Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 40 минут Калорийность Калорийность 19 ккал Кухня Кухня Немецкая, российская

Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот

Зима наступает, и самое время заготовить капусту. Дома можно сделать простую и вкусную зимнюю закуску и гарнир – это капуста квашеная.

Главред нашел легкий рецепт этого соления – им поделилась на своем YouTube-канале Галина Кухня шеф-повар и блогер цыганка Галина Гуденко.

Эксперт разместила рецепт капусты, которая после засолки хрустит и не темнеет.

Хрустящая квашеная капуста – рецепт легкий от цыганки

Ингредиенты:

2,5 кг белокочанной капусты;

50 г моркови;

2 листа лавра;

10 штук перца черного горошком;

3-4 штуки перца душистого горошком.

Легкий рецепт квашеной капусты хрустящей – что понадобится для рассола:

2 л воды чистой воды;

100 г соли – нужна обычная каменная соль, не стоит брать йодированную.

Как квасить капусту дома – первые шаги

В первую очередь нужно сделать рассол для соления – всыпьте в воду соль и тщательно все перемешайте. Потом можно приступать к подготовке капусты и моркови – пока вы все сделаете, соль растворится.

Нарежьте капусту тонкой соломкой, а потом выложите на нее лавровый лист, перец черный горошком и душистый перец.

Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот

Морковь тоже порежьте тонкой соломкой. Перемешайте капусту и морковь, но не мните ингредиенты.

Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот

Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот

Как заквасить капусту дома – крайние шаги

Переложите капусту в ведерко и немного прижмите. Перемешайте еще раз рассол и залейте капусту.

Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот

Потом еще раз прижмите капусту и уложите сверху тарелку. После этого прикройте ведерко крышкой.

Зимняя закуска быстро будет готова, если капусту оставить в теплом месте на несколько дней / Скриншот

Если вы хотите, чтобы капуста на зиму была быстро готова – оставьте ее на кухне. На кухне капуста станет квашеной в период от 3 до 5 дней.

Если поставить капусту в холодное место, она будет готова для употребления через месяц.

Когда капуста заквасится, ведерко нужно плотно закрыть крышкой, и хранить в холодном месте – например, в холодильнике, на балконе, в погребе или в подвале.

Легкий зимний рецепт капусты – как цыганка готовит квашеную капусту