Вид откровенно удивляет: в Украине растет съедобный гриб, который похож на ухо

Мария Николишин
23 октября 2025, 10:43
Данный гриб также тесно связан с одной легендой.
Вид откровенно удивляет: в Украине растет съедобный гриб, который похож на ухо
Странный гриб в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какой гриб можно найти в Украине
  • Чем он особенный

В лесах Украины можно найти множество грибов. Некоторые из них известны всем, а некоторые удивляют своим видом и формой.

Главред решил разобраться, какой интересный гриб растет в Украине.

Какой гриб похож на ухо

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что в украинских лесах можно найти гриб, который похож на человеческое ухо.

По его словам, это аурикулярия ухообразная.

"Странный гриб растет прямо на деревьях. Чаще всего - на старой бузине, где много влажности и тень", - говорится в видео.

Отмечается, что в свежем состоянии он мягкий и желеобразный, но когда высыхает, то становится твердым, как резина. Однако, гриб может снова "ожить", если намокнет.

Легенда о грибе, который похож на ухо

Мужчина заметил, что свое второе название "иудино ухо" гриб получил от старой легенды.

"Якобы именно на бузине Иуда Искариот покончил с жизнью после предательства Христа. С тех пор на этом дереве начали расти "уши", напоминающие о покаянии. Поэтому гриб считают символом слуха совести", - добавил автор видео.

Можно ли есть гриб, который похож на ухо

Стоит добавить, что хоть выглядит он странно, однако это съедобный гриб. Он особенно популярен в Азии, где его добавляют в супы и лапшу. Его любят за нежную, хрустящую текстуру.

Вид откровенно удивляет: в Украине растет съедобный гриб, который похож на ухо
Календарь грибника / Инфографика: Главред

Полезные свойства гриба

Кроме того, современные исследования показывают, что аурикулярия обладает антибактериальными свойствами и укрепляет иммунитет.

Какой странный гриб растет в Украине - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

