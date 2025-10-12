Имеет странную форму: в Днепропетровской области нашли интересный гриб

Навозник белый можно есть в вареном, жареном или тушеном виде.

https://glavred.info/life/imeet-strannuyu-formu-v-dnepropetrovskoy-oblasti-nashli-interesnyy-grib-10705853.html Ссылка скопирована

Навозник белый растет по всей территории Украины / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Навозник белый растет по всей территории Украины

Навозник белый можно есть, но только когда он молод

В осенний сезон украинцы находят разнообразные виды грибов, которые удивляют своим цветом, формой и вкусом. Так в Днепропетровской области заметили гриб под названием навозник белый. Об этом сообщает "Телеграф".

Навозник белый принадлежит к семейству шампиньоновых. Его еще называют "шагрень" или "шампиньон кудрявый". Особенность навозника белого - в цилиндрической шляпке, которая раскрывается со временем. Она покрыта белыми чешуйками волокнистой структуры.

видео дня

Колокольчатая шляпка имеет 5-12 сантиметров в длину и до 6 сантиметров в ширину. Обычно она бежево-коричневого оттенка, но по краям чернеет. Также навозник белый имеет белую ножку длиной 6-15 сантиметров, а в ширину - 1-3 сантиметра.

Навозник белый растет по всей территории Украины. В частности, в лесах, на лугах, у дорог, на удобренных местах, иногда в парках. Обычно эти грибы растут группами. Сезон сбора начинается в июле и продолжается до ноября.

Навозник белый можно есть, но только когда он молод. Если шляпка молочного или бежевого оттенка и еще не почернела, то можно потреблять. Этот гриб достаточно быстро разлагается, поэтому сразу после сбора его нужно очистить и приготовить.

Навозник белый можно есть в вареном, жареном или тушеном виде. При потреблении с алкоголем этот гриб не вызывает отравления, как навозник чернильный. А все потому, что он не содержит коприна - вещества, которое в сочетании со спиртными напитками вызывает отравление.

Ранее Главред писал, какие самые полезные грибы в Украине.

Также мы писали о польском грибе. Его называют по-разному: панский гриб, моховик каштановый, коричневый гриб. Это один из самых популярных видов съедобных грибов, который радует грибников и гурманов своим нежным вкусом и ароматом.

Грибы - настоящее золото осени. Их аромат, нежная текстура и питательность делают их украшением любого блюда. Однако иногда даже самые свежие грибы могут иметь неприятную горчинку. Чтобы насладиться их естественным вкусом без лишней горечи, стоит воспользоваться несколькими старыми, но действенными хитростями, которыми пользовались еще наши бабушки.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред