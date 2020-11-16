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Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт

16 ноября 2020, 15:56

Наступление момента окончательного приготовления квашеной капусты можно очень сильно ускорить.

Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Калорийность Калорийность 19 ккал
Кухня Кухня Немецкая, российская
Капуста быстро будет готова, если ее оставить в теплом месте на несколько дней
Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот

Зима наступает, и самое время заготовить капусту. Дома можно сделать простую и вкусную зимнюю закуску и гарнир – это капуста квашеная.

Главред нашел легкий рецепт этого соления – им поделилась на своем YouTube-канале Галина Кухня шеф-повар и блогер цыганка Галина Гуденко.

Эксперт разместила рецепт капусты, которая после засолки хрустит и не темнеет.

Хрустящая квашеная капуста – рецепт легкий от цыганки

Ингредиенты:

  • 2,5 кг белокочанной капусты;
  • 50 г моркови;
  • 2 листа лавра;
  • 10 штук перца черного горошком;
  • 3-4 штуки перца душистого горошком.

Легкий рецепт квашеной капусты хрустящей – что понадобится для рассола:

  • 2 л воды чистой воды;
  • 100 г соли – нужна обычная каменная соль, не стоит брать йодированную.

Как квасить капусту дома – первые шаги

В первую очередь нужно сделать рассол для соления – всыпьте в воду соль и тщательно все перемешайте. Потом можно приступать к подготовке капусты и моркови – пока вы все сделаете, соль растворится.

Нарежьте капусту тонкой соломкой, а потом выложите на нее лавровый лист, перец черный горошком и душистый перец.

Капуста быстро будет готова, если ее оставить в теплом месте на несколько дней
Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот

Морковь тоже порежьте тонкой соломкой. Перемешайте капусту и морковь, но не мните ингредиенты.

Капуста квашеная быстро будет готова, если ее оставить в теплом месте на несколько дней
Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот
Капуста быстро будет готова, если ее оставить в теплом месте на несколько дней
Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот

Как заквасить капусту дома – крайние шаги

Переложите капусту в ведерко и немного прижмите. Перемешайте еще раз рассол и залейте капусту.

Капуста квашеная быстро будет готова, если ее оставить в теплом месте на несколько дней
Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот

Потом еще раз прижмите капусту и уложите сверху тарелку. После этого прикройте ведерко крышкой.

Капуста быстро будет готова, если ее оставить в теплом месте на несколько дней
Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот

Если вы хотите, чтобы капуста на зиму была быстро готова – оставьте ее на кухне. На кухне капуста станет квашеной в период от 3 до 5 дней.

Если поставить капусту в холодное место, она будет готова для употребления через месяц.

Когда капуста заквасится, ведерко нужно плотно закрыть крышкой, и хранить в холодном месте – например, в холодильнике, на балконе, в погребе или в подвале.

Легкий зимний рецепт капусты – как цыганка готовит квашеную капусту

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