой деятельности.

Прикольные поздравления с Днем Михаила в стихах и смс

4 смс - 249 символов:

Кто хоть раз с ним говорил

На любые темы,

Знает четко: Михаил

Видит все системы.

Мы желаем, дорогой,

Дальше продвигаться,

Покорять и побеждать,

Только улыбаться.

Пусть вершины покорятся

Под твоим напором,

А любовь тебя настигнет

И возьмет измором.

***

У Михаила именины.

Тост не будет очень длинным.

Что же можно пожелать?

Чтоб случилась благодать,

Чтоб с успехом шел по жизни,

Никогда не унывать

И, конечно же, здоровья

Ни у кого не занимать.

Чтобы счастье было рядом,

Чтоб беда сторонкой шла,

Чтоб подруга с милым взглядом

С тобой счастлива была!

***

3 смс - 193 символа:

Михаил, тебе желаю

Счастья, денег и добра.

В жизни пусть твоей все будет

Классно, только на ура.

В этот день тебе желаю

Быть здоровым навсегда,

Быть успешным и веселым,

Быть исполненным добра.

***

Михаил, тебе имя дано не напрасно.

Стать подобным Творцу – высший смысл твоих дней.

Разве может быть цель благородней, прекрасней?

Именины тебе пусть напомнят о ней.

Свое счастье отыщешь, добро защищая.

Помогая другим, ты себя не жалей.

Свойства лучше духа в себе воплощая,

Сможешь сделать наш мир краше, лучше, светлей.