"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

Что сказал Пендзин:
- Масло в Украине может подорожать
- Если цены на масло превысят 100-120 гривен за литр, спрос снизится
В Украине сейчас сложная ситуация в энергосистеме, что сказывается и на ценах, даже на самые необходимые товары. Среди них подсолнечное масло, которое может подорожать уже весной.
Об этом в интервью Главреду заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, литр масла с приходом весны может стоить 100 гривен.
"Но всегда нужно помнить, что Украина производит 5 миллионов тонн масла. Внутренний рынок потребления – 500 тысяч тонн. То есть 90% масла, которое мы производим, отправляем на экспорт. С этой точки зрения производители масла должны иметь определенные социальные обязательства, ведь платежеспособный спрос населения на данный момент не вытянет 100-120 гривен за литр масла. Его просто не будут покупать", - отметил эксперт.
Поэтому, по мнению Пендзина, инфляция за январь вырастет примерно на 2-2,5%. То есть если сегодня инфляция составляет 10%, то будет 12%. Это максимум, на который можно рассчитывать.
Какой продукт в Украине скоро подорожает - мнение эксперта
Главред писал, что по словам главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", доктора экономических наук Светланы Черемисиной, в феврале в Украине ожидается умеренный рост цен на хлебобулочные изделия.
По ее словам, подорожание будет в пределах 1,5–3%. Например, пшеничный хлеб из муки высшего сорта будет стоить 61,5–62,5 гривны за килограмм, а из муки первого сорта — 49–50 гривен за килограмм.
Цены на продукты в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что за 2025 год сливочное масло подорожало примерно на 34% — до 107-110 грн за пачку весом 180-200 г. А в этом году средние цены могут подняться до 125-135 грн за упаковку, то есть ориентировочно на 12-15%.
Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года ожидается снижение закупочных цен на молоко и одновременное подорожание молочных продуктов в розничной торговле.
Накануне стало известно, что в Украине продолжает дорожать морковь. Причиной этого является большой спрос на качественные корнеплоды при ограниченном их количестве.
О персоне: Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.
