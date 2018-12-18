Что делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданий

18 декабря 2018, 18:08

Главред узнал о приметах и традициях Дня святого Николая-2018.

Святой Николай
День святого Николая – все, что нужно знать о празднике / abababooks.com.ua

Католики уже отметили День святого Николая – 6 декабря. А вот православные День Николая Чудотворца 2018 отмечают на этой неделе.

День святого Николая: какого числа

Православные отмечают День святого Николая дважды в году: есть День святого Николая летнего – и есть День святого Николая зимнего. Соответственно, сначала День Николая отмечают 22 мая – в день прибытия его мощей в итальянский город Бари. А уже потом в день смерти святого – 19 декабря (это и есть День святого Николая в Украине). Кроме того, 11 августа отмечается день его рождения. 

Подарки на День святого Николая

Главной традицией на День святителя Николая Чудотворца является вручение подарков.

Дарят подарки на День святого Николая в садике, в школах и, конечно же, дома. В последнем случае подарки на Николая кладут ребенку под подушку накануне праздника – то есть в ночь с 18 на 19 декабря. Подробнее читайте в нашем материале День святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или жены.

День Николая Чудотворца: приметы и обряды

По примете, День святого Николая – последний день в уходящем году для раздачи долгов: считается, что если не успеешь рассчитаться с кредиторами – не будет финансовой удачи весь следующий год.

Также принято мириться в этот день, приговаривая: "На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".

Снег, выпавший до праздника, предвещал суровую снежную зиму, холод непосредственно в день Николая – такую же холодную зиму, а вот иней – богатый и урожайный год.

Читайте подробнее о том, что нельзя делать на День святого Николая и как правильно загадать желание в День Николая Чудотворца.

Письмо святому Николаю: образец и пример, как правильно написать

Писать письмо святому Николаю можно как на русском, так и на украинском языке – кому как удобнее.

Строго шаблона письма Николаю Чудотворцу нет – пишут дети в вольной форме. Нужно:

  • вежливо поздороваться;
  • рассказать, какие добрые дела делал весь год – ведь подарки получают только хорошие дети;
  • желаемые подарки перечислить списком, чтобы святому было легче разбираться, что дарить;
  • не просить исполнить все желания сразу;
  • не стоит писать большое письмо.

Письмо стоит отправить в резиденцию святого Николая по адресу: Маєток Святого Миколая: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78633.

Еще один вариант – написать святителю электронное письмо по адресу: st.nicholas.estate@gmail.com.

Акафист Николаю ЧудотворцуСвятой Николай: гадания

Читайте такжеКак гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременностиЧтобы узнать выйдет ли девушка замуж в предстоящем году, она брала кольцо счастливой замужней женщины и подвешивала его на собственном волосе.

Затем подвешенное кольцо опускали над стаканом с водой. Если оно ударится о край стакана, то в этом году девица замуж не выйдет. Если кольцо крутится быстро, но не касается стакана, то скоро быть свадьбе. А вот если кольцо движется медленно, то девушка выйдет замуж дважды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник православие приметы традиции гадание Святой Николай
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:05
Лишение званий артистов-запродавцев: эксперт пояснил, в чем тут зрада для Украины
19:59
Facebook и Instagram заблокировали страницы Нацкорпуса
19:39
Эксперты объяснили, как подобрать сладкие новогодние подарки на Новый год Свиньи Видео
19:21
Самые редкие и удивительные: Честерский зоопарк показал самых популярных малышей 2018 года Видео
19:02
Украина VS Россия: Порошенко дал верующим совет
18:39
Кравчук предрек катастрофические для РФ последствия в случае захвата Украины
18:08
Что делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданий Видео
18:06
Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин
17:53
В "Альфа-банке" опровергли информацию о продаже одного из банков
17:53
Instagram назвал самых популярных знаменитостей 2018 года
17:43
Настоятеля Киево-Печерской лавры допросят в СБУ
17:26
"Силиконоботоксная Кикимора!": Ани Лорак высмеяли в сети из-за внешности Видео
17:10
Украинская модель оголилась на камеру: пикантное фото
16:47
СМИ узнали о грандиозных планах РФ по блокировке интернет-сервисов
16:45
Вместо того, чтобы завершить обустройство госграницы, из нее сделали политический процесс по уничтожению одного из политиков - Сюмар
16:36
Чат с астрологом Владом Россом
16:21
Легендарная актриса и звезда "Трех мушкетеров" тяжело заболела и впала в нищету
15:57
"Охота на московских попов": священник РПЦ призвал убить Яроша
15:54
На Днепропетровщине мужчина бросил в такси гранатомет
15:46
Ликвидируя "прокладки", Украину превратили в один большой памперс мнение
15:29
Ошибка: у Папы Римского заявили, что Ватикан не признавал ПЦУ и Епифания
15:28
Без белья в прозрачном платье: Ким Кардашьян покрасовалась в наряде от украинского дизайнера Видео
15:28
Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы Видео
15:24
Разведка США словила российских троллей на борьбе с американской мастурбацией
15:19
В НАПК "потроллили" чиновников по поводу дорогих подарков на День святого Николая Видео
15:04
Епифаний прокомментировал вероятность переноса Рождества Видео
15:03
НФ инициирует создание ВСК по расследованию вмешательства России в выборы в Украине
14:54
Лобода, Миддлтон, Тодоренко: какие знаменитости стали родителями в 2018 году Видео
14:45
Минстець заказал рекламу на CNN за 15,5 млн гривен
14:35
Конкурент митрополита Епифания рассказал о шантаже при выборе главы Православной церкви Украины Видео
14:18
Десятки церквей и $150 миллионов: журналист рассказал о тайных договоренностях Порошенко и Варфоломея
14:05
Украина продлила ответное эмбарго на импорт товаров из России
13:51
"Разрешите послать на* уй": Муждабаев назвал премьера Армении "рабом России"
13:15
"Как мусорный мешок": Вера Брежнева ужаснула поклонников провальным нарядом Видео
13:15
Депутат Мосийчук на Тернопольщине избил газетой чиновника: опубликовано видео Видео
13:04
Тодоренко и Топалов показали сына: семейное видео Видео
12:43
Порошенко невыносима сама мысль, что его не любят больше, чем других политиков мнение
12:32
Принятие резолюции Генассамблеи ООН по Крыму снова сбило российскую спесь - Яценюк
12:31
Под Львовом нашли экс-главу Правого сектора с перерезанным горлом
12:31
"Помощь психотерапевта срочно!": украинский танцор Полунин назвал русских "святыми людьми" Видео
12:26
Ватикан признал Православную церковь в Украине - архиепископ Евстратий
12:20
"Каждый сантиметр земли под ударом мафии": Тимошенко потребовала заморозить продажу земли
11:56
Жозе Моуринью уволили из "Манчестер Юнайтед"
11:49
Группа The Hardkiss представила новый клип про токсичные отношения: Сеть в восторге Видео
11:41
СМИ нашли у Порошенко и Климкина родственников в России и аннексированном Крыму
11:37
Чат с российским политологом Лилией Шевцовой
11:34
Девушка дня Instagram: пышногрудая красотка Даниэлли Айала Фото
11:24
На молебне рядом с Епифанием и Порошенко заметили авторитетов "Нарика" и "Эмиля", опубликовано фото
10:56
Будет расплата: волонтер предупредил Усика о наказании за поддержку "русского мира" Видео
10:45
"Босяцкая самоуверенность Путина". Эксперт спрогнозировал, будет ли обострение на Донбассе перед выборами Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять