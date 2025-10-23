Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Засядько, Хаукин, Тимченко: почему мир не знает об этих украинских супергероях

Марина Иваненко
23 октября 2025, 20:46
31
Забытые украинские гении, чьи открытия повлияли на развитие науки и техники. Эти гении создали ракеты, вакцины, сварку и кино, но их имена замалчивали.
Забытые украинские гении
Забытые украинские гении / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Имена выдающихся украинцев, которых мы никогда не слышали
  • Чем известны эти люди

История довольно часто несправедлива к своим героям. Имена Николы Теслы и Томаса Эдисона знает каждый школьник, а вот многие украинские изобретатели и ученые, чьи открытия стали основой современного мира, остаются малоизвестными. Они создали ракетные системы, электротранспорт, сварку, эффективные вакцины и кинематограф. Главред расскажет о пяти украинских гениях, чьи достижения были незаслуженно забыты или приписаны другим странам.

Александр Засядько

На канале "Цікава історія" рассказывают, что Александр Засядько - военный инженер и артиллерист, родом из Полтавщины. Он является одним из основателей ракетной техники. Главной его заслугой стала разработка боевых ракет и многозарядных пусковых установок, которые позволяли вести залповый огонь. Такие установки стали прообразом современных реактивных систем залпового огня.

видео дня

В июне 1828 года во время русско-турецкой войны он впервые успешно применил ракетную атаку при штурме крепости Браила, доказав высокую эффективность своего изобретения на поле боя. Труды Засядько стали основой для дальнейшего развития ракетного дела в мире.

Федор Пироцкий

Федор Пироцкий - украинский инженер, который первым в мире внедрил электрическую тягу для городского транспорта. В 1880 году в Санкт-Петербурге он провел революционный эксперимент: оборудовал конный трамвай электродвигателем и подал к нему питание через рельсы.

22 августа 1880 года на рельсы выехал трамвайный вагон, который двигался благодаря электродвигателю. Пироцкий доказал, что новый вид транспорта является реальной альтернативой конному. К сожалению, на родине его идея не получила развития, однако уже через несколько лет регулярные электрические трамваи появились в Германии и США.

Николай Бернадос

Николай Бернадос - инженер греческого происхождения из Херсонщины. Именно его считают основателем электросварки. В 1881 году он разработал метод дуговой электросварки и резки металлов с помощью угольного электрода и электрической дуги.

Такой метод, более известный под названием "Электрогефест", предложил надежный способ соединения металлических деталей, заменив громоздкое заклепочное крепление. Изобретение Бернадоса стало основой современных сварочных процессов, произвело революцию в машиностроении и сделало возможным создание больших металлических конструкций - от мостов и кораблей до трубопроводов.

Видео о забытых украинских гениях можно посмотреть здесь:

Владимир Хавкин

Владимир Хавкин - выдающийся микробиолог из Одессы, которого называют пионером вакцинологии. Из-за своей активной гражданской позиции он был вынужден эмигрировать. Работал во Франции, посвятив себя борьбе с эпидемиями.

В 1892 году Хавкин создал первую эффективную вакцину против холеры и даже испытал ее на себе. Его научный прорыв признали в Индии, где тогда свирепствовала холера. А уже в 1896 году он изобрел еще одну важную вакцину - против бубонной чумы. Благодаря этим открытиям удалось спасти сотни тысяч жизней.

В Бомбее он основал лабораторию, которая сегодня является крупнейшим исследовательским центром в Южной Азии и носит его имя.

Иосиф Тимченко

Украинский механик Иосиф Тимченко - один из пионеров мирового кинематографа. В 1893 году, работая в Одессе, он создал аппарат для воспроизведения движущихся изображений - кинескоп. В сотрудничестве с профессором Иваном Линником Тимченко разработал специальный скачковый механизм "рауклик", который обеспечивал прерывистое движение пленки и создавал иллюзию движения.

