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Как красиво поздравить с Днем ангела Анастасии – открытки и тексты

4 января 2021, 00:19

С Днем ангела Анастасии поздравления своими словами (проза), прикольные стихи, короткие смс, открытки для Настюши и приметы на праздник 4 января собрал Главред.

День ангела Анастасии -- поздравления и приметы в праздник 4 января
День ангела Анастасии -- поздравления и приметы в праздник 4 января

С Днем ангела Анастасии поздравления принимают 4 января – в праздник, когда у православных почитается святая Анастасия Узорешительница. Эта святая – не только ангел-хранитель имени Анастасия, но и покровительница всех беременных и тех, кто брошен в тюрьму без вины.

Анастасии Узорешительнице молятся о справедливости (особенно во время судебных разбирательств), о легких родах во время беременности, а также просят защитить от любого колдовства и сглаза.

Приметы 4 января также помогают обеспечить себе легкие роды (для этого молятся, вышивают родильный рушник, едят постную кашу) и не попасть в тюрьму (босиком нельзя в этот день ходить).

Молитва дня 4 января (Молитва Анастасии Узорешительнице о родах): Во искушениих и скорбех сущии, к твоему храму притекающе, приемлют честная дарования от живущия в тебе Божественныя благодати, Анастасие: ты бо присно миру точиши исцеления.

В праздник 4 января нельзя:

  • ходить босиком и вязать – к несправедливому аресту кого-то в семье;
  • плохо отзываться о своей семье и особенно женщинах-родственницах;
  • прокалывать уши;
  • бить животных (ноги болеть будут);
  • шить (беременным).

Именины Анастасии 2021 по церковному календарю празднуют: 4 января, 3 и 4 февраля, 23 марта, 5 и 28 апреля, 10 мая, 1 и 9 июня, 4 и 17 июля, 10 августа, 11 и 12 ноября, 17 и 26 декабря.

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Поздравления с Днем ангела Анастасии – проза, стихи и смс

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

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***

С именинами, Анастасия, Вас

Поздравить я спешу! И в этот час

Надежды, веры и любви желаю,

Пусть ангелы Ваш дом оберегают!

Цветов Вам в жизни я желаю много,

Пусть счастьем в жизни стелется дорога!

Вы — воплощенье нежности, любви,

Ждет лучшее еще Вас впереди!

***

Сегодня день Святой Анастасии, что покровительствует в болезнях и помогает тем, кто был несправедливо осужден. Пусть же в день памяти этой святой все ложные наветы развеются, а все больные и немощные выздоравливают как можно быстрее и легче.

***

Приветик, Настенька! С днем ангела тебя,

Улыбкой этот день встречай счастливый,

Ведь о таком забыть, поверь, нельзя,

Желаю вечно молодою быть, красивой.

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***

Настюша, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пускай сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета!

***

Большого неба, Настя, светлых дней,

Будь лучшей, выше всех похвал,

Подруг надежных тебе, тысячу друзей,

И чтобы ангел твой всегда оберегал.

***

С Днем ангела, Анастасия! Я тебе желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда следовал за тобой и оберегал тебя от жизненных невзгод. С именинами!

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***

С Днем ангела, Настя! Пусть крылья счастья

На всех парах тебя несут

К вершинам светлым и прекрасным,

Где лишь любовь и радость ждут!

***

Дорогая Настенька, с днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: добродетель, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, что даровали тебе твои родители.

***

Дочурка, шлю тебе привет!

И с именинами спешу поздравить!

Настен, тебе желаю жить без бед

И именины двести раз так справить!

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