С Днем ангела, Юлечка: поздравления короткие и длинные, картинки для Юли

Что делать в праздник 3 января и как красиво поздравить Юлечку с Днем ангела – в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, открытки для Юлии.
День ангела сегодня отмечают все Юлии: чьи-то дочери Юлечки, мамы и тети Юлии, веселые подружки Юльки и просто знакомые Юлии (по батюшке). А заодно дарят поздравления с Днем ангела Ульяны.
3 января – праздник прославление великой мученицы Иулиании (Иулии). К слову, имя Юлия по церковному (в православии) как раз и пишется как Иулия. У имени два значения: от греческого слова, что означает пушистая или волнистая; от латинского слова июльская (то есть та, что происходит из рода Юлиев).
Читайте такжеПравославный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работатьИз-за последнего значения, кстати, многие и считают, что главный День Юлии по церковному календарю отмечается 29 июля (в день памяти Юлии Корсиканской) – хотя на самом деле главными для человека являются те именины по церковному календарю, которые ближе к дате его рождения. Еще один популярный День ангела Юлии празднуется 31 мая – в день памяти Юлии Коринфской.
Все именины Юлии по церковному календарю:
- 3 января – мученица Иулиания Вяземская и Новоторжская;
- 15 января – святая Иулиания Лазаревская;
- 17 марта – мученица Иулиания Понтийская;
- 2 апреля – мученица Иулиания Понтийская;
- 31 мая – дева Иулиа;
- 5 июня – мученица Иулиания;
- 15 июня – мученица Иулиания Вяземская и Новоторжская;
- 19 июля – княжна дева Иулиания Ольшанская, Печерская;
- 29 июля – мученица Иулиа Карфагенская, Корсиканская;
- 30 августа – мученица Иулиания Птолемаидская;
- 31 августа – мученица Иулиания;
- 14 ноября – мученица Иулиания Россонская;
- 17 декабря – мученица Иулиания Илиопольская.
Девушки Юлии зачастую знатные красотки. О таких говорят: и фигура, и ум при них. Одеваются броско, обаятельные и любят шик. Замуж выходят по любви, детей любят, а внуков просто обожают.
Приметы 3 января подсказывали, каким будет лето (если морозно и малоснежно – летом будет мало дождей) и ждать ли хорошего урожая (на это указывали большие сугробы).
Ритуалы 3 января помогают привлечь счастье (для этого нужно с самого утра подмести пол: чем больше мусора наметешь – тем больше счастье в дом придет) и в исполнении желания (для этого нужно молча съесть за обедом блин и запить его киселем).
В праздник 3 января нельзя:
- подслушивать и подглядывать – к проблемам с глазами и ушами;
- желать здоровья и счастья – всё выйдет наоборот;
- поднимать с земли что-либо круглое – к потерям.
Молитва дня: Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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День Юлии: поздравления в прозе, стихах и смс
Юлечка, от всего сердца желаю тебе много радости и счастья! Пусть каждый день будет полон везения, красочных моментов и новых возможностей! Желаю тебе всегда купаться в роскоши и жить так, как хочется! Пускай все твои желания сбываются, словно по мановению волшебной палочки!
***
Желаю Юле настроения,
Желаю я ей вдохновения,
Удивления и обожания,
Восхищения и процветания.
Чтобы жизненный путь был сказкою,
Согревала судьба чтоб ласкою,
Одарила удача улыбкою,
Золотою порадовав рыбкою.
Всего этого я пожелаю,
От души тебя поздравляя!
***
С Днем ангела, Юлия! Пусть оберегает тебя ангел на каждом шаге твоего бесконечно долгого и счастливого пути. Радости и любви на долгие годы. Оставайся такой же жизнерадостной и доброй, какой мы тебя знаем.
***
Юленька, прими, красотка,
В день прекрасный поздравления,
Пусть украсят жизнь твою
Только светлые мгновения.
***
Юлечка, с праздником, с именинами! Верь в чудо каждый день, пусть твоя душа наполнится добротой, радостью и любовью. Рядом будут всегда надежные друзья и любимые люди!
***
Юляша, с праздником веселым!
Пусть удивит он чем-то новым,
Придут любимые друзья,
Чтобы порадовать тебя,
А ты светись звездой счастливой,
Будь восхитительной и милой,
Неповторимой, озорной,
И будет пусть успех с тобой!
***
Оставайся всегда женственной и очаровательной, ласковой и улыбчивой, люби и будь любимой. С Днем ангела, Юлечка!
***
Юля, поздравляю с именинами!
Я тебе желаю счастья сильного,
И любви чудесной, и здоровья,
Жить с огромной чистою любовью.
***
Юлечка, с Днем ангела! Ты наш самый нежный и прекрасный цветок. Пусть все твои желания непременно исполнятся и сделают тебя самой счастливой на земле!
***
Пусть во всем тебе, Юльчик, везет,
И успех тебя не подведет.
Искренне желаю много счастья,
И любви большой и настоящей!