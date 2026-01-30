Укр
Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

Инна Ковенько
30 января 2026, 20:49
40
Свет будут выключать всего один раз в сутки.
График отключения света в Ровно и области на 31 января
График отключения света в Ровно и области на 31 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Ровенской области 31 января вводят графики отключения света
  • Ограничения будут действовать в течение суток
  • Свет будут отключать один раз в сутки

В субботу, 31 января, в Ровенской области вводят графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

В компании отмечают, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

видео дня

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 31.01.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений для Ровенской области на 31 января:

  • подчерг 1.1:
  • с 00:00 до 04:00
  • подчерг 1.2:
  • с 04:00 до 08:00
  • подчерга 2.1:
  • с 08:00 до 12:00
  • подсменность 2.2:
  • с 08:00 до 12:00
  • подсменность 3.1:
  • с 21:00 до 00:00
  • подсменность 3.2:
  • с 21:00 до 00:00
  • подсменность 4.1:
  • с 15:00 до 18:00
  • подсменность 4.2:
  • с 15:00 до 18:00
  • подсменность 5.1:
  • с 18:00 до 21:00
  • подсменная 5.2:
  • с 18:00 до 21:00
  • подсменность 6.1:
  • с 12:00 до 15:00
  • подсменность 6.2:
  • с 12:00 до 15:00

Пункты несокрушимости в Ровно - где найти пункты несокрушимости в Ровенской области

В случае отключений света жители Ровно могут рассчитывать на сеть пунктов несокрушимости и обогрева. Они работают в разных частях города и переходят в круглосуточный режим во время длительных блэкаутов.

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Ровно можно найти по ссылке.

Перечень пунктов несокрушимости в Ровенской области публиковала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, ближайшие три недели, по оценке Reuters, станут особенно тяжелыми для украинцев из-за сильных морозов и значительных разрушений энергетической инфраструктуры, вызванных массированными российскими ударами.

Ранее стало известно, что, по словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, после восстановления электроснабжения в домах, где нет отопления, свет отключать не будут.

Недавно СМИ написали, что ближайшие три недели станут особенно сложными для украинцев из-за сочетания сильного похолодания и серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате интенсивных российских атак.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укрэнерго новости Ровно отключения света Новости Ровенской области
