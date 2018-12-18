Что делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданий

Главред узнал о приметах и традициях Дня святого Николая-2018.
Католики уже отметили День святого Николая – 6 декабря. А вот православные День Николая Чудотворца 2018 отмечают на этой неделе.
День святого Николая: какого числа
Православные отмечают День святого Николая дважды в году: есть День святого Николая летнего – и есть День святого Николая зимнего. Соответственно, сначала День Николая отмечают 22 мая – в день прибытия его мощей в итальянский город Бари. А уже потом в день смерти святого – 19 декабря (это и есть День святого Николая в Украине). Кроме того, 11 августа отмечается день его рождения.
Подарки на День святого Николая
Главной традицией на День святителя Николая Чудотворца является вручение подарков.
Дарят подарки на День святого Николая в садике, в школах и, конечно же, дома. В последнем случае подарки на Николая кладут ребенку под подушку накануне праздника – то есть в ночь с 18 на 19 декабря. Подробнее читайте в нашем материале День святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или жены.
День Николая Чудотворца: приметы и обряды
По примете, День святого Николая – последний день в уходящем году для раздачи долгов: считается, что если не успеешь рассчитаться с кредиторами – не будет финансовой удачи весь следующий год.
Также принято мириться в этот день, приговаривая: "На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".
Снег, выпавший до праздника, предвещал суровую снежную зиму, холод непосредственно в день Николая – такую же холодную зиму, а вот иней – богатый и урожайный год.
Читайте подробнее о том, что нельзя делать на День святого Николая и как правильно загадать желание в День Николая Чудотворца.
Письмо святому Николаю: образец и пример, как правильно написать
Писать письмо святому Николаю можно как на русском, так и на украинском языке – кому как удобнее.
Строго шаблона письма Николаю Чудотворцу нет – пишут дети в вольной форме. Нужно:
- вежливо поздороваться;
- рассказать, какие добрые дела делал весь год – ведь подарки получают только хорошие дети;
- желаемые подарки перечислить списком, чтобы святому было легче разбираться, что дарить;
- не просить исполнить все желания сразу;
- не стоит писать большое письмо.
Письмо стоит отправить в резиденцию святого Николая по адресу: Маєток Святого Миколая: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78633.
Еще один вариант – написать святителю электронное письмо по адресу: st.nicholas.estate@gmail.com.
Акафист Николаю ЧудотворцуСвятой Николай: гадания
Читайте такжеКак гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременностиЧтобы узнать выйдет ли девушка замуж в предстоящем году, она брала кольцо счастливой замужней женщины и подвешивала его на собственном волосе.
Затем подвешенное кольцо опускали над стаканом с водой. Если оно ударится о край стакана, то в этом году девица замуж не выйдет. Если кольцо крутится быстро, но не касается стакана, то скоро быть свадьбе. А вот если кольцо движется медленно, то девушка выйдет замуж дважды.