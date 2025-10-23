Вид откровенно удивляет: в Украине растет съедобный гриб, который похож на ухо

Вы узнаете:
В лесах Украины можно найти множество грибов. Некоторые из них известны всем, а некоторые удивляют своим видом и формой.
Главред решил разобраться, какой интересный гриб растет в Украине.
Какой гриб похож на ухо
Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что в украинских лесах можно найти гриб, который похож на человеческое ухо.
По его словам, это аурикулярия ухообразная.
"Странный гриб растет прямо на деревьях. Чаще всего - на старой бузине, где много влажности и тень", - говорится в видео.
Отмечается, что в свежем состоянии он мягкий и желеобразный, но когда высыхает, то становится твердым, как резина. Однако, гриб может снова "ожить", если намокнет.
Легенда о грибе, который похож на ухо
Мужчина заметил, что свое второе название "иудино ухо" гриб получил от старой легенды.
"Якобы именно на бузине Иуда Искариот покончил с жизнью после предательства Христа. С тех пор на этом дереве начали расти "уши", напоминающие о покаянии. Поэтому гриб считают символом слуха совести", - добавил автор видео.
Можно ли есть гриб, который похож на ухо
Стоит добавить, что хоть выглядит он странно, однако это съедобный гриб. Он особенно популярен в Азии, где его добавляют в супы и лапшу. Его любят за нежную, хрустящую текстуру.
Полезные свойства гриба
Кроме того, современные исследования показывают, что аурикулярия обладает антибактериальными свойствами и укрепляет иммунитет.
Какой странный гриб растет в Украине - видео:
