Прикольные поздравления Николаю с именинами

Главред собрал самые душевные идеи поздравлений с Днем ангела Николая.
19 декабря Украина отмечает День Николая Чудотворца 2018.
Святой Николай является покровителем всех мальчиков по имени Коля. Так что 19 декабря отмечаются главные именины Николая по церковному календарю.
Николай: значение имени и характеристика
Читайте такжеПоздравления с Днем Андрея и именинами АндреяИмя Николай в переводе с греческого означает "победитель народов".
Коли растут скрытными детьми, но целеустремленными. Проблем со здоровьем чаще всего не имеет. Любит вкусно поесть.
Внешне они дружелюбны, однако мысленно Николай постоянно анализирует поведение окружающих и даже способен на агрессию.
Его ценят на работе. А в жены Николай выбирает себе женщину чувственную и заботливую. Всегда готов помочь жене по хозяйству, но супруг он ревнивый. Детей любит и балует.
Имя Николай лучше всего подходит Девам, Тельцам, Весам, Стрельцам и Рыбам.
Камень имени – сапфир, талисман – бумеранг.
Именины Николая: поздравления в прозе и стихах
Дорогой Николай! Сердечно поздравляю тебя с днем твоего небесного Покровителя, с праздником именин. Я хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал грустить, чтоб отгонял от тебя глупые и не нужные мысли. А также, чтобы ты почаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой святой Покровитель светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть он хранят тебя всю жизнь! Будь счастлив!
***
Твой Ангел-хранитель — святой Николай,
Ты чествуй его и добром поминай:
Святой у тебя — чудотворец, как Бог.
И имя свое для тебя приберег.
В твой день именинный тебя поздравляем,
Здоровья, чудес всяко-разных желаем.
Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим
И Ангелом имени вечно храним!
***
Коля, Коленька, мой милый Николай, поздравляю тебя, дорогой. Желаю быть мудрым и отважным императором своей жизни, браво стремиться к целям и верить в свой успех, желаю с каждым днем по частицам собирать мозаику своего счастья, бережно хранить свою любовь и наслаждаться чудными видами окружающего мира.
***
Будь вечно молод, Николай,
И никогда не унывай.
Пускай во всем тебе везет,
Пускай во всем пребудет взлет.
Здоровье крепким будет пусть,
Пусть стороной обходит грусть.
Желаю я тебе добра
И быть веселым навсегда.
***
Николая поздравляем!
Долгих лет тебе желаем!
С юмором идти по жизни,
Бодрым быть и не болеть.
Все преграды и невзгоды
С легкостью преодолеть!
Покой в душе и мир в семье
Пожелаем мы тебе!
Поздравления Николаю: прикольные смс
4 смс - 202 символа:
Желаю я тебе, Колек,
Чтоб был набитым кошелек,
Чтоб каждый орган был здоров,
Чтоб не имел вовек врагов,
Чтоб дело ладилось всегда
И помогали иногда.
Пусть сбудется то, что желаю.
Удачи, счастья Николаю!
***
3 смс - 185 символов:
Хоть родители не знали,
Прям в десяточку попали.
Имя верно тебе дали,
Николай тебя назвали.
Имя звонкое твое
Победитель означает.
Как друзья мы согласимся,
Да и жизнь все подтверждает.
***
Брат мой – Николаша!
День Ангела сегодня у тебя!
Пусть дом твой полна чаша!
И сердце полное огня!
Пусть страсть как прежде не проходит,
Пусть дом уютным будет на века!
И пусть судьба вокруг тебя обводит
Три круга – счастья, радости, добра!
***
4 смс - 233 символа:
Милый Коленька, поздравляю тебя от всей души и пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять светлой надежды.
***
У Николая есть хранитель,
Из лика божьего святого,
И Николаю счастье не сниться,
Он добивается любого!
Твое имя ведь благочестиво,
И человек ты золотой,
Так пусть же будет все красиво,
Желаю управлять своей судьбой!