Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

Украина имеет немало природных чудес, но одно из них часто остается без внимания. Самая глубокая река страны - Днестр - скрывает дно на глубине до 40 метров. И хотя Днепр тоже впечатляет масштабами, именно Днестр держит рекорд, пишет 24 Канал.
Днестровский каньон - природное чудо мирового уровня
Самое известное украшение реки - Днестровский каньон. Его глубина достигает 200 метров, а длина - более 250 километров. Величественные скалы, образовавшиеся благодаря миллионной "работе" воды, создают пейзаж, который считается одним из самых красивых в Европе. Здесь русло расширяется до 300 метров, а туристы могут насладиться видами с воды или береговых маршрутов.
Сплавы для искателей приключений
Днестр - настоящий рай для любителей активного отдыха.
- Двухдневный маршрут Устечко - Залещики - Городок (43 км) дарит встречу с Джуринским водопадом и дворцом баронов Бруницких.
- Пятидневный маршрут Залещики - Хотин (105 км) - испытание для опытных туристов, с ночевками в живописных селах и знакомством с аутентичной культурой Подолья.
Залещики - город-жемчужина на берегу Днестра
Небольшой городок в Тернопольской области стал символом каньона. Расположенные в его самой узкой части, Залещики привлекают панорамными видами и возможностями для водных и пешеходных прогулок. Это место, где природа и человек создали гармоничное пространство для отдыха.
Бакота - украинская Атлантида
Еще одна легендарная локация - Бакота. Когда-то это было древнее село, но после строительства Днестровской ГЭС его затопили. Сегодня Бакотский залив - это живописный уголок с крутыми склонами и остатками древних монастырей. Водные прогулки здесь открывают виды, недоступные с суши, и дарят ощущение путешествия в другой мир.
Днестр — это не только самая глубокая река Украины, но и настоящая туристическая жемчужина. От каньона до Залещиков и Бакоты — он предлагает путешественникам сочетание приключений, истории и красоты, которую невозможно забыть.
