Вид удивляет многих: в Украине нашли необычный, но очень редкий гриб

Вы узнаете:
- Какой гриб занесен в Красную книгу
- Почему его считают очень необычным
Грибной сезон как раз в разгаре. Многие украинцы любят ходить на "тихую охоту", а традиции сбора грибов достигают многих поколений. Что интересно, в лесах можно найти очень странные экземпляры, которые не всегда ядовиты.
Главред решил разобраться, какие редкие грибы растут в Украине.
Какие краснокнижные грибы можно найти в Украине
Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в Украине растут грибы, которые большинство людей никогда даже не встречали. Кроме того, мало кто может догадаться, что он съедобный.
По его словам - это рогатик толкачиковый.
"Это один из самых необычных и интересных грибов Украины. Его легко узнать по форме. Будто молодой рог оленя, или толкач для растирания трав", - говорится в видео.
Стоит добавить, что еще одно его название - рогатик булавовидный.
Можно ли есть этот гриб
Данный гриб считается съедобным. Особенно молодые плодовые тела, которые достаточно нежные, с легким ореховым привкусом.
"Старые грибы могут быть жесткими и горькими, поэтому особой пищевой ценности не имеют", - отметил мужчина.
Он добавил, что в 2009 году эти грибы были внесены в Красную книгу Украины.
Как выглядит рогатик толкачиковый
Известно, что плодовое тело булавовидное высотой 7-30 сантиметров, диаметром 2-6 сантиметров, от светло-желтого до багрово-желтого цвета, с плотной, затем мягкой губчатой текстурой.
"В народе говорили, что рогатики - это жезлы лесных духов, которые появляются там, где давно никто не ступал. В Карпатах считали, если нашел "лесную булаву", то лес тебя оберегает", - подытожил автор видео.
Странный и редкий гриб в Украине - видео:
Читайте также:
- Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" гриб
- Имеет странную форму: в Днепропетровской области нашли интересный гриб
- Похож на мочалку: украинка нашла редкий гриб из Красной книги, фото
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред