Засядько, Хаукин, Тимченко: почему мир не знает об этих украинских супергероях

Забытые украинские гении, чьи открытия повлияли на развитие науки и техники. Эти гении создали ракеты, вакцины, сварку и кино, но их имена замалчивали.

https://glavred.info/culture/zasyadko-haukin-timchenko-pochemu-mir-ne-znaet-ob-etih-ukrainskih-supergeroyah-10709045.html Ссылка скопирована

Забытые украинские гении / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Имена выдающихся украинцев, которых мы никогда не слышали

Чем известны эти люди

История довольно часто несправедлива к своим героям. Имена Николы Теслы и Томаса Эдисона знает каждый школьник, а вот многие украинские изобретатели и ученые, чьи открытия стали основой современного мира, остаются малоизвестными. Они создали ракетные системы, электротранспорт, сварку, эффективные вакцины и кинематограф. Главред расскажет о пяти украинских гениях, чьи достижения были незаслуженно забыты или приписаны другим странам.

Александр Засядько

На канале "Цікава історія" рассказывают, что Александр Засядько - военный инженер и артиллерист, родом из Полтавщины. Он является одним из основателей ракетной техники. Главной его заслугой стала разработка боевых ракет и многозарядных пусковых установок, которые позволяли вести залповый огонь. Такие установки стали прообразом современных реактивных систем залпового огня.

видео дня

В июне 1828 года во время русско-турецкой войны он впервые успешно применил ракетную атаку при штурме крепости Браила, доказав высокую эффективность своего изобретения на поле боя. Труды Засядько стали основой для дальнейшего развития ракетного дела в мире.

Федор Пироцкий

Федор Пироцкий - украинский инженер, который первым в мире внедрил электрическую тягу для городского транспорта. В 1880 году в Санкт-Петербурге он провел революционный эксперимент: оборудовал конный трамвай электродвигателем и подал к нему питание через рельсы.

22 августа 1880 года на рельсы выехал трамвайный вагон, который двигался благодаря электродвигателю. Пироцкий доказал, что новый вид транспорта является реальной альтернативой конному. К сожалению, на родине его идея не получила развития, однако уже через несколько лет регулярные электрические трамваи появились в Германии и США.

Николай Бернадос

Николай Бернадос - инженер греческого происхождения из Херсонщины. Именно его считают основателем электросварки. В 1881 году он разработал метод дуговой электросварки и резки металлов с помощью угольного электрода и электрической дуги.

Такой метод, более известный под названием "Электрогефест", предложил надежный способ соединения металлических деталей, заменив громоздкое заклепочное крепление. Изобретение Бернадоса стало основой современных сварочных процессов, произвело революцию в машиностроении и сделало возможным создание больших металлических конструкций - от мостов и кораблей до трубопроводов.

Видео о забытых украинских гениях можно посмотреть здесь:

Владимир Хавкин

Владимир Хавкин - выдающийся микробиолог из Одессы, которого называют пионером вакцинологии. Из-за своей активной гражданской позиции он был вынужден эмигрировать. Работал во Франции, посвятив себя борьбе с эпидемиями.

В 1892 году Хавкин создал первую эффективную вакцину против холеры и даже испытал ее на себе. Его научный прорыв признали в Индии, где тогда свирепствовала холера. А уже в 1896 году он изобрел еще одну важную вакцину - против бубонной чумы. Благодаря этим открытиям удалось спасти сотни тысяч жизней.

В Бомбее он основал лабораторию, которая сегодня является крупнейшим исследовательским центром в Южной Азии и носит его имя.

Иосиф Тимченко

Украинский механик Иосиф Тимченко - один из пионеров мирового кинематографа. В 1893 году, работая в Одессе, он создал аппарат для воспроизведения движущихся изображений - кинескоп. В сотрудничестве с профессором Иваном Линником Тимченко разработал специальный скачковый механизм "рауклик", который обеспечивал прерывистое движение пленки и создавал иллюзию движения.

В ноябре 1893 года, почти за два года до показа братьев Люмьер в Париже, Тимченко продемонстрировал свое изобретение и показал короткие фильмы "Всадник" и "Метатель копья". К сожалению, он не придал своему открытию должного значения и не запатентовал его, из-за чего приоритет в изобретении кино был потерян.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Ютуб-канал "Интересная история" YouTube-канал "Цікава Історія" - это украиноязычный научно-популярный проект, освещающий украинскую и мировую историю без мифов и фальсификаций. Автор канала создает лаконичные и глубокие видео с фактами, архивами и аналитикой. Темы охватывают древние цивилизации, средневековье, новейшую историю и современность. Канал ориентирован на зрителей, которые ценят объективный и критический взгляд на прошлое.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред