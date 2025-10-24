Как сказать на украинском 'утрирую' - простой ответ, который знают не все

Слово "утрировать" действительно существует в современных словарях, однако имеет французское происхождение.

https://glavred.info/culture/kak-skazat-na-ukrainskom-utriruyu-prostoy-otvet-kotoryy-znayut-ne-vse-10709342.html Ссылка скопирована

Как правильно на украинском сказать "утрировать" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Что означает слово "утрировать"

Какие украинские варианты передачи значения слова "утрирую"

Какое простое и понятное слово можно использовать вместо "утрировать"

Слово "утрировать" используется, когда речь идет о преувеличении или доведении чего-то до крайности. В украинском языке существует несколько способов передать это понятие, в зависимости от контекста и желаемой эмоциональной окраски.

Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok рассказал, как правильно сказать на украинском слово "утрирую". По его словам, "утрировать" означает слишком преувеличивать, искажать или доводить до крайности.

видео дня

Наиболее экстравагантным вариантом замены является "гиперболизировать". Для более романтического оттенка можно использовать "сгущать краски".

Если же искать простое и понятное слово, то самым уместным будет "преувеличивать".

Исследуя альтернативы слову, Аль Шаер обратил внимание, что "утрировать" есть в современных украинских словарях и имеет французское происхождение. Однако, по мнению музыканта, оно звучит немного грубовато и не совсем вписывается в благозвучие украинского языка.

Как сказать на украинском "утрировать" - видео:

Украинский язык - материалы по теме

Как сообщал Главред, иногда мы употребляем слова, не задумываясь об их украинских соответствиях. Например, слово "капюшон" пришло к нам из французского и вполне допустимо в разговорной речи, но украинский язык имеет свои аутентичные варианты, которые звучат более естественно.

Также слово "высокомерность" описывает людей с чрезмерно высоким мнением о себе и высокомерным поведением. Журналист и музыкант Рами Аль Шаер в TikTok объяснил, как передать это на украинском.

Кроме того, украинский язык предлагает много красивых и точных вариантов для перевода слова "достопримечательность". Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok объяснил, что кальки вроде "достовидность" звучат неестественно и не передают истинного значения.

Читайте также:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред