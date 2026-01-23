Укр
В те времена так делали все: странные привычки из СССР, которые сегодня шокируют

Инна Ковенько
23 января 2026, 17:37
Советские привычки формировались в условиях дефицита и ограниченных возможностей и сегодня вызывают удивление и даже шок.
В те времена так делали все: странные привычки из СССР, которые сегодня шокируют
Странные привычки из СССР - советский быт, который сегодня удивляет украинцев/ Коллаж: Главред, фото: The Документалист

Кратко:

  • В СССР существовали пункты проката техники, где брали телевизоры или холодильники
  • Похоронные ритуалы включали выставление крышки гроба в подъезде или прощание прямо во дворе
  • Дети проводили целые дни на улице без присмотра взрослых, что считалось нормальным

Историю советского прошлого часто воспринимают через призму учебников, где есть только ключевые даты и политические события. Но истинное представление о жизни людей в Союзе дают их бытовые привычки.

OBOZ.UA рассказывает о привычках прошлого, которые кажутся современной молодежи непонятными и странными.

Аренда бытовой техники

В советских городах существовали специальные пункты проката, которые сегодня кажутся диковинкой. Там можно было взять напрокат вещи, которые были нужны не каждый день или которые было практически невозможно купить из-за высокой цены или дефицита. Телевизоры, холодильники, мебель, детские коляски, музыкальные инструменты — все это можно было получить временно. Для многих семей это был единственный шанс воспользоваться благами цивилизации. Аренда позволяла хотя бы на время почувствовать комфорт, который в обычных условиях был недостижим.

Видеосалоны

В конце 1980-х в СССР начали завозить первые видеомагнитофоны. Купить их домой было почти нереально - цена была заоблачной, а дефицит огромным. Те, кому удавалось раздобыть импортную технику, открывали видеосалоны, чтобы "отбить" расходы. Это не были кинотеатры в современном понимании. Часто зал для просмотра обустраивали в подвалах или подсобках. Несмотря на ужасное качество звука и картинки, такие залы были переполнены людьми, которые стремились увидеть боевики со Шварценеггером или Сталлоне. Для советских зрителей это было настоящее окно в мир западного кино.

Танцы вокруг сумок

Дискотеки в домах культуры имели свой особый вид. Девушки становились кругом, а сумки складывали в центр и танцевали вокруг. Это не был странный ритуал, а практическое решение, ведь камер хранения не существовало, а оставлять вещи без присмотра было рискованно. Даже начинающие артисты выходили на сцену с сумками, чтобы не потерять паспорт или деньги. Такая картина сегодня выглядит абсурдно, но тогда это было обычной практикой.

Культ хлеба

Хлеб в СССР имел особый статус. Его ели практически со всем — даже с макаронами, которые сами по себе тоже являются мучным продуктом. Это делали из-за постоянного дефицита и необходимости сделать обед максимально сытным. Хлеб был самым дешевым и самым доступным продуктом, который позволял накормить семью вволю. Он стал символом выживания во времена нехватки.

Траурные ритуалы в подъездах

Погребальные обычаи прошлого сегодня могут шокировать. Гроб с покойником часто оставляли в квартире на несколько дней, а крышку выставляли у двери в подъезде — это было знаком для соседей, что в семье траур. Бывало и так, что гроб выносили на улицу под подъезд, ставили на стулья, чтобы все знакомые могли попрощаться прямо во дворе.

Примерка на картонке

Магазинов с одеждой было мало, поэтому люди ходили на вещевые рынки. Там "примерочная" выглядела как картонка, брошенная на землю, и шторка, которую кто-то держал руками. Одежду примеряли под открытым небом и летом, и зимой, даже в мороз. Это был единственный способ проверить, подходит ли вещь, ведь условий для нормальной примерки не существовало.

Ключ под ковриком

Двери часто не запирали, если уходили ненадолго. Если ребенок возвращался из школы раньше родителей, ключ оставляли в почтовом ящике или под ковриком у порога. Красть особо нечего было, поэтому такая практика считалась нормальной.

Дети сами на улице

Советские родители отпускали детей гулять одних без каких-либо опасений. Даже малыши могли часами быть на улице без присмотра. Считалось, что во дворе всегда есть знакомые взрослые, которые присмотрят. Страха перед опасностями города практически не существовало. Риски были такими же, как и сегодня, но о них не говорили, чтобы не портить имидж государства.

Закупки "про запас"

Привычка покупать продукты мешками или пачками возникла из-за тотального дефицита. Товары появлялись на полках нерегулярно и быстро раскупались. Поэтому, если удавалось "достать" сахар, мясо или консервы, брали столько, сколько могли унести. В следующий раз полки могли быть уже пустыми. Это была стратегия выживания в мире нестабильных поставок.

Походы к соседям за солью или спичками

Если во время приготовления заканчивалась соль или спички, проще было попросить у соседей, чем ехать несколько остановок до магазина, где еще и не факт, что нужный товар найдется. Люди делились мелкими продуктами — солью, лавровым листом, спичками. Чтобы не услышать отказ, старались поддерживать добрососедские отношения. Это было важной частью жизни в многоквартирных домах.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

