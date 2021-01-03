С Днем ангела, Юлечка: поздравления короткие и длинные, картинки для Юли

День ангела Юлии: поздравления своими словами, стихи и открытки

День ангела сегодня отмечают все Юлии: чьи-то дочери Юлечки, мамы и тети Юлии, веселые подружки Юльки и просто знакомые Юлии (по батюшке). А заодно дарят поздравления с Днем ангела Ульяны.

3 января – праздник прославление великой мученицы Иулиании (Иулии). К слову, имя Юлия по церковному (в православии) как раз и пишется как Иулия. У имени два значения: от греческого слова, что означает пушистая или волнистая; от латинского слова июльская (то есть та, что происходит из рода Юлиев).

Читайте такжеПравославный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работатьИз-за последнего значения, кстати, многие и считают, что главный День Юлии по церковному календарю отмечается 29 июля (в день памяти Юлии Корсиканской) – хотя на самом деле главными для человека являются те именины по церковному календарю, которые ближе к дате его рождения. Еще один популярный День ангела Юлии празднуется 31 мая – в день памяти Юлии Коринфской.

Все именины Юлии по церковному календарю:

3 января – мученица Иулиания Вяземская и Новоторжская;

15 января – святая Иулиания Лазаревская;

17 марта – мученица Иулиания Понтийская;

2 апреля – мученица Иулиания Понтийская;

31 мая – дева Иулиа;

5 июня – мученица Иулиания;

15 июня – мученица Иулиания Вяземская и Новоторжская;

19 июля – княжна дева Иулиания Ольшанская, Печерская;

29 июля – мученица Иулиа Карфагенская, Корсиканская;

30 августа – мученица Иулиания Птолемаидская;

31 августа – мученица Иулиания;

14 ноября – мученица Иулиания Россонская;

17 декабря – мученица Иулиания Илиопольская.

Девушки Юлии зачастую знатные красотки. О таких говорят: и фигура, и ум при них. Одеваются броско, обаятельные и любят шик. Замуж выходят по любви, детей любят, а внуков просто обожают.

Приметы 3 января подсказывали, каким будет лето (если морозно и малоснежно – летом будет мало дождей) и ждать ли хорошего урожая (на это указывали большие сугробы).

Ритуалы 3 января помогают привлечь счастье (для этого нужно с самого утра подмести пол: чем больше мусора наметешь – тем больше счастье в дом придет) и в исполнении желания (для этого нужно молча съесть за обедом блин и запить его киселем).

В праздник 3 января нельзя:

подслушивать и подглядывать – к проблемам с глазами и ушами;

желать здоровья и счастья – всё выйдет наоборот;

поднимать с земли что-либо круглое – к потерям.

Молитва дня: Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

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День Юлии: поздравления в прозе, стихах и смс

Юлечка, от всего сердца желаю тебе много радости и счастья! Пусть каждый день будет полон везения, красочных моментов и новых возможностей! Желаю тебе всегда купаться в роскоши и жить так, как хочется! Пускай все твои желания сбываются, словно по мановению волшебной палочки!

***

Желаю Юле настроения,

Желаю я ей вдохновения,

Удивления и обожания,

Восхищения и процветания.

Чтобы жизненный путь был сказкою,

Согревала судьба чтоб ласкою,

Одарила удача улыбкою,

Золотою порадовав рыбкою.

Всего этого я пожелаю,

От души тебя поздравляя!

***

С Днем ангела, Юлия! Пусть оберегает тебя ангел на каждом шаге твоего бесконечно долгого и счастливого пути. Радости и любви на долгие годы. Оставайся такой же жизнерадостной и доброй, какой мы тебя знаем.

***

Юленька, прими, красотка,

В день прекрасный поздравления,

Пусть украсят жизнь твою

Только светлые мгновения.

***

Юлечка, с праздником, с именинами! Верь в чудо каждый день, пусть твоя душа наполнится добротой, радостью и любовью. Рядом будут всегда надежные друзья и любимые люди!

***

Юляша, с праздником веселым!

Пусть удивит он чем-то новым,

Придут любимые друзья,

Чтобы порадовать тебя,

А ты светись звездой счастливой,

Будь восхитительной и милой,

Неповторимой, озорной,

И будет пусть успех с тобой!

***

Оставайся всегда женственной и очаровательной, ласковой и улыбчивой, люби и будь любимой. С Днем ангела, Юлечка!

***

Юля, поздравляю с именинами!

Я тебе желаю счастья сильного,

И любви чудесной, и здоровья,

Жить с огромной чистою любовью.

***

Юлечка, с Днем ангела! Ты наш самый нежный и прекрасный цветок. Пусть все твои желания непременно исполнятся и сделают тебя самой счастливой на земле!

***

Пусть во всем тебе, Юльчик, везет,

И успех тебя не подведет.

Искренне желаю много счастья,

И любви большой и настоящей!

Поздравления с Днем ангела Юлии – открытки и картинки