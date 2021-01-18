Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января

Как правильно отмечать Крещенский Сочельник: что нельзя делать, какие есть обычаи, приметы и гадания, а также что приготовить на стол – узнал Главред.
Крещенский Сочельник – светлый православный праздник 18 января.
Обычаи и традиции Крещенского Сочельника добрые и светлые: принято колядовать, святить воду и окроплять ею дом, на стол подавать кутью (сочиво) и постные блюда, а по снегу гадать на погоду.
Да и просто гадать принято. Это последний день святок – когда можно узнать свою судьбу. Только нужно не забыть по утру замолить грех гадания в церкви. Детальнее читайте в нашем материале Вечерок на суженого: как безопасно гадать в Крещенский Сочельник.
К слову, самые безопасные гадания в Крещенский Сочельник – просто запомнить свой сон. В этом никакого греха нет – а сны накануне Крещения, по поверью, снятся вещие.
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Крещенский Сочельник – что надо делать
Утром девушки умываются снегом – чтоб кожа белой и красивой была. В старину крещенским снегом выбеливали и полотна ткани, но сейчас это уже неактуально. А вот обычай умываться снегом остался.
Снег, собранный в Крещенский Сочельник и на само Крещение, считается целебным: его хранят весь год.
День посвящают уборке дома. Особенно тщательно вымывают углы, чтоб там никакая нечисть не завелась.
К слову, именно до Крещения по церковному канону нужно успеть убрать новогоднюю елку. Детальнее читайте в нашем материале Крайний срок: когда убирать елку велят православие, фей-шуй и приметы.
Читайте такжеПотрясные постные блюда на каждый день: простые рецептыДо вечера держат строгий пост: желательно вообще ничего не есть. На стол в Крещенский Сочельник также подают постные блюда – непременно нечетное количество.
В этот день смело загадывали самые заветные желания – с верой, что Небо их непременно услышит и выполнит.
После ужина все члены семьи должны сложить свои ложки в одну тарелку, а сверху накрыть куском хлеба – тогда весь год будет достаток в доме.
На ночь с 18 января на 19-е число на подоконнике оставляют в открытой посуде воду – чтобы ночью ее Ангел освятил. Такая вода считается освященной даже без похода в церковь. Но, конечно, святят воду и в храмах – еще с вечера 18-го числа.
В Крещенский Сочельник нельзя:
- набирать крещенскую воду с дурным настроением или злыми мыслями;
- ругаться и злиться;
- есть мясо, блюда с растительным маслом, злоупотреблять алкоголем.
Какие еще праздники осталось отметить в январе – читайте в нашем материале Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать.
Крещенский Сочельник – приметы
⇒ Метель в Крещенский Сочельник — будет и Масленица с метелями.
⇒ Сильный ветер с юга дует — к грозовому лету.
⇒ Метель в Сочельник накануне Крещения метет, снег идет или поземка стелется — к доброму урожаю.
⇒ Мало снега на ветках — мало и грибов с ягодами летом будет. И наоборот.
⇒ Звезды в крещенский вечер блестят ярко – много ягнят родится.
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