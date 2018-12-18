Что делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданий

День святого Николая – все, что нужно знать о празднике / abababooks.com.ua

Католики уже отметили День святого Николая – 6 декабря. А вот православные День Николая Чудотворца 2018 отмечают на этой неделе.

День святого Николая: какого числа

Православные отмечают День святого Николая дважды в году: есть День святого Николая летнего – и есть День святого Николая зимнего. Соответственно, сначала День Николая отмечают 22 мая – в день прибытия его мощей в итальянский город Бари. А уже потом в день смерти святого – 19 декабря (это и есть День святого Николая в Украине). Кроме того, 11 августа отмечается день его рождения.

Подарки на День святого Николая

Главной традицией на День святителя Николая Чудотворца является вручение подарков.

Дарят подарки на День святого Николая в садике, в школах и, конечно же, дома. В последнем случае подарки на Николая кладут ребенку под подушку накануне праздника – то есть в ночь с 18 на 19 декабря. Подробнее читайте в нашем материале День святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или жены.

День Николая Чудотворца: приметы и обряды

По примете, День святого Николая – последний день в уходящем году для раздачи долгов: считается, что если не успеешь рассчитаться с кредиторами – не будет финансовой удачи весь следующий год.

Также принято мириться в этот день, приговаривая: "На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".

Снег, выпавший до праздника, предвещал суровую снежную зиму, холод непосредственно в день Николая – такую же холодную зиму, а вот иней – богатый и урожайный год.

Читайте подробнее о том, что нельзя делать на День святого Николая и как правильно загадать желание в День Николая Чудотворца.

Письмо святому Николаю: образец и пример, как правильно написать

Писать письмо святому Николаю можно как на русском, так и на украинском языке – кому как удобнее.

Строго шаблона письма Николаю Чудотворцу нет – пишут дети в вольной форме. Нужно:

вежливо поздороваться;

рассказать, какие добрые дела делал весь год – ведь подарки получают только хорошие дети;

желаемые подарки перечислить списком, чтобы святому было легче разбираться, что дарить;

не просить исполнить все желания сразу;

не стоит писать большое письмо.

Письмо стоит отправить в резиденцию святого Николая по адресу: Маєток Святого Миколая: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78633.

Еще один вариант – написать святителю электронное письмо по адресу: st.nicholas.estate@gmail.com.

Акафист Николаю Чудотворцу Святой Николай: гадания

Читайте такжеКак гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременностиЧтобы узнать выйдет ли девушка замуж в предстоящем году, она брала кольцо счастливой замужней женщины и подвешивала его на собственном волосе.

Затем подвешенное кольцо опускали над стаканом с водой. Если оно ударится о край стакана, то в этом году девица замуж не выйдет. Если кольцо крутится быстро, но не касается стакана, то скоро быть свадьбе. А вот если кольцо движется медленно, то девушка выйдет замуж дважды.