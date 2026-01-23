Есть ли в украинском языке слово 'спасибо' - языковед расставила точки над 'і'

В попытках очистить лексикон мы часто вычеркиваем вполне аутентичные слова.

https://glavred.info/culture/est-li-v-ukrainskom-yazyke-slovo-spasibo-yazykoved-rasstavila-tochki-nad-i-10734848.html Ссылка скопирована

Можно ли говорить "спасибі" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Действительно ли слово "спасибі" является русизмом

Откуда происходит слово "спасибі"

Правильно ли говорить "большое спасибі"

Многие украинцы стараются максимально очистить свою речь от русизмов. Под "горячую руку" часто попадает и слово "спасибо". Многие люди считают его калькой с русского и пытаются заменить на "дякую".

Главред узнал, действительно ли слово "спасибі" является чужеродным для украинского языка.

видео дня

Тренер по устной речи и известная актриса дубляжа Виктория Хмельницкая в своем TikTok-блоге развеяла этот миф и объяснила этимологию обоих слов. Как отметила эксперт, "спасибі" - славянское слово, которое происходит от старого выражения "спаси Бог" или "спаси Биг". Поэтому оно является полноправным элементом украинского языка. Это подтверждают и многочисленные украинские фразеологизмы: "за спасибі", "и спасибі не сказать", "не за спасибі".

Зато привычный возглас "дякую" имеет немецкое происхождение. Таким образом, "спасибі" является даже более аутентичным славянским выражением, чем "дякую".

Есть ли в украинском языке слово "спасибі" - видео:

Можно ли говорить "большое спасибі"

Часто мы употребляем фразу "большое спасибі", пытаясь подчеркнуть степень своей благодарности. Виктория Хмельницкая отмечает, что это, вероятно, калька с русской фразы "большое спасибі", где понятие благодарности часто пытаются "увеличить" до огромных размеров.

Хотя подобные конструкции существуют и в других языках (английское thank you very much или испанское muchas gracias - "большое спасибі"), украинская традиция имеет свои особенности. Эксперт советует избегать измерения благодарности и предлагает вместо этого использовать качественные прилагательные:

искреннее спасибі;

сердечное спасибі;

поклонное спасибі

спасибі за ласку или помощь.

Почему нельзя говорить "большое спасибі"

Самая большая ошибка возникает тогда, когда слово "большое" по инерции добавляют к глаголу "спасибі".

"Прилагательные не согласуются с глаголами", - пояснила Виктория Хмельницкая.

Вместо этого правильно говорить: искренне, красиво, вежливо спасибі.

Где чаще употребляли "спасибі"

В украинской языковой традиции обе формы являются корректными, однако имеют разные стилистические оттенки. Языковед Иван Огиенко отмечал, что "спасибі" было более распространено на востоке Украины, тогда как "дякую" - на западе. При этом "спасибі" имело явный христианский подтекст, а "дякую" считалось нейтральной формой благодарности.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред