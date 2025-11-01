Словосочетание "большое спасибо" является неправильным.

Как на украинском сказать "большое спасибо"/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

В повседневном общении украинцы часто хотят выразить благодарность ярко и эмоционально, добавляя прилагательные к слову "дякую". Однако не все такие комбинации являются правильными в украинском языке, в частности выражение "большое спасибо".

Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok объяснил, что фраза "велике дякую" является языковой ошибкой. По его словам, такое сочетание звучит неестественно для украинского языка, ведь прилагательные не сочетаются с "дякую".

"Это все равно, что сказать "большое добрий вечір", или, если точнее, "большое еду", "большое сплю"... Запомни: слово "дякую" не сочетается с прилагательными", - пояснил он.

Вместо этого Рами советует использовать более естественные для украинского языка варианты: "щиросердно дякую", "щиро дякую", "красно дякую", "поклонно дякую", или просто "спасибі". Музыкант также подчеркнул, что "спасибі" - это украинское слово, которое фигурирует в исторических памятниках, словарях и произведениях классиков, в частности Ивана Франко.

Напомним, слово "холостяк" на самом деле не украинское, а русского происхождения и имеет в украинском языке неприятный оттенок. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер объяснил, что оно попало в словари во времена советской русификации 1930-х годов.

Также слово "комплимент" заимствовано из французского. Вместо "комплимент" можно употреблять красивые украинские соответствия.

Как сообщал Главред, в украинском языке слово "веснушки", которое обычно употребляют для обозначения маленьких пигментных пятен на лице, является неправильным. Также "веснянки" не является корректным вариантом замены.

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

