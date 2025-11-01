Ни в коем случае не 'большое спасибо' - как правильно благодарить на украинском

Вы узнаете:
- Почему выражение "велике дякую" является ошибкой в украинском языке
- Как правильно заменить выражение "велике дякую"
- Можно ли употреблять слово "спасибі"
В повседневном общении украинцы часто хотят выразить благодарность ярко и эмоционально, добавляя прилагательные к слову "дякую". Однако не все такие комбинации являются правильными в украинском языке, в частности выражение "большое спасибо".
Главред узнал, почему не стоит говорить "большое спасибо".
Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok объяснил, что фраза "велике дякую" является языковой ошибкой. По его словам, такое сочетание звучит неестественно для украинского языка, ведь прилагательные не сочетаются с "дякую".
"Это все равно, что сказать "большое добрий вечір", или, если точнее, "большое еду", "большое сплю"... Запомни: слово "дякую" не сочетается с прилагательными", - пояснил он.
Вместо этого Рами советует использовать более естественные для украинского языка варианты: "щиросердно дякую", "щиро дякую", "красно дякую", "поклонно дякую", или просто "спасибі". Музыкант также подчеркнул, что "спасибі" - это украинское слово, которое фигурирует в исторических памятниках, словарях и произведениях классиков, в частности Ивана Франко.
Как правильно сказать "большое спасибо" - видео:
@show_rami
Инст: rami_al_shaer ??♬ Souvenir De Paris - Martin Taylor
Украинский язык - материалы по теме
Напомним, слово "холостяк" на самом деле не украинское, а русского происхождения и имеет в украинском языке неприятный оттенок. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер объяснил, что оно попало в словари во времена советской русификации 1930-х годов.
Также слово "комплимент" заимствовано из французского. Вместо "комплимент" можно употреблять красивые украинские соответствия.
Как сообщал Главред, в украинском языке слово "веснушки", которое обычно употребляют для обозначения маленьких пигментных пятен на лице, является неправильным. Также "веснянки" не является корректным вариантом замены.
Читайте также:
- Считалась ядом: какой писатель пил по 50 чашек кофе и чем это обернулось для его здоровья
- Французский политик 19 века раскрыл правду об украинцах - что Москва скрывала
- Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред