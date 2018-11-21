Именины Михаила-2018: поздравления и открытки

21 ноября 2018, 07:36

"Главред" собрал самые душевные идеи поздравлений с Днем ангела Миши.

  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Михаила – открытки Фото из открытых источников

21 ноября православные празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. По-простому – День Михаила или Михайлов день-2018.

Читайте такжеМихайлов день-2018: поздравления на словах и в анимированных открыткахВ этот день отмечаются именины Михаила по православному календарю.

Имя Михаил в переводе с еврейского означает "подобный Богу".

В детстве Миши ценят ласку.

Мужчинами Миши вырастают серьезными, не терпящими критику в свой адрес – но незлопамятными. Из них получаются отличные руководители и хорошие мужья, если жена – покладистая и спокойная женщина. Также из них получаются отличные учителя, адвокаты и военнослужащие.

В незнакомой обстановке ориентируются хорошо.

Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе и смс

Дорогой Мишаня, в этот день я тебя сердечно поздравлю. Хочу пожелать светлых и перспективных горизонтов жизни, настоящего счастья и верной любви, неизменной удачи и блестящих идей, веселья души и доброго здоровья, забавных историй и приключений, высоких успехов и благополучия.

***

4 смс - 242 символа:

Поздравляю тебя, дорогой Михаил, с твоим светлым и радостным праздником. Желаю тебе нескончаемого оптимизма и успеха, прекрасного самочувствия и доброго здоровья, замечательных друзей и великолепных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.

***

Михаил! Поздравляю тебя с именинами! Хочу уверенно заявить, что ты по праву достоин иметь замечательного ангела-хранителя ведь ты отличный друг, замечательный муж, ласковый отец и заботливый сын! Все окружающие могут только равняться на тебя и стремиться быть такими же, как и ты! Пусть твой ангел-хранитель и впредь оберегает тебя!

***

Отличный парень по имени Михаил, принимай давай поздравленья. Желаю тебе необыкновенного чуда в жизни, невероятно крепкого здоровья, искренней любви и светлой надежды, семейного блага и счастья, мирного неба над головой и больших успехов в любой деятельности.

Прикольные поздравления с Днем Михаила в стихах и смс

4 смс - 249 символов:

Кто хоть раз с ним говорил

На любые темы,

Знает четко: Михаил

Видит все системы.

Мы желаем, дорогой,

Дальше продвигаться,

Покорять и побеждать,

Только улыбаться.

Пусть вершины покорятся

Под твоим напором,

А любовь тебя настигнет

И возьмет измором.

***

У Михаила именины.

Тост не будет очень длинным.

Что же можно пожелать?

Чтоб случилась благодать,

Чтоб с успехом шел по жизни,

Никогда не унывать

И, конечно же, здоровья

Ни у кого не занимать.

Чтобы счастье было рядом,

Чтоб беда сторонкой шла,

Чтоб подруга с милым взглядом

С тобой счастлива была!

***

3 смс - 193 символа:

Михаил, тебе желаю

Счастья, денег и добра.

В жизни пусть твоей все будет

Классно, только на ура.

В этот день тебе желаю

Быть здоровым навсегда,

Быть успешным и веселым,

Быть исполненным добра.

***

Михаил, тебе имя дано не напрасно.

Стать подобным Творцу – высший смысл твоих дней.

Разве может быть цель благородней, прекрасней?

Именины тебе пусть напомнят о ней.

Свое счастье отыщешь, добро защищая.

Помогая другим, ты себя не жалей.

