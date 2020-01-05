Изумительная кутья на Рождество 2020 из пшеницы, перловки и риса: рецепты

Рождественская кутья из пшеницы может готовиться с разными сухофруктами.
До Рождественского сочельника 2020, который отмечается 6 января - накануне Рождества Христова - осталось очень мало времени, и пора продумать, как готовить главное блюдо праздничного стола - кутью.
На Сочельник и Рождество кутья готовится богатая, перед Крещением - 18 января - голодная кутья, а перед Старым Новым годом - 13 января - щедрая.
Главред решил собрать изумительные рецепты кутьи на Рождество 2020, и объяснить, как готовится праздничное блюдо из пшеницы, перловки и риса.
Изумительная кутья, рецепт №1
Кутья на Рождество 2020 из пшеницы
Ингредиенты:
- Стакан шлифованной пшеницы;
- 2 стакана воды;
- 0,5 стакана мака;
- 100 г изюма;
- 0,5 стакана грецких орехов;
- 6 столовых ложек узвара;
- Курага, чернослив - по желанию;
- Соль, сахар и мед - по вкусу.
Сколько варить пшеницу: шлифованная крупа, которая была замочена на ночь, после закипания варится около 40 минут.
Изумительный рецепт кутьи из пшеницы
Как варить пшеницу
Промытую пшеницу замочите на ночь в холодной воде. Замените воду, всыпьте соль и варите кашу до готовности.
Кутья - рецепт из пшеницы: как готовится заправка
Орехи измельчите в крошку, а сухофрукты замочите в теплой воде. Крупные сухофрукты порежьте кусочками, а изюм оставьте целым. Смешайте мед с узваром.
Приготовьте мак - залейте зерна кипятком (на 100 г мака возьмите стакан кипятка). Когда мак впитает жидкость, проварите зерна несколько минут, а потом перетрите с сахаром, чтобы зерна выделили белую жидкость.
Промойте кашу холодной водой. Рождественская кутья из пшеницы почти готова - влейте в кашу мед с узваром, а также всыпьте сухофрукты и орехи и все перемешайте.
Изумительная кутья, рецепт №2
Рождественская кутья из перловки
Ингредиенты:
- 1 стакан перловки;
- 0,3 стакана мака;
- 0,3 стакана измельченных грецких орехов и миндаля;
- 0,3 стакана изюма;
- Курага - по вкусу;
- 1 столовая ложка сахара;
- 2 столовые ложки меда.
Как варится кутья из перловки
Промытую перловку замочите в горячей воде. Доведите до кипения 2,5 стакана воды и всыпьте соль. Промойте перловку и бросьте в подсоленный кипяток. Варите перловку на небольшом огне до готовности (зерна должны стать мягкими).
Замочите изюм и курагу в теплой воде. Порежьте курагу кусочками. Мак запарьте, проварите и перетрите с сахаром. Когда каша немного остынет - добавьте в нее мед, изюм, мак, орехи и все перемешайте. Кутья из перловки отлично сочетается с узваром.
Рождественская кутья, рецепты - вариант блюда №3
Изумительная кутья из риса
Ингредиенты:
- 1 стакан риса;
- 1 горсть кураги;
- 1 горсть изюма;
- 1 горсть сушеного кизила;
- Грецкие орехи и миндаль - по вкусу;
- Мак, сахар, соль, мед - по вкусу.
Как готовится рождественская кутья с рисом
Залейте сухофрукты теплой водой. Промытый рис залейте водой и доведите до кипения. После того, как рис закипит, снова промойте его - отбросьте на сито. Переложите рис в кастрюлю, залейте водой, подсолите и варите на малом огне под крышкой около 20 минут - до готовности.
Измельчите орехи на небольшие кусочки. Обсушите сухофрукты, изюм оставьте целым, а кизил и курагу нарежьте кусочками.Готовый рис промойте. Мак запарьте, проварите и разотрите с сахаром. Смешайте рис с медом, маком, орехами и сухофруктами - кутья из риса готова.
Кутью можно сварить не только на плите в кастрюле, но и в мультиварке.
Как варить кутью в мультиварке
Изумительная кутья в мультиварке, рецепт из пшеницы
Ингредиенты:
- 2 мультистакана шлифованной пшеницы;
- 3 мультистакана воды;
- 100 г мака;
- 100 г грецких орехов;
- 100 г сухофруктов;
- 2-3 столовые ложки меда;
- 200 мл узвара;
- Сахар - по вкусу.
Кутья рождественская, рецепт в мультиварке
Как варить кутью из пшеницы в мультиварке
Дважды промойте пшеницу под проточной водой и выложите в чашу мультиварки. Залейте пшеницу 3-4 мультистаканами воды, включите мультиварку выставьте режим Тушение и закройте крышку. Кутья в мультиварке готовится на протяжении 2 часов.
Кутья рождественская в мультиварке: как приготовить заправку
Залейте сухофрукты теплой водой, а мак запарьте, проварите и перетрите с сахаром. Сухофрукты измельчите. Если вы взяли изюм - оставьте его целыми. Когда зерна пшеницы станут мягкими - каша готова.
Рецепт кутьи в мультиварке почти воплощен в жизнь - осталось дать каше остыть, сделать заправку и всыпать сухофрукты, мак и орехи. Заправка для кутьи делается очень просто – растворите в узваре мед и все перемешайте. Добавьте в пшеницу сухофрукты, мак, орехи, влейте заправку и все перемешайте - кутья в мультиварке готова.
На Рождество кутью готовят не просто так, это символическое блюдо, и оно является неотъемлемой частью традиций.
Кутья на Рождество: традиции
Накануне Рождества ужин традиционно не начинается до появления первой звезды, а потом все члены семьи должны попробовать кутью;
После ужина - на ночь - на столе оставляют кутью и ложки для умерших родственников.