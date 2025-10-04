Можно без опаски собирать в лесу: топ-15 грибов без ядовитых двойников

Отправляясь в лес, нужно помнить о "грибной безопасности", а именно - необходимо знать, какие грибы съедобны, а какие - нет.

Назван список съедобных грибов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Какие съедобные грибы растут в лесу и как их определить, рассказали на Youtube-канале Classy Flowers. Также грибников предупредили: грибы никогда не стоит собирать вдоль дорог или в загрязнённых местах — они накапливают токсины и тяжёлые металлы.

Автор материала составила свой небольшой список грибов, которые легко определить и у которых нет смертельно ядовитых двойников.

Какие съедобные грибы в лесу

1.Белый гриб (Boletus edulis) - это король грибов — самый вкусный и ценный. Шляпка 8–25 см, выпуклая, бледно- или красновато-коричневая, поверхность гладкая или морщинистая. Мякоть белая, плотная, не меняется на срезе. Поры белые в молодости, затем становятся оливково-зелёными или оливково-коричневыми.

Стебель до 25 см, утолщён у основания, с белой сеточкой. Отпечаток спор — оливково-жёлтый. Белый гриб растёт под хвойными деревьями и широко распространён.

Белый гриб / скриншот

2. Горчак (Tylopilus felleus) или желчный гриб похож на белый гриб. Он не ядовит, но имеет сильную горечь. Чтобы отличить, достаточно взглянуть на гименофор — у горчака он розовато-коричневый, а споры тоже розовые. Кроме того, ножка у горчака имеет грубую сетку, в отличие от утончённой у белого гриба.

Горчак (Tylopilus felleus) / Скриншот

Белые грибы можно употреблять даже сырыми, использовать для салатов, маринования, жарки и сушки.

В Украине белые грибы растут в Карпатах, Закарпатье, а также в лесах Полесья (например, Киевской, Волынской и Ровенской областей) и других регионах с сосновыми и буковыми лесами

3. Шишкогриб хлопьяножковый (Strobilomyces strobilaceus). Растет в широколиственных и смешанных лесах Северного полушария, образуя микоризу (симбиоз) с дубами и буками, а также елями и соснами на более возвышенных участках.

Его ареал включает Европу, Северную Америку, Центральную Азию и Дальний Восток России, где он встречается в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на Сахалине.

В Украине растет в Карпатах, на Закарпатье, в западноукраинских лесах и Расточье. Относится к исчезающему виду.

Шишкогриб хлопьяножковый / Скриншот

Шишкогриб хлопьяножковый определяется легко. Шляпка до 20 см, шерстистая, с пирамидальными чешуйками от серого до чёрного цвета. Мякоть белая, на воздухе розовеет, затем темнеет. Поры крупные, округлые, белые, со временем сереют. Споры - тёмно-коричневые. Плодоношение — с августа по октябрь. На вкус — землистый, напоминает старый сыр.

4.Маслёнок раскрашенный. Красивый съедобный гриб. Маслята растут в хвойных и смешанных лесах, образуя симбиоз с соснами и лиственницами, предпочитая песчаные и хорошо дренированные почвы.

В Украине маслёнок раскрашенный не зафиксирован, так как это вид характерен для Северной Америки.

Масленок раскрашенный / wikigrib.ru

Шляпка 3–12 см, покрыта розовыми и кирпично-красными чешуйками. Не выделяет липкой слизи, поэтому безопасен для кожи. Мякоть желтоватая, при повреждении темнеет. Очень вкусен жареным с чесноком.

5. Обабок (род Leccinum).

Характерная особенность — шероховатая ножка с мелкими чешуйками. Распространены в умеренных лесах Европы, Азии и Северной Америки. Формируют микоризу с деревьями одного вида. Например, подосиновик (Leccinum aurantiacum) с ярко-оранжевой шляпкой требует тщательной термообработки, иначе возможны желудочно-кишечные расстройства.

Подберезовик имеет коричневую шляпку и растет с березами.

На срезе обабки часто синеют или темнеют, но это безвредно. Вкус мягкий, грибной, особенно хороши жареными с луком и чесноком.

В Украине, как и в других регионах, можно найти различные виды обабков, которые отличаются цветом шляпки, формой ножки и особенностями мякоти.

Обабок / Скриншот

6. Ежовики (род Hydnum) не имеют ядовитых двойников. Самый известный — ежовик жёлтый (Hydnum repandum).

Споры у этого гриба расположены не в пластинках, а в виде мягких зубчиков. Шляпка от жёлтой до светло-оранжевой, форма неправильная. Мякоть белая, ароматная, с лёгкой горчинкой. Отпечаток спор белый.

В Украине встречается несколько видов ежовиков. Они растут в лиственных и хвойных лесах по всей территории страны. Также в украинских лесах можно найти ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus), хотя его ареал и распространенность могут быть ограничены.

Ежовик / скриншот

7. Герициум американский (Hericium americanum). Это вид белого гриба из Северной Америки. Также известен как "голова медведя". Это редкий, но великолепный гриб — съедобный и лекарственный.

Белый, пушистый, напоминает лапшу. Имеет нейропротекторные свойства и изучается как потенциальное средство при неврологических заболеваниях.

Вкус похож на мясо краба или моллюсков.

Герициум американский / Скриншот

Герициум американский / Скриншот

Родственный вид — герициум коралловидный (Hericium coralloides) — также съедобен, имеет короткие шипы и форму ветвящегося коралла.

Hericium coralloides / скриншот

8.Гриб-"баран" или гриб "майтаки". Съедобный полипор, имеющий лечебные свойства. У него нет ядовитых двойников. На вид он напоминает кустик или баранью шерсть, а "майтаки" (мейтаке) — это японское слово, означающее "танцующий гриб".

Майтаке поражает корни дубов и других лиственных деревьев, питаясь ими.

Плодовое тело может достигать до 60 см, состоит из множества прикреплённых сбоку шляпок на разветвлённом утолщённом стебле.

Каждая шляпка шириной около 7 см, серого или серовато-коричневого цвета, мелко-бархатистая или гладкая.

Мякоть белая, поры кремовые, споры белые. Вкус — нежный, ореховый.

Гриб "майтаки" / скриншот

Есть много разных рецептов приготовления этого гриба.

"Высушиваю или замораживаю их обычно для дальнейшего использования. Я могу даже есть их сырыми в небольших количествах", - рассказала женщина.

Гриб мейтаке не является дикорастущим в Украине, но его можно приобрести в виде добавок и порошков в специализированных магазинах и интернет-аптеках.

9. Гриб-"курица" (трутовик серно-жёлтый). Это тоже полипор — уникальный, яркий и легко узнаваемый вид. Растёт на живой или мёртвой древесине лиственных деревьев. У трутовика серно-жёлтого — ярко-жёлтые серные поры и края шляпок, а сама поверхность окрашена зонами в коралловые, оранжевые и жёлтые оттенки, образуя удивительный узор.

Он состоит из группы перекрывающихся мясистых, веерообразных шляпок. Поверхность их слегка морщинистая, на ощупь бархатистая. Поры и трубочки — ярко-серо-жёлтые, а отпечаток спор — белый. На вкус гриб напоминает куриное мясо с лёгким лимонным оттенком.

Важно знать, что с этим грибом не рекомендуется употреблять алкоголь.

Гриб-"курица" / Скриншот

Если гриб растёт на чёрной акации или хвойных деревьях, лучше его оставить — у некоторых людей он может вызвать рвоту. А вот на клёне, дубе, буке и других лиственных деревьях — проблем не возникает.

Этот условно-съедобный гриб растет на лиственных деревьях, особенно в Карпатах и Полесье.

10.Трутовик берёзовый - это лекарственный гриб, который можно употреблять в пищу, но в основном — в молодом возрасте.

Молодые грибы имеют мягкую мякоть со слегка кисловатым вкусом, которая со временем становится горьковатой. Старые экземпляры — плотные, губчатые, с сильной горечью, поэтому их используют только для приготовления лечебного чая.

Берёзовый полипор — довольно распространённый паразит берёзы, но есть одна проблема: он часто растёт высоко на живых деревьях, и собрать его можно только с поваленных или мёртвых стволов.

Берёзовый полипор / скриншот

Интересно, что этот гриб нашли на теле Этци — мумии возрастом более 5300 лет, найденной во льдах итальянских Альп. В его наборе было две кожаные полоски с нанизанными кусочками берёзового полипора. Позже выяснилось, что Этци страдал от кишечных паразитов — именно против них активен этот гриб.

11.Дождевики — очень распространённые и легко узнаваемые съедобные грибы. Они растут россыпью или большими группами на гниющей древесине, древесных остатках в смешанных или хвойных лесах.

Чтобы их идентифицировать, достаточно просто разрезать гриб пополам. У настоящих дождевиков не должно быть пластинок.

