Прикольные поздравления Николаю с именинами

19 декабря Украина отмечает День Николая Чудотворца 2018.

Святой Николай является покровителем всех мальчиков по имени Коля. Так что 19 декабря отмечаются главные именины Николая по церковному календарю.

Николай: значение имени и характеристика

Читайте такжеПоздравления с Днем Андрея и именинами АндреяИмя Николай в переводе с греческого означает "победитель народов".

Коли растут скрытными детьми, но целеустремленными. Проблем со здоровьем чаще всего не имеет. Любит вкусно поесть.

Внешне они дружелюбны, однако мысленно Николай постоянно анализирует поведение окружающих и даже способен на агрессию.

Его ценят на работе. А в жены Николай выбирает себе женщину чувственную и заботливую. Всегда готов помочь жене по хозяйству, но супруг он ревнивый. Детей любит и балует.

Имя Николай лучше всего подходит Девам, Тельцам, Весам, Стрельцам и Рыбам.

Камень имени – сапфир, талисман – бумеранг.

Именины Николая: поздравления в прозе и стихах

Дорогой Николай! Сердечно поздравляю тебя с днем твоего небесного Покровителя, с праздником именин. Я хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал грустить, чтоб отгонял от тебя глупые и не нужные мысли. А также, чтобы ты почаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой святой Покровитель светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть он хранят тебя всю жизнь! Будь счастлив!

***

Твой Ангел-хранитель — святой Николай,

Ты чествуй его и добром поминай:

Святой у тебя — чудотворец, как Бог.

И имя свое для тебя приберег.

В твой день именинный тебя поздравляем,

Здоровья, чудес всяко-разных желаем.

Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим

И Ангелом имени вечно храним!

***

Коля, Коленька, мой милый Николай, поздравляю тебя, дорогой. Желаю быть мудрым и отважным императором своей жизни, браво стремиться к целям и верить в свой успех, желаю с каждым днем по частицам собирать мозаику своего счастья, бережно хранить свою любовь и наслаждаться чудными видами окружающего мира.

***

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всем тебе везет,

Пускай во всем пребудет взлет.

Здоровье крепким будет пусть,

Пусть стороной обходит грусть.

Желаю я тебе добра

И быть веселым навсегда.

***

Николая поздравляем!

Долгих лет тебе желаем!

С юмором идти по жизни,

Бодрым быть и не болеть.

Все преграды и невзгоды

С легкостью преодолеть!

Покой в душе и мир в семье

Пожелаем мы тебе!

Поздравления Николаю: прикольные смс

4 смс - 202 символа:

Желаю я тебе, Колек,

Чтоб был набитым кошелек,

Чтоб каждый орган был здоров,

Чтоб не имел вовек врагов,

Чтоб дело ладилось всегда

И помогали иногда.

Пусть сбудется то, что желаю.

Удачи, счастья Николаю!

***

3 смс - 185 символов:

Хоть родители не знали,

Прям в десяточку попали.

Имя верно тебе дали,

Николай тебя назвали.

Имя звонкое твое

Победитель означает.

Как друзья мы согласимся,

Да и жизнь все подтверждает.

***

Брат мой – Николаша!

День Ангела сегодня у тебя!

Пусть дом твой полна чаша!

И сердце полное огня!

Пусть страсть как прежде не проходит,

Пусть дом уютным будет на века!

И пусть судьба вокруг тебя обводит

Три круга – счастья, радости, добра!

***

4 смс - 233 символа:

Милый Коленька, поздравляю тебя от всей души и пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять светлой надежды.

***

У Николая есть хранитель,

Из лика божьего святого,

И Николаю счастье не сниться,

Он добивается любого!

Твое имя ведь благочестиво,

И человек ты золотой,

Так пусть же будет все красиво,

Желаю управлять своей судьбой!