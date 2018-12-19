Прикольные поздравления Николаю с именинами

19 декабря 2018, 05:37

Главред собрал самые душевные идеи поздравлений с Днем ангела Николая.

  • Открытки с именинами Николая Фото из открытых источников
  • Открытки с именинами Николая Фото из открытых источников
  • Открытки с именинами Николая Фото из открытых источников
  • Открытки с именинами Николая Фото из открытых источников
  • Открытки с именинами Николая Фото из открытых источников
  • Открытки с именинами Николая Фото из открытых источников
  • Открытки с именинами Николая Фото из открытых источников
  • Открытки с именинами Николая Фото из открытых источников
  • Открытки с именинами Николая Фото из открытых источников

19 декабря Украина отмечает День Николая Чудотворца 2018.

Святой Николай является покровителем всех мальчиков по имени Коля. Так что 19 декабря отмечаются главные именины Николая по церковному календарю.

Николай: значение имени и характеристика

Читайте такжеПоздравления с Днем Андрея и именинами АндреяИмя Николай в переводе с греческого означает "победитель народов".

Коли растут скрытными детьми, но целеустремленными. Проблем со здоровьем чаще всего не имеет. Любит вкусно поесть.

Внешне они дружелюбны, однако мысленно Николай постоянно анализирует поведение окружающих и даже способен на агрессию.

Его ценят на работе. А в жены Николай выбирает себе женщину чувственную и заботливую. Всегда готов помочь жене по хозяйству, но супруг он ревнивый. Детей любит и балует.

Имя Николай лучше всего подходит Девам, Тельцам, Весам, Стрельцам и Рыбам.

Камень имени – сапфир, талисман – бумеранг.

Именины Николая: поздравления в прозе и стихах

Дорогой Николай! Сердечно поздравляю тебя с днем твоего небесного Покровителя, с праздником именин. Я хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал грустить, чтоб отгонял от тебя глупые и не нужные мысли. А также, чтобы ты почаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой святой Покровитель светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть он хранят тебя всю жизнь! Будь счастлив!

***

Твой Ангел-хранитель — святой Николай,

Ты чествуй его и добром поминай:

Святой у тебя — чудотворец, как Бог.

И имя свое для тебя приберег.

В твой день именинный тебя поздравляем,

Здоровья, чудес всяко-разных желаем.

Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим

И Ангелом имени вечно храним!

***

Коля, Коленька, мой милый Николай, поздравляю тебя, дорогой. Желаю быть мудрым и отважным императором своей жизни, браво стремиться к целям и верить в свой успех, желаю с каждым днем по частицам собирать мозаику своего счастья, бережно хранить свою любовь и наслаждаться чудными видами окружающего мира.

***

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всем тебе везет,

Пускай во всем пребудет взлет.

Здоровье крепким будет пусть,

Пусть стороной обходит грусть.

Желаю я тебе добра

И быть веселым навсегда.

***

Николая поздравляем!

Долгих лет тебе желаем!

С юмором идти по жизни,

Бодрым быть и не болеть.

Все преграды и невзгоды

С легкостью преодолеть!

Покой в душе и мир в семье

Пожелаем мы тебе!

Поздравления Николаю: прикольные смс

4 смс - 202 символа:

Желаю я тебе, Колек,

Чтоб был набитым кошелек,

Чтоб каждый орган был здоров,

Чтоб не имел вовек врагов,

Чтоб дело ладилось всегда

И помогали иногда.

Пусть сбудется то, что желаю.

Удачи, счастья Николаю!

***

3 смс - 185 символов:

Хоть родители не знали,

Прям в десяточку попали.

Имя верно тебе дали,

Николай тебя назвали.

Имя звонкое твое

Победитель означает.

Как друзья мы согласимся,

Да и жизнь все подтверждает.

***

Брат мой – Николаша!

День Ангела сегодня у тебя!

Пусть дом твой полна чаша!

И сердце полное огня!

Пусть страсть как прежде не проходит,

Пусть дом уютным будет на века!

И пусть судьба вокруг тебя обводит

Три круга – счастья, радости, добра!

***

4 смс - 233 символа:

Милый Коленька, поздравляю тебя от всей души и пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять светлой надежды.

***

У Николая есть хранитель,

Из лика божьего святого,

И Николаю счастье не сниться,

Он добивается любого!

Твое имя ведь благочестиво,

И человек ты золотой,

Так пусть же будет все красиво,

Желаю управлять своей судьбой!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
поздравления именины Святой Николай открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:23
"Путин всех захватит с собой на тот свет": предсказания Нострадамуса-2019 подтвердило ядерную войну Украины с РФ
05:55
Теракты, катастрофы или "конец света": астролог назвал дату апокалипсиса Видео
05:37
Прикольные поздравления Николаю с именинами Фото
04:21
"Русская Барби": Ирина Шейк восхитила Сеть фото в нижнем белье
04:11
Эксперты выяснили, сколько времени могут потратить времени на секс пары с детьми
03:30
Кравчук оценил последствия оккупации Россией все территории Украины
02:53
Ученые выяснили, почему люди хронически устают
02:31
Вера Брежнева покрасовалась в образе за 94 тысячи гривен Видео
18 декабря, вторник
23:58
Минстець заказал рекламу на CNN за 15,5 млн гривен
23:38
Суд принял новое решение по Савченко
23:19
В Раде установили б/у елки
22:52
Горбачев уличил Путина в бреде
22:43
На саммите НАТО Трамп оборвал презентацию Порошенко - The New Yorker
22:43
Минус $8 миллиардов: Украина увеличила "дыру" во внешней торговле
22:35
Тимошенко официально объявила Украину самой бедной страной континента Видео
22:18
Сначала морозы, потом дождь: каких метеоподарков от Николая ждать украинцам до конца недели Видео
21:36
В РФ заявили об окончательном решении США выйти из договора о ракетах
21:07
СМИ узнали о подготовке Генпрокуратурой подозрения Ющенко
20:35
День рождения Филарета в Украине отпразднуют на государственном уровне
20:14
Лишение званий артистов-запроданцев: эксперт пояснил, в чем тут зрада для Украины Видео
19:59
Facebook и Instagram заблокировали страницы Нацкорпуса
19:39
Эксперты объяснили, как подобрать сладкие новогодние подарки на Новый год Свиньи Видео
19:21
Самые редкие и удивительные: Честерский зоопарк показал самых популярных малышей 2018 года Видео
19:02
Украина VS Россия: Порошенко дал верующим совет
18:39
Кравчук предрек катастрофические для РФ последствия в случае захвата Украины
18:08
Что делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданий Видео
18:06
Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин
17:53
В "Альфа-банке" опровергли информацию о продаже одного из банков
17:53
Instagram назвал самых популярных знаменитостей 2018 года
17:43
Настоятеля Киево-Печерской лавры допросят в СБУ
17:26
"Силиконоботоксная Кикимора!": Ани Лорак высмеяли в сети из-за внешности Видео
17:10
Украинская модель оголилась на камеру: пикантное фото
16:47
СМИ узнали о грандиозных планах РФ по блокировке интернет-сервисов
16:45
Вместо того, чтобы завершить обустройство госграницы, из нее сделали политический процесс по уничтожению одного из политиков - Сюмар
16:36
Чат с астрологом Владом Россом
16:21
Легендарная актриса и звезда "Трех мушкетеров" тяжело заболела и впала в нищету
15:57
"Охота на московских попов": священник РПЦ призвал убить Яроша
15:54
На Днепропетровщине мужчина бросил в такси гранатомет
15:46
Ликвидируя "прокладки", Украину превратили в один большой памперс мнение
15:29
Ошибка: у Папы Римского заявили, что Ватикан не признавал ПЦУ и Епифания
15:28
Без белья в прозрачном платье: Ким Кардашьян покрасовалась в наряде от украинского дизайнера Видео
15:28
Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы Видео
15:24
Разведка США словила российских троллей на борьбе с американской мастурбацией
15:19
В НАПК "потроллили" чиновников по поводу дорогих подарков на День святого Николая Видео
15:04
Епифаний прокомментировал вероятность переноса Рождества Видео
15:03
НФ инициирует создание ВСК по расследованию вмешательства России в выборы в Украине
14:54
Лобода, Миддлтон, Тодоренко: какие знаменитости стали родителями в 2018 году Видео
14:35
Конкурент митрополита Епифания рассказал о шантаже при выборе главы Православной церкви Украины Видео
14:18
Десятки церквей и $150 миллионов: журналист рассказал о тайных договоренностях Порошенко и Варфоломея
14:05
Украина продлила ответное эмбарго на импорт товаров из России
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять