Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

Главное:
- В Ровенской области 31 января вводят графики отключения света
- Ограничения будут действовать в течение суток
- Свет будут отключать один раз в сутки
В субботу, 31 января, в Ровенской области вводят графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.
В компании отмечают, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 31.01.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.
Графики почасовых отключений для Ровенской области на 31 января:
- подчерг 1.1:
- с 00:00 до 04:00
- подчерг 1.2:
- с 04:00 до 08:00
- подчерга 2.1:
- с 08:00 до 12:00
- подсменность 2.2:
- с 08:00 до 12:00
- подсменность 3.1:
- с 21:00 до 00:00
- подсменность 3.2:
- с 21:00 до 00:00
- подсменность 4.1:
- с 15:00 до 18:00
- подсменность 4.2:
- с 15:00 до 18:00
- подсменность 5.1:
- с 18:00 до 21:00
- подсменная 5.2:
- с 18:00 до 21:00
- подсменность 6.1:
- с 12:00 до 15:00
- подсменность 6.2:
- с 12:00 до 15:00
Пункты несокрушимости в Ровно - где найти пункты несокрушимости в Ровенской области
В случае отключений света жители Ровно могут рассчитывать на сеть пунктов несокрушимости и обогрева. Они работают в разных частях города и переходят в круглосуточный режим во время длительных блэкаутов.
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Ровно можно найти по ссылке.
Перечень пунктов несокрушимости в Ровенской области публиковала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, ближайшие три недели, по оценке Reuters, станут особенно тяжелыми для украинцев из-за сильных морозов и значительных разрушений энергетической инфраструктуры, вызванных массированными российскими ударами.
Ранее стало известно, что, по словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, после восстановления электроснабжения в домах, где нет отопления, свет отключать не будут.
Недавно СМИ написали, что ближайшие три недели станут особенно сложными для украинцев из-за сочетания сильного похолодания и серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате интенсивных российских атак.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
