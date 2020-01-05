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Изумительная кутья на Рождество 2020 из пшеницы, перловки и риса: рецепты

5 января 2020, 12:13

Рождественская кутья из пшеницы может готовиться с разными сухофруктами.

Кутья из пшеницы готовится не только в кастрюле, ее можно приготовить и в мультиварке - Кутья - рецепт
Кутья на Рождество готовится не только в кастрюле, ее можно приготовить и в мультиварке / УНИАН

До Рождественского сочельника 2020, который отмечается 6 января - накануне Рождества Христова - осталось очень мало времени, и пора продумать, как готовить главное блюдо праздничного стола - кутью.

На Сочельник и Рождество кутья готовится богатая, перед Крещением - 18 января - голодная кутья, а перед Старым Новым годом - 13 января - щедрая.

Главред решил собрать изумительные рецепты кутьи на Рождество 2020, и объяснить, как готовится праздничное блюдо из пшеницы, перловки и риса.

Изумительная кутья, рецепт №1

Кутья на Рождество 2020 из пшеницы

Ингредиенты:

  • Стакан шлифованной пшеницы;
  • 2 стакана воды;
  • 0,5 стакана мака;
  • 100 г изюма;
  • 0,5 стакана грецких орехов;
  • 6 столовых ложек узвара;
  • Курага, чернослив - по желанию;
  • Соль, сахар и мед - по вкусу.

Сколько варить пшеницу: шлифованная крупа, которая была замочена на ночь, после закипания варится около 40 минут.

Изумительный рецепт кутьи из пшеницы 

Как варить пшеницу

Промытую пшеницу замочите на ночь в холодной воде. Замените воду, всыпьте соль и варите кашу до готовности.

Кутья - рецепт из пшеницы: как готовится заправка

Орехи измельчите в крошку, а сухофрукты замочите в теплой воде. Крупные сухофрукты порежьте кусочками, а изюм оставьте целым. Смешайте мед с узваром.

Приготовьте мак - залейте зерна кипятком (на 100 г мака возьмите стакан кипятка). Когда мак впитает жидкость, проварите зерна несколько минут, а потом перетрите с сахаром, чтобы зерна выделили белую жидкость.

Промойте кашу холодной водой. Рождественская кутья из пшеницы почти готова - влейте в кашу мед с узваром, а также всыпьте сухофрукты и орехи и все перемешайте.

Рецепт кутьи из пшеницы можно воплотить в жизнь менее чем за час - Кутья - рецепт
Кутья из пшеницы варится около 40 минут / Скриншот с instagram.com/tort_aksay_rostov

Изумительная кутья, рецепт №2

Рождественская кутья из перловки

Ингредиенты: 

  • 1 стакан перловки;
  • 0,3 стакана мака;
  • 0,3 стакана измельченных грецких орехов и миндаля;
  • 0,3 стакана изюма;
  • Курага - по вкусу;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 2 столовые ложки меда.

Как варится кутья из перловки

Промытую перловку замочите в горячей воде. Доведите до кипения 2,5 стакана воды и всыпьте соль. Промойте перловку и бросьте в подсоленный кипяток. Варите перловку на небольшом огне до готовности (зерна должны стать мягкими).

Замочите изюм и курагу в теплой воде. Порежьте курагу кусочками. Мак запарьте, проварите и перетрите с сахаром. Когда каша немного остынет - добавьте в нее мед, изюм, мак, орехи и все перемешайте. Кутья из перловки отлично сочетается с узваром.

Кутья из перловки готовится с маком, медом и сухофруктами - Кутья - рецепт
Рождественская кутья из перловки готовится с маком, медом и сухофруктами / Скриншот с instagram.com/ua_calendar

Рождественская кутья, рецепты - вариант блюда №3

Изумительная кутья из риса

Ингредиенты: 

  • 1 стакан риса;
  • 1 горсть кураги;
  • 1 горсть изюма;
  • 1 горсть сушеного кизила;
  • Грецкие орехи и миндаль - по вкусу;
  • Мак, сахар, соль, мед - по вкусу.

Как готовится рождественская кутья с рисом

Залейте сухофрукты теплой водой. Промытый рис залейте водой и доведите до кипения. После того, как рис закипит, снова промойте его - отбросьте на сито. Переложите рис в кастрюлю, залейте водой, подсолите и варите на малом огне под крышкой около 20 минут - до готовности.

Измельчите орехи на небольшие кусочки. Обсушите сухофрукты, изюм оставьте целым, а кизил и курагу нарежьте кусочками.Готовый рис промойте. Мак запарьте, проварите и разотрите с сахаром. Смешайте рис с медом, маком, орехами и сухофруктами - кутья из риса готова.

Рождественская кутья с рисом готовится с сухофруктами, медом и орехами - Кутья - рецепт
Рождественская кутья из риса готовится с сухофруктами, медом и орехами / Скриншот с instagram.com/svetlananochvinova

Кутью можно сварить не только на плите в кастрюле, но и в мультиварке. 

Как варить кутью в мультиварке

Изумительная кутья в мультиварке, рецепт из пшеницы

Ингредиенты:

  • 2 мультистакана шлифованной пшеницы;
  • 3 мультистакана воды;
  • 100 г мака;
  • 100 г грецких орехов;
  • 100 г сухофруктов;
  • 2-3 столовые ложки меда;
  • 200 мл узвара;
  • Сахар - по вкусу.

Кутья рождественская, рецепт в мультиварке

Как варить кутью из пшеницы в мультиварке

Дважды промойте пшеницу под проточной водой и выложите в чашу мультиварки. Залейте пшеницу 3-4 мультистаканами воды, включите мультиварку выставьте режим Тушение и закройте крышку. Кутья в мультиварке готовится на протяжении 2 часов.

Кутья рождественская в мультиварке: как приготовить заправку

Залейте сухофрукты теплой водой, а мак запарьте, проварите и перетрите с сахаром. Сухофрукты измельчите. Если вы взяли изюм - оставьте его целыми. Когда зерна пшеницы станут мягкими - каша готова.

Рецепт кутьи в мультиварке почти воплощен в жизнь - осталось дать каше остыть, сделать заправку и всыпать сухофрукты, мак и орехи. Заправка для кутьи делается очень просто – растворите в узваре мед и все перемешайте. Добавьте в пшеницу сухофрукты, мак, орехи, влейте заправку и все перемешайте - кутья в мультиварке готова.

Кутья в мультиварке варится на протяжении 2 часов - Кутья - рецепт
Кутья на Рождество готовится не только в кастрюле, ее можно приготовить и в мультиварке / instagram.com/elendan30

На Рождество кутью готовят не просто так, это символическое блюдо, и оно является неотъемлемой частью традиций. 

Кутья на Рождество: традиции

Накануне Рождества ужин традиционно не начинается до появления первой звезды, а потом все члены семьи должны попробовать кутью;

После ужина - на ночь - на столе оставляют кутью и ложки для умерших родственников.

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