Не только Киев и Харьков: какой город трижды становился столицей Украины

Руслана Заклинская
24 января 2026, 18:47
В истории Украины есть город, который трижды принимал на себя статус столицы в самые критические времена.
Не только Киев и Харьков: какой город трижды становился столицей Украины
Винница / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Откуда происходит название Винницы
  • Кто основал город
  • Сколько раз Винница становилась временной столицей Украины

Названия украинских городов часто хранят в себе больше истории, чем может показаться на первый взгляд. Винница — один из тех городов, чье название до сих пор вызывает вопросы и споры среди историков.

Главред узнал, откуда происходит название Винницы.

Почему Винницу называют жемчужиной Подолья

Винница расположена на берегах Южного Буга — одной из самых живописных рек Украины. Благодаря выгодному географическому положению город издавна был важным торговым, оборонным и культурным центром региона. Сегодня Винница является мощным промышленным, транспортным и культурным центром, сочетающим древнюю историю с современной урбанистикой.

Когда Винница впервые упоминается в истории

Первые письменные упоминания о Виннице датируются 1363 годом, рассказал историк Анатолий Савчук в комментарии Суспильному. Ее основание связывают с фигурой князя Федора Кориатовича. В те времена город выглядел как суровая деревянная крепость на высоком холме, служившая стратегическим форпостом Подолья.

В 2026 году Винница будет отмечать важную дату - 663-й день рождения. За это время она прошла путь от пограничной заставы до одного из самых комфортных городов Украины.

Сколько раз Винница была столицей Украины

В течение 1918-1920 годов Винница трижды становилась временной столицей Украины. Винница была столицей Украинской Народной Республики чуть больше месяца - с 2 февраля по 6 марта 1919 года. Именно в этот период, после захвата Киева большевистскими войсками, в город переехало правительство УНР.

В то время именно в Виннице решалась судьба украинской государственности. Здесь произошла смена политического руководства Директории: вместо Владимира Винниченко ее возглавил Симон Петлюра. Фактическим государственным центром стал винницкий отель "Савой", в котором работали правительственные структуры.

Однако это был не единственный период, когда Винница выполняла функции столицы. Впервые Директория находилась в городе в декабре 1918 года - во время подготовки восстания против гетмана Павла Скоропадского. Именно здесь принимались ключевые решения, определявшие дальнейший курс Украинской Народной Республики.

В третий раз правительство УНР вернулось в Винницу с 7 мая до начала июня 1920 года. В это время город посетил маршал Польши Юзеф Пилсудский.

Действительно ли название города связано с вином

Одна из самых популярных "народных" версий связывает название города с винокурнями — старинными предприятиями по изготовлению крепких напитков. По предположениям краеведов, именно производство напитков могло стать основой для названия города. Однако у историков есть гораздо более глубокие и филологически обоснованные теории.

Наиболее научно обоснованная версия перекликается со старославянским словом "вѣно". Вопреки современной созвучности, оно не имеет ничего общего с алкоголем. В древности "вином" называли дар или приданое.

"Имелось в виду имение, которое девушка получала от родителей при вступлении в брак. Появление такого названия объясняется тем, что литовский князь Ольгерд в XIV веке освободил Винницу и земли вокруг от татар и подарил их племянникам братьям Кориатовичам, которые и основали замок "Вьницу", — рассказал Анатолий Савчук.

Согласно этой теории, земли, на которых впоследствии выросла Винница, были переданы как недвижимое имущество в наследство или как ценный свадебный подарок. Этот "подаренный город" со временем превратился в величественный административный центр.

Какое отношение к названию имеет "венок"

Существует еще одна интересная версия, связанная с архитектурой древних оборонительных сооружений. Некоторые исследователи считают, что название происходит от слова "венок". Дело в том, что братья Кориатовичи возвели здесь первые укрепления в форме замкнутого кольца. Такой защитный "венец" на холме оберегал жителей от постоянных набегов врагов.

Также существует менее романтичная, но логичная версия. Город мог просто унаследовать название от малой реки Винничка, впадающей в Южный Буг.

Об источнике: Суспільне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

Винница История Украины культура
Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных

04:40

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке саксофониста за 31 секунду

