Как по-украински сказать "веснушки" - назван единственный правильный ответ

Руслана Заклинская
25 октября 2025, 17:41
Хотя слово "веснушки" прочно закрепилось в быту, в украинском языке оно является некорректным.
Как правильно на украинском сказать "веснушки" / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Почему слово "веснушки" не подходит для описания пигментации на лице
  • Какое правильное слово на украинском языке для обозначения маленьких пигментных пятен
  • Какая ласкательная форма слова "веснушки"

В украинском языке часто встречаются слова, которые часто употребляют, но они не совсем корректны. Одним из таких является слово "веснушки", которым обозначают маленькие пигментные пятна на лице.

Музыкант и журналист Рами Аль Шаер поделился в своем видео в TikTok интересным лингвистическим советом для тех, кто хочет правильно говорить на украинском. Он рассказал, что слова "веснушки" на самом деле в украинском языке не существует. Многие пытаются заменить его словом "веснянки", однако это тоже неправильный вариант.

Веснянки - это старинные обрядовые песни, связанные с пробуждением природы после зимы. С помощью этих песен люди призывали солнце и тепло, чтобы весна пришла быстрее. То есть, это совсем другое значение и использовать это слово для обозначения пигментации на коже некорректно.

Правильным словом для описания небольших пигментных пятен на лице, по словам Рами Аль Шаера, является "ластовиння". Если хочется придать слову более нежный, ласкательный оттенок, можно употреблять форму "ластовинки". Так украинский язык передает ту самую легкость и миловидность, которую в английском языке выражают словом "freckles".

Как сказать на украинском "веснушки" - видео:

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.

Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успехВидео

06:10

Как РФ берет США "на слабо" с Томагавками?мнение

06:10

Антироссийский разворот Трампа: как это меняет войнумнение

