Сытный капустняк с квашеной или свежей капустой, простые рецепты

Готовый капустняк в мультиварке оставляют настояться / УНИАН

Капустняк - украинский суп, главным ингредиентом которого является квашеная или свежая капуста. Такой суп можно сделать как очень сытным, так и постным или вегетарианским.

Для приготовления сытного капустняка нужно сварить мясной бульон, а для постного/вегетарианского можно использовать грибной.

Главред решил объяснить, как приготовить капустняк из квашеной капусты или из свежей, а также с разными крупами - с пшеном, рисом, манкой.

Капустняк - рецепт №1

Что нужно, и как варить капустняк с пшеном и квашеной капустой

Ингредиенты (на кастрюлю объемом 4 литра):

Мясо или птица - около 600 г;

Квашеная капуста - 400 г;

Картофель - 4-6;

Пшено - 3 столовые ложки;

Лук - 2 штуки;

Морковь - 3 штуки;

Томаты в собственном соку - 300-400 г;

Томатная паста - 1-2 столовые ложки;

Растительное масло, соль, сахар, перец, лавровый лист - по вкусу.

Суп капустняк - рецепт из квашеной капусты и пшеном

Сначала сделайте самые простые операции - подготовьте лук и морковь - лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на терке.

Сварите бульон - добавьте в него немного лука и моркови, а потом вытащите из него мясо, порежьте и отправьте обратно в жидкость. Отожмите квашеную капусту, а потом мелко порежьте, отправьте в кипящий бульон и варите на очень медленном огне на протяжении 20 минут.

Замочите пшено в кипятке, промойте, всыпьте в капустняк и варите 10 минут. Очистите картофель, помойте, целым отправьте в суп и варите полчаса. Отваренный картофель достаньте и измельчите.

Суп капустняк с квашеной капустой нужно сдобрить заправкой, ее очень просто готовить - лук и морковь обжарьте на растительном масле. Когда овощи дойдут до кондиции, отправьте на сковороду томаты, томатную пасту, соль, перец, сахар и протушите ингредиенты на протяжении приблизительно 15 минут.

Приготовленную заправку положите в капустняк с квашеной капустой, потом добавьте в блюдо измельченный картофель, все перемешайте и проварите на очень медленном огне около 30 минут.

За 5-7 минут до готовности блюда положите лавровый лист, а потом вытащите его. Если нужно - досолите блюдо или добавьте перец. Подавайте капустняк с пшеном со сметаной. В блюдо можно добавить зелень - так оно станет ароматнее.

Суп капустняк из квашеной капусты можно сделать ароматнее с помощью зелени / Скриншот с instagram.com/_tanyushina_

Капустняк - рецепт №2

Что необходимо, и как готовить капустняк из свежей капусты с рисом

Ингредиенты:

Красное мясо с косточкой - около 400 г;

Картофель - 4 штуки;

Чеснок - 2 зубчика;

Лук - 2 штуки;

Морковь - 1 штука;

Половина кочана капусты;

Рис - немного больше, чем полстакана;

Пшеничная мука - 2 столовые ложки;

Манка - 2 столовые ложки;

Томатная паста - 1 столовая ложка;

Сметана, соль, перец, лавровый лист - по вкусу.

Простой и сытный - как приготовить капустняк с рисом и свежей капустой

Сварите бульон и подготовьте основные ингредиенты для капустняка - очистите картофель, морковь, лук и чеснок. Нарежьте картофель средним кубиком, а остальные ингредиенты мелко порежьте. Тщательно промойте рис.

Из готового бульона вытащите мясо, а саму жидкость процедите и отправьте в чистую кастрюлю. Мясо порежьте мелкими кусочками.

Процеженный бульон поставьте на сильный огонь и доведите до кипения. Потом отправьте в жидкость капусту, картофель, рис, порезанное мясо и все перемешайте. Суп капустняк из свежей капусты варите приблизительно 15 минут - должен полностью свариться картофель.

Пока блюдо готовится, можно приступить к еще одному важному этапу - приготовлению заправки. Поджарьте уже подготовленные овощи - лук и морковь - на растительном масле. Поджаренные овощи всыпьте в блюдо, все перемешайте и варите на очень медленном огне.

После этого капустняк с рисом нужно сдобрить заправкой, она тоже быстро готовится. На сковороде обжарьте муку, добавьте в нее томатную пасту, влейте в нее немного бульона из блюда, все перемешайте, чтобы смесь получилась однородной, доведите до кипения, готовьте несколько минут, а потом снимите с огня.

Всыпьте в блюдо манку и все перемешайте, а потом добавьте заправку и снова все перемешайте. Потом в блюдо можно добавить соль, перец и лавровый лист. Проварите капустняк из свежей капусты еще 5 минут, а потом вытащите лаврушку. Блюдо очень хорошо сочетается со сметаной и зеленью.

Суп капустняк из свежей капусты очень хорошо сочетается со сметаной и зеленью / instagram.com/milaisto

Капустняк - рецепт №3

Простой и сытный суп капустняк в мультиварке

Ингредиенты:

Около 400 г свиных ребрышек;

Около 500 г квашеной капусты;

Около 400 г картофеля;

2-3 столовые ложки риса или пшена;

1 крупная морковь;

2 луковицы;

Растительное масло, соль, перец, лавровый лист - по вкусу;

Горячая вода- 3 литра.

Пошаговые рекомендации - как сварить капустняк в мультиварке

Промойте ребрышки, обсушите с помощью бумажных полотенец и порубите. Влейте в чашу мультиварки растительное масло, включите режим Жарка на 10 минут и положите ребра.

Через 10 минут отправьте в чашу лук, нарезанный кубиком, и морковь, натертую на крупной терке. Перемешайте все ингредиенты и готовьте на режиме Жарка, помешивая, еще на протяжении 10 минут. Потом влейте в чашу 2 литра воды и включите на 1 час режим Мультиповар (температура 100 градусов).

Нарежьте почти весь очищенный картофель небольшими кубиками - несколько картофелин не режьте. Промойте крупу. Когда прозвучит сигнал мультиварки - отправьте чашу картофель, крупу и установите режим Мультиповар на 10 минут (температура - 120 градусов).

После этого отправьте в чашу капусту, влейте еще 1 литр воды, добавьте соль и перец. После этого готовьте капустняк украинский на режиме Мультиповар при 120 градусах не протяжении еще 45 минут.

Через 45 минут вытащите из блюда целый картофель и разомните. Отправьте в блюдо размятый картофель и лавровый лист и оставьте доготавливаться на режиме Мультиповар при 120 градусах еще 15 минут. За 5-7 минут до конца приготовления вытащите из чаши лавровый лист.

Когда капустняк в мультиварке будет готов, оставьте его настояться под закрытой крышкой на протяжении около 20 минут.