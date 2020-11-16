Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт

Наступление момента окончательного приготовления квашеной капусты можно очень сильно ускорить.
Зима наступает, и самое время заготовить капусту. Дома можно сделать простую и вкусную зимнюю закуску и гарнир – это капуста квашеная.
Главред нашел легкий рецепт этого соления – им поделилась на своем YouTube-канале Галина Кухня шеф-повар и блогер цыганка Галина Гуденко.
Эксперт разместила рецепт капусты, которая после засолки хрустит и не темнеет.
Хрустящая квашеная капуста – рецепт легкий от цыганки
Ингредиенты:
- 2,5 кг белокочанной капусты;
- 50 г моркови;
- 2 листа лавра;
- 10 штук перца черного горошком;
- 3-4 штуки перца душистого горошком.
Легкий рецепт квашеной капусты хрустящей – что понадобится для рассола:
- 2 л воды чистой воды;
- 100 г соли – нужна обычная каменная соль, не стоит брать йодированную.
Как квасить капусту дома – первые шаги
В первую очередь нужно сделать рассол для соления – всыпьте в воду соль и тщательно все перемешайте. Потом можно приступать к подготовке капусты и моркови – пока вы все сделаете, соль растворится.
Нарежьте капусту тонкой соломкой, а потом выложите на нее лавровый лист, перец черный горошком и душистый перец.
Морковь тоже порежьте тонкой соломкой. Перемешайте капусту и морковь, но не мните ингредиенты.
Как заквасить капусту дома – крайние шаги
Переложите капусту в ведерко и немного прижмите. Перемешайте еще раз рассол и залейте капусту.
Потом еще раз прижмите капусту и уложите сверху тарелку. После этого прикройте ведерко крышкой.
Если вы хотите, чтобы капуста на зиму была быстро готова – оставьте ее на кухне. На кухне капуста станет квашеной в период от 3 до 5 дней.
Если поставить капусту в холодное место, она будет готова для употребления через месяц.
Когда капуста заквасится, ведерко нужно плотно закрыть крышкой, и хранить в холодном месте – например, в холодильнике, на балконе, в погребе или в подвале.
Легкий зимний рецепт капусты – как цыганка готовит квашеную капусту