Свойства лучше духа в себе воплощая,

Сможешь сделать наш мир краше, лучше, светлей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник поздравления именины открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:43
Путинский мост в Крым "поплыл": появилась едкая реакция России
08:26
Михайлов день-2018: что нельзя делать и что нужно Видео
08:13
Кто готов положить Украину под Россию? мнение
08:00
Арестованный Киевом в ответ на санкции РФ сухогруз покинул Украину - СМИ
07:36
Именины Михаила-2018: поздравления и открытки Фото
07:33
На заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма
07:13
Живые факелы: среди подростков набирает популярность опасный флешмоб Видео
06:59
Как Ахметов поставил мат Порошенко мнение
06:44
"Россия — против всех": журналист рассказал о Четвертой мировой войне Видео
06:35
Год кардинальных перемен: астролог рассказал, когда Украину ждет новый майдан
06:18
СМИ узнали о новой проблеме Крымского моста Видео
05:57
Назван самый страшный знак Зодиака Видео
05:31
Девушка выставила на продажу девственность из-за ипотеки родителей
05:05
"Красивая поза": экс-участница "Танцев со звездами" завела фанатов фото на четвереньках Видео
04:28
Украинцы назвали худшие исторические фигуры
03:50
Генерал-разведчик рассказал о превосходстве украинского оружия над американским
03:01
Мужчина кастрировал и убил священника, изнасиловавшего в церкви его маленькую дочь
02:12
В халате на голое тело: Виктория Боня похвасталась загорелой фигурой
01:36
"Мост разваливается": эксперт предупредил об угрозе техногенной катастрофы в Киеве Видео
00:50
Пересчет пенсий в Украине: кому и сколько добавят
00:24
Украинский адмирал предложил решение, которое позволит создать РФ максимум проблем на море
20 ноября, вторник
23:56
США поддерживает кандидата на пост президента Интерпола от Южной Кореи - Помпео
23:43
На трассе "Киев-Чоп" "евробляхеры" избили копов - Нацполиция
23:42
Выходные в декабре-2018: сколько дней дадут отдохнуть украинцам на праздники Видео
22:58
Отец-насильник-сутенер. На Киевщине мужчина насиловал дочерей и сделал из них проституток Фото Видео
22:52
В Москве авиалайнер сбил человека и улетел
22:25
Евросоюз реабилитирует хранилища ядерных отходов возле пяти украинских городов
22:21
"Бомбическая Вера!": Брежнева восхитила Сеть дерзким образом, опубликовано видео Видео
21:58
В деле с Зайцевой появился новый поворот - одна из пострадавших отказалась от претензий
21:27
"Не имею права": соперник погибшего чемпиона по армрестлингу отказался от титула Видео
21:23
Сборная Украины сыграла вничью с Турцией, опубликованы фото Фото
21:11
Психолог рассказала, что в жизни самое важное Видео
20:46
Политолог раскрыл, почему Порошенко не хочет под Россию Видео
20:29
"Пьяный" мост: спутники зафиксировали разновысотное смещение арок Крымского моста
20:11
"Лорак, Баста, Шнуров – они ведь певцы слабенькие": Лоза прошелся по жюри "Голоса"
19:59
"8888 дней": Лукашенко оригинально поздравили со значимой датой
19:45
Эксперт объяснил, зачем Путин проталкивает россиянина на пост главы Интерпола Видео
19:28
Турция - Украина: анонс товарищеского матча, где смотреть, оценки букмекеров
19:25
Российские компании попали под антииранские санкции США
19:15
Коломойский оценил шансы Порошенко победить на выборах в 2019-м Видео
18:37
Нацгвардия отказалась передавать "Азову" оружие из-за распоряжения США
18:10
"Организм восстанавливается": Светлана Лобода встревожила сообщением о больнице Видео
18:09
Метро на Виноградарь: все, что известно о новых станциях – от сроков строительства до карты Фото
18:06
Ученые рассказали, как наверняка определить человеческую ложь
17:50
В России покончила с собой школьница, которая писала Путину - СМИ
17:45
На полигоне ВСУ в Ровенской области произошел новый взрыв: есть пострадавший
17:40
"Страна заражена": журналист поставил диагноз России Видео
17:39
Бойкот Интерпола из-за РФ: Украину поддержала еще одна страна ЕС Видео
17:34
Рада переименовала Кировоградский район в Кропивницкий
17:31
"Фантастические твари" украли": фильмы из мира Гарри Поттера обвинили в плагиате советских фильмов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять