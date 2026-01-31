Укр
"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

Анна Косик
31 января 2026, 04:13
Цены на популярный продукт могут подскочить настолько, что его никто не будет покупать. Но есть нюанс.
Как могут измениться цены на подсолнечное масло

Что сказал Пендзин:

  • Масло в Украине может подорожать
  • Если цены на масло превысят 100-120 гривен за литр, спрос снизится

В Украине сейчас сложная ситуация в энергосистеме, что сказывается и на ценах, даже на самые необходимые товары. Среди них подсолнечное масло, которое может подорожать уже весной.

Об этом в интервью Главреду заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, литр масла с приходом весны может стоить 100 гривен.

"Но всегда нужно помнить, что Украина производит 5 миллионов тонн масла. Внутренний рынок потребления – 500 тысяч тонн. То есть 90% масла, которое мы производим, отправляем на экспорт. С этой точки зрения производители масла должны иметь определенные социальные обязательства, ведь платежеспособный спрос населения на данный момент не вытянет 100-120 гривен за литр масла. Его просто не будут покупать", - отметил эксперт.

Поэтому, по мнению Пендзина, инфляция за январь вырастет примерно на 2-2,5%. То есть если сегодня инфляция составляет 10%, то будет 12%. Это максимум, на который можно рассчитывать.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какой продукт в Украине скоро подорожает - мнение эксперта

Главред писал, что по словам главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", доктора экономических наук Светланы Черемисиной, в феврале в Украине ожидается умеренный рост цен на хлебобулочные изделия.

По ее словам, подорожание будет в пределах 1,5–3%. Например, пшеничный хлеб из муки высшего сорта будет стоить 61,5–62,5 гривны за килограмм, а из муки первого сорта — 49–50 гривен за килограмм.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что за 2025 год сливочное масло подорожало примерно на 34% — до 107-110 грн за пачку весом 180-200 г. А в этом году средние цены могут подняться до 125-135 грн за упаковку, то есть ориентировочно на 12-15%.

Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года ожидается снижение закупочных цен на молоко и одновременное подорожание молочных продуктов в розничной торговле.

Накануне стало известно, что в Украине продолжает дорожать морковь. Причиной этого является большой спрос на качественные корнеплоды при ограниченном их количестве.

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

