Иверская икона Божией Матери - как молиться в праздник 26 октября

Праздник Иверской иконы Божией Матери – молитва дня, где вешать икону, приметы и традиции 26 октября – в материале Главреда.
26 октября – праздник чествования Иверской иконы Божией Матери. На иконе изображена Пресвятая Дева с Богомладенцем. Это один из четырех дней в году, когда почитается этот образ.
Сама икона Иверской Божией Матери находится в Иверском монастыре на Афоне, где и произошло ее чудесное явление людям.
Однако помимо оригинала существует немало и чудодейственных списков (копий) этой иконы. К примеру, икона Иверской Божьей Матери в Киеве находится в одноименном малом храме на Позняках (пересечение улиц Гмыри и Коллекторной).
- Иверская икона – когда празднуется
- Иверская икона – как празднуется
- Иверская икона Божией Матери: от чего защищает и где вешать
- Иверская икона Божией Матери – молитва
Иверская икона – когда празднуется
Празднование Иверской иконы Божией Матери проходит четыре раза в год:
- 26 октября – дата прибытия списка иконы в Москву;
- 25 февраля – дата обретения образа монахами на Афоне;
- 4 мая – переходящая дата;
- 6 мая – второе обретение списка иконы в 2012 году.
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Иверская икона – как празднуется
Почитание образов – древняя традиция, в какой-то мере христианство переняло ее у язычества. Это связано с тем, что человеческая натура слаба: ей всё время нужны материальные доказательства веры. И образы Богоматери с Младенцем – одно из зримых свидетельств ее явления людям.
Всего в христианстве празднуется около 30 известных икон, а также десятки тех, что известны мало.
Главное во время празднования любой иконы – помнить, что почитается в этот день не сама икона как вещь, ее история или легенда, что связана с ней. А почитается именно явление Богородицы и Сына ее, Иисуса Христа.
Поэтому главные планы у верующих людей на этот день – служба Иверской иконе Божией Матери или хотя бы чтение молитв дома.
Читайте такжеКалендарь выходных 2021: Украина трижды будет отдыхать по четыре дня подрядНародные традиции дня связаны с чистотой и чистоплотностью. В старину в этот день принято было чинить и приводить в порядок баню и банные принадлежности. В современных условиях городским жителям стоит в этот день, помимо традиционных молитв для очищения души, – также принять ванну для очищения тела.
А вот работать по дому – особенно беременным женщинам – в этот праздник не принято. Также запрещается заниматься рукоделием.
В то же время народные приметы 26 октября запрещают:
- мыться в бане в одиночку;
- купаться после захода солнца (особенно поздно ночью);
- ругаться и произносить бранные слова;
- желать кому-то зла;
- начинать новые дела;
- злоупотреблять алкоголем и переедать.
Иверская икона Божией Матери: от чего защищает и где вешать
Иверская икона еще известна как Вратарница или Привратница (по легенде, икону несколько раз пытались внести внутрь монастыря – но каждое утро она чудесным образом возвращалась висеть над воротами). Поэтому Иверскую икону Божией Матери вешать нужно возле входа в квартиру или дом, чтобы не пускала внутрь злых людей или нераскаявшихся грешников.
Иверская икона Божией Матери – в чем помогает:
- защититься от врагов;
- избавиться от разных напастей и бед, нищеты;
- принять правильное решение – по работе, при конфликтах и т.п.;
- дарит утешение и поддержку в сложную жизненную минуту;
- дарует мир и согласие в семье;
- дарует плодородие земле;
- при исцелении болезней тела.
Иверская икона Божией Матери – молитва
Акафист Иверской Божьей Матери