День святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или жены

Что подарить ребенку, девушке и жене на День святого Николая / 1zoom.ru

19 декабря православные отметят День святого Николая 2018 года.

День святого Николая католический открывает цикл рождественских праздников. Но и православный день Николая Чудотворца неразрывно связан с Рождеством. Ведь в отличие от Дня святого Николая Летнего Николай Зимний – это праздник для детей, когда они ждут первого рождественского чуда в году. Впрочем, любят получать подарки на День святого Николая и взрослые.

Подарки на День святого Николая

Читайте также"Отличный подарок на Николая и Андрея": циклон несет мороз в УкраинуДарят подарки на День святого Николая в садике, в школах и, конечно же, дома. В последнем случае подарки на Николая кладут ребенку под подушку накануне праздника – то есть в ночь с 18 на 19 декабря.

Чаще всего детям дарят сладкие подарки на День святого Николая: конфеты, шоколадки, печенье. Можно в качестве подарка детям на святого Николая купить развивающую игру, теплый плед, интересную книгу или комплект детского постельного белья, к примеру.

Хотя сами дети в подарок на Николая в этом году просят игрушки, домашнего питомца (некоторые – муравьиную ферму), одежду (оригинальную пижаму, к примеру), компьютерную приставку и просто деньги.

Обрадуют подарка на Николая и взрослые. К примеру, подарок на Миколая девушке можно сделать своими руками: достаточно приготовить ей завтрак в постель – и романтично, и она от плиты отдохнет. Или купить ей цветы.

Читайте такжеКак подобрать подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парнейЖене можно подарить набор косметики, совместный (для двоих) учебный полет на самолете или устроить совместный поход в СПА.

А вот читатель Главреда Иннокентий на вопрос, что собирается подарить жене на День святого Николая ответил с юмором: "Я ей уже двоих детей подарил".

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