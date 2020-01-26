Сытный капустняк с квашеной или свежей капустой, простые рецепты

Капустняк можно приготовить, в частности, с пшеном, рисом и манкой.
Капустняк - украинский суп, главным ингредиентом которого является квашеная или свежая капуста. Такой суп можно сделать как очень сытным, так и постным или вегетарианским.
Для приготовления сытного капустняка нужно сварить мясной бульон, а для постного/вегетарианского можно использовать грибной.
Главред решил объяснить, как приготовить капустняк из квашеной капусты или из свежей, а также с разными крупами - с пшеном, рисом, манкой.
Капустняк - рецепт №1
Что нужно, и как варить капустняк с пшеном и квашеной капустой
Ингредиенты (на кастрюлю объемом 4 литра):
- Мясо или птица - около 600 г;
- Квашеная капуста - 400 г;
- Картофель - 4-6;
- Пшено - 3 столовые ложки;
- Лук - 2 штуки;
- Морковь - 3 штуки;
- Томаты в собственном соку - 300-400 г;
- Томатная паста - 1-2 столовые ложки;
- Растительное масло, соль, сахар, перец, лавровый лист - по вкусу.
Суп капустняк - рецепт из квашеной капусты и пшеном
Сначала сделайте самые простые операции - подготовьте лук и морковь - лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на терке.
Сварите бульон - добавьте в него немного лука и моркови, а потом вытащите из него мясо, порежьте и отправьте обратно в жидкость. Отожмите квашеную капусту, а потом мелко порежьте, отправьте в кипящий бульон и варите на очень медленном огне на протяжении 20 минут.
Замочите пшено в кипятке, промойте, всыпьте в капустняк и варите 10 минут. Очистите картофель, помойте, целым отправьте в суп и варите полчаса. Отваренный картофель достаньте и измельчите.
Суп капустняк с квашеной капустой нужно сдобрить заправкой, ее очень просто готовить - лук и морковь обжарьте на растительном масле. Когда овощи дойдут до кондиции, отправьте на сковороду томаты, томатную пасту, соль, перец, сахар и протушите ингредиенты на протяжении приблизительно 15 минут.
Приготовленную заправку положите в капустняк с квашеной капустой, потом добавьте в блюдо измельченный картофель, все перемешайте и проварите на очень медленном огне около 30 минут.
За 5-7 минут до готовности блюда положите лавровый лист, а потом вытащите его. Если нужно - досолите блюдо или добавьте перец. Подавайте капустняк с пшеном со сметаной. В блюдо можно добавить зелень - так оно станет ароматнее.
Капустняк - рецепт №2
Что необходимо, и как готовить капустняк из свежей капусты с рисом
Ингредиенты:
- Красное мясо с косточкой - около 400 г;
- Картофель - 4 штуки;
- Чеснок - 2 зубчика;
- Лук - 2 штуки;
- Морковь - 1 штука;
- Половина кочана капусты;
- Рис - немного больше, чем полстакана;
- Пшеничная мука - 2 столовые ложки;
- Манка - 2 столовые ложки;
- Томатная паста - 1 столовая ложка;
- Сметана, соль, перец, лавровый лист - по вкусу.
Простой и сытный - как приготовить капустняк с рисом и свежей капустой
Сварите бульон и подготовьте основные ингредиенты для капустняка - очистите картофель, морковь, лук и чеснок. Нарежьте картофель средним кубиком, а остальные ингредиенты мелко порежьте. Тщательно промойте рис.
Из готового бульона вытащите мясо, а саму жидкость процедите и отправьте в чистую кастрюлю. Мясо порежьте мелкими кусочками.
Процеженный бульон поставьте на сильный огонь и доведите до кипения. Потом отправьте в жидкость капусту, картофель, рис, порезанное мясо и все перемешайте. Суп капустняк из свежей капусты варите приблизительно 15 минут - должен полностью свариться картофель.
Пока блюдо готовится, можно приступить к еще одному важному этапу - приготовлению заправки. Поджарьте уже подготовленные овощи - лук и морковь - на растительном масле. Поджаренные овощи всыпьте в блюдо, все перемешайте и варите на очень медленном огне.
После этого капустняк с рисом нужно сдобрить заправкой, она тоже быстро готовится. На сковороде обжарьте муку, добавьте в нее томатную пасту, влейте в нее немного бульона из блюда, все перемешайте, чтобы смесь получилась однородной, доведите до кипения, готовьте несколько минут, а потом снимите с огня.
Всыпьте в блюдо манку и все перемешайте, а потом добавьте заправку и снова все перемешайте. Потом в блюдо можно добавить соль, перец и лавровый лист. Проварите капустняк из свежей капусты еще 5 минут, а потом вытащите лаврушку. Блюдо очень хорошо сочетается со сметаной и зеленью.
Капустняк - рецепт №3
Простой и сытный суп капустняк в мультиварке
Ингредиенты:
- Около 400 г свиных ребрышек;
- Около 500 г квашеной капусты;
- Около 400 г картофеля;
- 2-3 столовые ложки риса или пшена;
- 1 крупная морковь;
- 2 луковицы;
- Растительное масло, соль, перец, лавровый лист - по вкусу;
- Горячая вода- 3 литра.
Пошаговые рекомендации - как сварить капустняк в мультиварке
Промойте ребрышки, обсушите с помощью бумажных полотенец и порубите. Влейте в чашу мультиварки растительное масло, включите режим Жарка на 10 минут и положите ребра.
Через 10 минут отправьте в чашу лук, нарезанный кубиком, и морковь, натертую на крупной терке. Перемешайте все ингредиенты и готовьте на режиме Жарка, помешивая, еще на протяжении 10 минут. Потом влейте в чашу 2 литра воды и включите на 1 час режим Мультиповар (температура 100 градусов).
Нарежьте почти весь очищенный картофель небольшими кубиками - несколько картофелин не режьте. Промойте крупу. Когда прозвучит сигнал мультиварки - отправьте чашу картофель, крупу и установите режим Мультиповар на 10 минут (температура - 120 градусов).
После этого отправьте в чашу капусту, влейте еще 1 литр воды, добавьте соль и перец. После этого готовьте капустняк украинский на режиме Мультиповар при 120 градусах не протяжении еще 45 минут.
Через 45 минут вытащите из блюда целый картофель и разомните. Отправьте в блюдо размятый картофель и лавровый лист и оставьте доготавливаться на режиме Мультиповар при 120 градусах еще 15 минут. За 5-7 минут до конца приготовления вытащите из чаши лавровый лист.
Когда капустняк в мультиварке будет готов, оставьте его настояться под закрытой крышкой на протяжении около 20 минут.