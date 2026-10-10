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Зачем класть старую газету в курятник: решит давнюю проблему

Марина Иваненко
10 октября 2026, 20:40
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Старые газеты в курятнике могут облегчить уборку и заинтересовать кур. Узнайте, как использовать бумагу и каких правил безопасности следует придерживаться.
Необычное применение старых газет в хозяйстве
Необычное применение старых газет в хозяйстве / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем хозяева кладут старые газеты в курятник
  • Как бумага помогает бороться со скукой кур
  • Что нужно учесть для безопасности птицы

Обычные старые газеты могут пригодиться при уходе за домашней птицей. Они помогают упростить уборку в курятнике и разнообразить досуг кур, особенно если птицы долгое время находятся в закрытом вольере. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает французский ресурс Maison & Travaux, старые печатные издания можно использовать как дополнительное средство для борьбы со скукой у птиц, а также для облегчения очистки выдвижного поддона для помета.

видео дня

1. Как газеты помогают бороться со скукой и агрессией кур

Куры - любознательные птицы, которым нужны пространство и возможность проявлять естественное поведение. Если им не хватает активности, особенно во время длительного пребывания в закрытом вольере, может усиливаться агрессия. Птицы способны выклевывать перья друг у друга, повреждать яйца и вступать в конфликты между собой.

Скомканная бумага может привлечь внимание кур и побудить их к поиску корма. Разложенная в сухом месте вольера бумага дает птицам дополнительную возможность копаться и исследовать окружающую среду.

Еще один способ разнообразить досуг - рассыпать среди бумаги немного зерна или положить небольшие кусочки овощей. Поиск корма стимулирует естественное поведение кур и помогает занять их на некоторое время. В то же время газеты не заменяют достаточного пространства, полноценного питания и других условий надлежащего содержания птицы.

Видео о том, чем лучше кормить кур, можно посмотреть здесь:

2. Как старые газеты облегчают уборку в курятнике

Газетную бумагу можно использовать в качестве дополнительной подкладки в выдвижном поддоне для помета. Она создает барьер между поверхностью лотка и загрязнениями, благодаря чему поддон легче очищать во время регулярной уборки.

Бумагу также можно разместить под насестами, где куры проводят ночь и оставляют больше всего помета. Однако газета не должна заменять основную подстилку или оставаться влажной. Для поддержания чистоты в курятнике важно регулярно убирать загрязнённый материал и обеспечивать надлежащую вентиляцию.

Если газету используют в качестве дополнительного слоя подстилки, сверху можно насыпать сухую солому или древесную стружку. Это поможет избежать непосредственного контакта птицы с бумагой и поддерживать поверхность сухой.

Какие газеты нельзя использовать в курятнике

При использовании старой бумаги важно учитывать безопасность птицы. Глянцевые журналы, рекламные буклеты с насыщенной цветной печатью, бумагу со скрепками и остатками клея лучше не применять. В то же время даже обычная черно-белая газета не является автоматически безопасной для кур, особенно если птицы её клюют или проглатывают.

Бумагу нужно размещать подальше от поек, ведь намокшие газеты быстро размягчаются, слипаются и затрудняют уборку. Загрязненный или влажный материал следует своевременно заменять.

Старые газеты следует рассматривать лишь как дополнительное средство ухода за птицей. Они не могут полностью заменить сухую подстилку, соответствующие условия содержания и возможность для кур свободно рыться в безопасном субстрате.

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