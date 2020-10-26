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Иверская икона Божией Матери - как молиться в праздник 26 октября

26 октября 2020, 01:25

Праздник Иверской иконы Божией Матери – молитва дня, где вешать икону, приметы и традиции 26 октября – в материале Главреда.

День Иверской иконы Божией Матери - что нельзя делать и как празднуется - открытка с праздником иверской божьей матери
День Иверской иконы Божией Матери: что нельзя делать и как празднуется

26 октября – праздник чествования Иверской иконы Божией Матери. На иконе изображена Пресвятая Дева с Богомладенцем. Это один из четырех дней в году, когда почитается этот образ.

Сама икона Иверской Божией Матери находится в Иверском монастыре на Афоне, где и произошло ее чудесное явление людям.

Однако помимо оригинала существует немало и чудодейственных списков (копий) этой иконы. К примеру, икона Иверской Божьей Матери в Киеве находится в одноименном малом храме на Позняках (пересечение улиц Гмыри и Коллекторной).

  1. Иверская икона – когда празднуется
  2. Иверская икона – как празднуется
  3. Иверская икона Божией Матери: от чего защищает и где вешать
  4. Иверская икона Божией Матери – молитва

Иверская икона – когда празднуется

Празднование Иверской иконы Божией Матери проходит четыре раза в год:

  • 26 октября – дата прибытия списка иконы в Москву;
  • 25 февраля – дата обретения образа монахами на Афоне;
  • 4 мая – переходящая дата;
  • 6 мая – второе обретение списка иконы в 2012 году.

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Иверская икона – как празднуется

Почитание образов – древняя традиция, в какой-то мере христианство переняло ее у язычества. Это связано с тем, что человеческая натура слаба: ей всё время нужны материальные доказательства веры. И образы Богоматери с Младенцем – одно из зримых свидетельств ее явления людям.

Всего в христианстве празднуется около 30 известных икон, а также десятки тех, что известны мало.

Главное во время празднования любой иконы – помнить, что почитается в этот день не сама икона как вещь, ее история или легенда, что связана с ней. А почитается именно явление Богородицы и Сына ее, Иисуса Христа.

Поэтому главные планы у верующих людей на этот день – служба Иверской иконе Божией Матери или хотя бы чтение молитв дома.

Читайте такжеКалендарь выходных 2021: Украина трижды будет отдыхать по четыре дня подрядНародные традиции дня связаны с чистотой и чистоплотностью. В старину в этот день принято было чинить и приводить в порядок баню и банные принадлежности. В современных условиях городским жителям стоит в этот день, помимо традиционных молитв для очищения души, – также принять ванну для очищения тела.

А вот работать по дому – особенно беременным женщинам – в этот праздник не принято. Также запрещается заниматься рукоделием.

В то же время народные приметы 26 октября запрещают:

  • мыться в бане в одиночку;
  • купаться после захода солнца (особенно поздно ночью);
  • ругаться и произносить бранные слова;
  • желать кому-то зла;
  • начинать новые дела;
  • злоупотреблять алкоголем и переедать.

Иверская икона Божией Матери: от чего защищает и где вешать

Иверская икона еще известна как Вратарница или Привратница (по легенде, икону несколько раз пытались внести внутрь монастыря – но каждое утро она чудесным образом возвращалась висеть над воротами). Поэтому Иверскую икону Божией Матери вешать нужно возле входа в квартиру или дом, чтобы не пускала внутрь злых людей или нераскаявшихся грешников.

Иверская икона Божией Матери – в чем помогает:

  • защититься от врагов;
  • избавиться от разных напастей и бед, нищеты;
  • принять правильное решение – по работе, при конфликтах и т.п.;
  • дарит утешение и поддержку в сложную жизненную минуту;
  • дарует мир и согласие в семье;
  • дарует плодородие земле;
  • при исцелении болезней тела.

Иверская икона Божией Матери – молитва

иверская икона божией матери молитва

Акафист Иверской Божьей Матери

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