Иногда можно ошибиться, если случайно подобрать очень молодой, ещё не раскрывшийся гриб из семейства Amanita (например, бледную поганку), а это уже смертельно опасно.Никогда не стоит готовить дождевики, пока вы не разрежете каждый пополам и не убедитесь, что пластинок нет вовсе.

Дождевик / скриншот

Дождевики — это настоящие гастромицеты, то есть грибы, которые формируют и выпускают свои споры внутри закрытой структуры — "желудка", заполненного спороносной мякотью (глебой).

Дождевик грушевидный и дождевик жемчужный можно употреблять в пищу, пока они белые внутри. Если она зеленеет, значит, вы нашли гриб примерно на неделю позже, чем нужно.

Если же дождевик внутри чёрный и грубый, а кожа снаружи потрескавшаяся, как свиная шкура, — это ложный дождевик, или склеродерма. Он несъедобен и умеренно ядовит. В больших количествах может вызвать желудочно-кишечные расстройства.

Склеродерма / Скриншот

12.Американская золотая лисичка. Это родственный гриб к европейской лисичке обыкновенной. Эти грибы имеют похожих двойников, но, к счастью, они не смертельно ядовиты. Например, даже ложные лисички обозначены во многих справочниках, как съедобные грибы.

"Я могу отыскать золотую лисичку от других грибов, просто понюхав её. Необычный фруктовый аромат золотой лисички невозможно забыть, особенно если у человека здоровое обоняние. Это ни с чем не сравнимый аромат смеси абрикоса, моркови, персика или даже апельсина. Нужно просто подержать гриб несколько минут в руке, сдавив его, а затем понюхать кулачок", - рассказала женщина.

Американская золотая лисичка. / Скриншот

Настоящие лисички никогда не растут плотными группами. У них нет настоящих пластинок, похожих на пластинки грибов-двойников. Вместо них лисички имеют ложные пластинки. Они выглядят как поперечные прожилки или тупо закругленные складки.

Цвет тоже может помочь в определении гриба. Настоящая лисичка имеет однородный яично-желтый цвет, а ложная лисичка - более ярко-оранжевый цвет и оттенки с градацией и с более темным центром. Складки настоящих лисичек, как правило, более морщинистые или округлые, а также беспорядочно раздвоенные.

Шляпка настоящей лисички волнистая, широкая. Споры настоящих лисичек также выглядят по-другому. Они имеют форму продолговатого эллипса и 8-10 микрометров.

13. Черная лисичка или гриб вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides). Эти грибы трудно заметить — они сливаются с лесной землёй, особенно в тени.

Чёрные лисички — грибы вазообразной формы, без пластинок, с морщинистой поверхностью. Шляпка у них чёрная, с голубовато-серым или позже лососево-коричневым оттенком. Ножка короткая или вовсе отсутствует.

Они обладают мягким, утончённым вкусом и приятным ароматом.

Их можно сушить и потом добавлять в супы, омлеты или соусы — они придают блюдам красивый цвет и лёгкий дымный оттенок.

Если повезёт найти их в нужное время, можно собрать несколько килограммов с одного места — эти грибы растут целыми колониями.

Черная лисичка / скриншот

14.Вёшенки. Плодовые тела у них похожи на устричные раковины или веер. Шляпки бывают шириной до 19-20 см. Кромка шляпки изначально может быть закручена внутрь, а с возрастом становится прямой, мелкозубчатой.

Цвет варьируется от цвета слоновой кости до пепельно-серого. Пластинки спускаются немного вниз по ножке. Стебли короткие или вообще отсутствуют.

Шляпка в форме веера прикреплена сбоку или от бокового стебля.

Грибы растут на древесине лиственных пород деревьев. Запах приятный, вкусный, грибной. Вешенки легко найти и определить.

Вешенки / скриншот

15. Рыжик — гриб рода млечник (Lactarius).

Рыжики имеют легко узнаваемые черты и уникальные морфологические признаки. Эти оранжевые грибы среднего и большого размера производят млечный сок, который, выделяясь при повреждениях, медленно становится зеленым. Этот факт не позволяет сделать ошибку и перепутать этот гриб с другими грибами.

Растет в холодном, влажном хвойном лесу. Шляпка выпуклая, вдавленная по центру. Ножка ровная, полая, внутри - оранжевого цвета, похожа на цвет шляпки. У молодых грибов вкус мягкий, острый.

Рыжики / скриншот

