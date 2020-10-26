Иверская икона Божией Матери - как молиться в праздник 26 октября

День Иверской иконы Божией Матери: что нельзя делать и как празднуется

26 октября – праздник чествования Иверской иконы Божией Матери. На иконе изображена Пресвятая Дева с Богомладенцем. Это один из четырех дней в году, когда почитается этот образ.

Сама икона Иверской Божией Матери находится в Иверском монастыре на Афоне, где и произошло ее чудесное явление людям.

Однако помимо оригинала существует немало и чудодейственных списков (копий) этой иконы. К примеру, икона Иверской Божьей Матери в Киеве находится в одноименном малом храме на Позняках (пересечение улиц Гмыри и Коллекторной).

Празднование Иверской иконы Божией Матери проходит четыре раза в год:

26 октября – дата прибытия списка иконы в Москву;

25 февраля – дата обретения образа монахами на Афоне;

4 мая – переходящая дата;

6 мая – второе обретение списка иконы в 2012 году.

Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост

Почитание образов – древняя традиция, в какой-то мере христианство переняло ее у язычества. Это связано с тем, что человеческая натура слаба: ей всё время нужны материальные доказательства веры. И образы Богоматери с Младенцем – одно из зримых свидетельств ее явления людям.

Всего в христианстве празднуется около 30 известных икон, а также десятки тех, что известны мало.

Главное во время празднования любой иконы – помнить, что почитается в этот день не сама икона как вещь, ее история или легенда, что связана с ней. А почитается именно явление Богородицы и Сына ее, Иисуса Христа.

Поэтому главные планы у верующих людей на этот день – служба Иверской иконе Божией Матери или хотя бы чтение молитв дома.

Читайте такжеКалендарь выходных 2021: Украина трижды будет отдыхать по четыре дня подрядНародные традиции дня связаны с чистотой и чистоплотностью. В старину в этот день принято было чинить и приводить в порядок баню и банные принадлежности. В современных условиях городским жителям стоит в этот день, помимо традиционных молитв для очищения души, – также принять ванну для очищения тела.

А вот работать по дому – особенно беременным женщинам – в этот праздник не принято. Также запрещается заниматься рукоделием.

В то же время народные приметы 26 октября запрещают:

мыться в бане в одиночку;

купаться после захода солнца (особенно поздно ночью);

ругаться и произносить бранные слова;

желать кому-то зла;

начинать новые дела;

злоупотреблять алкоголем и переедать.

Иверская икона еще известна как Вратарница или Привратница (по легенде, икону несколько раз пытались внести внутрь монастыря – но каждое утро она чудесным образом возвращалась висеть над воротами). Поэтому Иверскую икону Божией Матери вешать нужно возле входа в квартиру или дом, чтобы не пускала внутрь злых людей или нераскаявшихся грешников.

Иверская икона Божией Матери – в чем помогает:

защититься от врагов;

избавиться от разных напастей и бед, нищеты;

принять правильное решение – по работе, при конфликтах и т.п.;

дарит утешение и поддержку в сложную жизненную минуту;

дарует мир и согласие в семье;

дарует плодородие земле;

при исцелении болезней тела.

Акафист Иверской Божьей Матери