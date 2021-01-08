Собор Пресвятой Богородицы и День Марии – поздравления и открытки душевные

Поздравления с Днем ангела Марии – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и красивые открытки в Собор Пресвятой Богородицы – подобрал Главред.
8 января отмечается праздник Собор Пресвятой Богородицы. Заодно это День ангела Марии по церковному календарю. Открытки и поздравления с днем ангела своими словами принимают в этот день все Марии, Маши и Манечки.
Поздравления с Днем ангела Марии – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и красивые открытки в праздник Собор Пресвятой Богородицы – подобрал Главред.
А о том, можно ли стирать в праздник 8 января и другие приметы на праздник Собор Пресвятой Богородицы – читайте в нашем материале Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник 8 января.
Собор Пресвятої Богородиці й День Марії - привітання українською мовою
Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы и с Днем ангела, Мария! – в прозе, стихах и смс
Поздравляю с днем Собора Пресвятой Богородицы и искренне хочу пожелать милости Богоматери и небесной защиты от бед, доброй удачи и светлого счастья в жизни, искренней любви и вечной благодати, великодушия и милосердия.
***
Сегодня праздник у христианского народа,
Собор Богородицы Пресвятой,
Желаем вам хорошей домашней погоды,
Удачи настоящей и большой.
Поздравления примите от всей души,
Желаем, чтоб сбылись все мечты,
Чтоб счастье вам улыбалось всегда,
Мира вам, улыбок и тепла.
***
Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания.
***
Мария — тезка матери Христа,
Да будет путь твой самым превосходным,
Чтоб горькая не тлела маета
Под небом лучезарным и свободным.
И сокровенным именем Твоим
Был человек утешен и храним.
***
Мария, Маша, Машенька — столько вариантов имен, и все они связаны с тобой, моя милая подружка. Поздравляю с днем ангела Марии! Пусть счастье и здоровье никогда тебя не оставляют, а каждый день полнится успехами и новыми впечатлениями, всегда приятными!
***
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе – все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво -
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
***
Мария, пусть твое сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой. С именинами!
***
Не каждый достоин носить имя Мария, а только человек исключительный. Я желаю, чтобы это имя приносило тебе всегда удачу, везение и улыбки! Поздравляю тебя и хочу сказать, что всего самого лучшего ты достойна! С праздником!
***
Именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!
***
С именинами, Мария! Пусть солнце светит ярче изо дня в день, пусть ветер играет волосами, пусть цветы дарят свой аромат, пусть небеса всегда будут усеяны звездами. С праздником, дорогая!