Вид удивляет многих: в Украине нашли необычный, но очень редкий гриб

Встретить такой гриб в лесу - это большая редкость.

Странный краснокнижный гриб / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой гриб занесен в Красную книгу

Почему его считают очень необычным

Грибной сезон как раз в разгаре. Многие украинцы любят ходить на "тихую охоту", а традиции сбора грибов достигают многих поколений. Что интересно, в лесах можно найти очень странные экземпляры, которые не всегда ядовиты.

Главред решил разобраться, какие редкие грибы растут в Украине.

Какие краснокнижные грибы можно найти в Украине

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в Украине растут грибы, которые большинство людей никогда даже не встречали. Кроме того, мало кто может догадаться, что он съедобный.

По его словам - это рогатик толкачиковый.

"Это один из самых необычных и интересных грибов Украины. Его легко узнать по форме. Будто молодой рог оленя, или толкач для растирания трав", - говорится в видео.

Стоит добавить, что еще одно его название - рогатик булавовидный.

Можно ли есть этот гриб

Данный гриб считается съедобным. Особенно молодые плодовые тела, которые достаточно нежные, с легким ореховым привкусом.

"Старые грибы могут быть жесткими и горькими, поэтому особой пищевой ценности не имеют", - отметил мужчина.

Он добавил, что в 2009 году эти грибы были внесены в Красную книгу Украины.

Как выглядит рогатик толкачиковый

Известно, что плодовое тело булавовидное высотой 7-30 сантиметров, диаметром 2-6 сантиметров, от светло-желтого до багрово-желтого цвета, с плотной, затем мягкой губчатой текстурой.

Осенний календарь грибника / Инфографика: Главред

"В народе говорили, что рогатики - это жезлы лесных духов, которые появляются там, где давно никто не ступал. В Карпатах считали, если нашел "лесную булаву", то лес тебя оберегает", - подытожил автор видео.

Странный и редкий гриб в Украине - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

