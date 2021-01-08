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Собор Пресвятой Богородицы и День Марии – поздравления и открытки душевные

8 января 2021, 00:19

Поздравления с Днем ангела Марии – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и красивые открытки в Собор Пресвятой Богородицы – подобрал Главред.

8 января - праздник Собор Пресвятой Богородицы и поздравления с Днем Марии
8 января - праздник Собор Пресвятой Богородицы и поздравления с Днем Марии / goodfon.ru

8 января отмечается праздник Собор Пресвятой Богородицы. Заодно это День ангела Марии по церковному календарю. Открытки и поздравления с днем ангела своими словами принимают в этот день все Марии, Маши и Манечки.

Поздравления с Днем ангела Марии – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и красивые открытки в праздник Собор Пресвятой Богородицы – подобрал Главред.

А о том, можно ли стирать в праздник 8 января и другие приметы на праздник Собор Пресвятой Богородицы – читайте в нашем материале Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник 8 января.

Собор Пресвятої Богородиці й День Марії - привітання українською мовою

Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы и с Днем ангела, Мария! – в прозе, стихах и смс

Поздравляю с днем Собора Пресвятой Богородицы и искренне хочу пожелать милости Богоматери и небесной защиты от бед, доброй удачи и светлого счастья в жизни, искренней любви и вечной благодати, великодушия и милосердия.

***

Сегодня праздник у христианского народа,

Собор Богородицы Пресвятой,

Желаем вам хорошей домашней погоды,

Удачи настоящей и большой.

Поздравления примите от всей души,

Желаем, чтоб сбылись все мечты,

Чтоб счастье вам улыбалось всегда,

Мира вам, улыбок и тепла.

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***

Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания.

***

Мария — тезка матери Христа,

Да будет путь твой самым превосходным,

Чтоб горькая не тлела маета

Под небом лучезарным и свободным.

И сокровенным именем Твоим

Был человек утешен и храним.

***

Мария, Маша, Машенька — столько вариантов имен, и все они связаны с тобой, моя милая подружка. Поздравляю с днем ангела Марии! Пусть счастье и здоровье никогда тебя не оставляют, а каждый день полнится успехами и новыми впечатлениями, всегда приятными!

анимашки именины марии

***

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

***

Мария, пусть твое сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой. С именинами!

***

Не каждый достоин носить имя Мария, а только человек исключительный. Я желаю, чтобы это имя приносило тебе всегда удачу, везение и улыбки! Поздравляю тебя и хочу сказать, что всего самого лучшего ты достойна! С праздником!

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***

Именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!

***

С именинами, Мария! Пусть солнце светит ярче изо дня в день, пусть ветер играет волосами, пусть цветы дарят свой аромат, пусть небеса всегда будут усеяны звездами. С праздником, дорогая!

Собор Пресвятой Богородицы и День Марии – картинки и открытки

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