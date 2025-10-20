Как правильно на украинском сказать 'высокомерный' - шесть лучших вариантов

Вы узнаете:
- Какие украинские слова точнее всего передают значение "высокомерности"
- Почему слово "напыщенный" считают самым распространенным
- Какие есть более формальные или литературные варианты
Слово "высокомерность" часто используется для описания людей, которые имеют чрезмерно высокое мнение о себе и ведут себя высокомерно по отношению к другим. В украинском языке существует несколько способов передать это понятие, в зависимости от контекста и степени эмоциональной окраски.
Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok рассказал, как на украинском языке можно замени слово "высокомерность". По его словам, точный перевод зависит от контекста, ведь это понятие охватывает различные оттенки поведения и отношения человека.
Наиболее употребляемым и понятным соответствием является слово "напыщенный", которое происходит от существительного "напыщенность". Высокомерный человек - это тот, кто имеет чрезмерно высокое мнение о себе, демонстрирует пренебрежительное отношение к другим и склонен преувеличивать собственные заслуги.
Другой альтернативой является "зверхний" или "погордий", которые подчеркивают, что такой человек смотрит на других свысока, оценивает их как менее важных или менее компетентных.
Также в украинском языке есть более формальные или литературные варианты, которые передают похожий смысл: зазнайство, заносчивость, гордовитость. Эти слова часто употребляются для описания поведения, когда кто-то проявляет чрезмерную самоуверенность, самодовольство или чувство собственного превосходства.
Рами Аль Шаер отмечает, что выбор конкретного слова всегда зависит от ситуации. Например, в бытовом общении чаще используют "напыщенный", тогда как в текстах или публичных выступлениях уместным будет "зазнайливий" или "заносчивый".
Как сказать на украинском "высокомерный" - видео:
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шаер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Закончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