В ноябре 1893 года, почти за два года до показа братьев Люмьер в Париже, Тимченко продемонстрировал свое изобретение и показал короткие фильмы "Всадник" и "Метатель копья". К сожалению, он не придал своему открытию должного значения и не запатентовал его, из-за чего приоритет в изобретении кино был потерян.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Ютуб-канал "Интересная история"

YouTube-канал "Цікава Історія" - это украиноязычный научно-популярный проект, освещающий украинскую и мировую историю без мифов и фальсификаций. Автор канала создает лаконичные и глубокие видео с фактами, архивами и аналитикой. Темы охватывают древние цивилизации, средневековье, новейшую историю и современность. Канал ориентирован на зрителей, которые ценят объективный и критический взгляд на прошлое.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуют

В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуют

22:07Мир
Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

20:45Украина
РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

20:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

Последние новости

22:14

Как сказать на украинском "однофамилец" - языковеды назвали правильный ответ

22:07

В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуютВидео

22:01

Географическая аномалия: почему 90% территории Австралии остается незаселенной

21:36

Четыре знака Зодиака, которые с наибольшей вероятностью предадут ваше доверие

21:34

Уксус и апельсиновый сок: как смыть ногти без ацетона

Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 годаТеплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года
21:14

Как оригинально хранить шарфы: профессионалы назвали 4 способа

21:13

"Ему было 55": как умер Дизель Яценко на самом деле

20:58

Почему опасно ставить зеркало в неправильных местах: будете удивлены количеством проблем

20:46

Засядько, Хаукин, Тимченко: почему мир не знает об этих украинских супергероях

Реклама
20:45

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

20:21

Смотрят на стену и лают - раскрыто, могут ли собаки чувствовать призраков

20:20

Опасность, которая может погубить: почему в Австралии нельзя купаться без колготок

20:20

"Это предатели": украинский шоумен разнес в пух и прах Потапа, Яму и Винника

20:19

Как правильно обрезать смородину осенью: советы для обильного урожая

20:10

РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

19:51

Около 5 миллионов: Зинченки засветили роскошные аксессуары

19:24

Путин впервые отреагировал на новые санкции США и выдал ультиматум Украине

19:21

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

19:10

Почему Трамп отменил встречу с Путиныммнение

19:01

Начнется "черная полоса": что нельзя брать в руки в праздник 24 октября, приметы

Реклама
18:44

"Может будут завтра у нас": Зеленский заинтриговал заявлением о ракетах Tomahawk

18:23

Бюджет потерял минимум 300 млн грн из-за злоупотреблений связанной с Гетманцевым компании "М.С.Л.", - экономист

18:23

"Выбьет трон из-под Путина": названа интересная цель для ВСУВидео

18:21

Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг

17:54

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

17:48

Украинцев начали штрафовать за заборы в селе - можно влететь на "кругленькую сумму"Видео

17:29

Свежие, но провальные: эксперты назвали худшие авто 2025 года

17:18

"Как занервничал Путин": Зеленский заявил о начале переговоров по Tomahawk

16:59

Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали

16:56

Освобождение Кучерова Яра: в ВСУ показали спасательную операцию по эвакуации гражданских

16:54

Без света, отопления, воды и газа: эксперт заявил о возможном тотальном блэкаутеВидео

16:43

Ирина Билык выдвинула претензии бывшему мужу - что сделал Дмитрий Коляденко

16:41

Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

16:21

Секрет раскрыт - действительно ли золото Полуботка до сих пор лежит в Банке АнглииВидео

16:11

"Мадьяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года и пожелал сбросить с себя российское иго

16:09

"Мое бесплодие": аккаунт российской певицы взломали и узнали ее тайны

16:01

Нужно будет платить налоги: когда могут повыситься тарифы на такси в Украине

16:00

Россия рухнет за год: названо единственное условие крушения экономики Путина

15:51

Придется надевать шубу: украинцев предупредили о возможных проблемах с отоплением

15:31

Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

Реклама
15:20

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

15:04

В Украине есть настоящий город-музей: уникальное место, о котором мало кто знаетВидео

14:34

Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

14:19

Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

14:08

Удивит даже опытных кошатников: как на самом деле коты ощущают боль человека

14:04

Враг продвигается возле двух населенных пунктов на Днепропетровщине: DeepState показали изменения на карте

14:00

Елена Тополя заговорила о смене профессии: "Иногда "нагребает"

13:50

Разбитое сердце: София Ротару опубликовала скорбное сообщение

13:42

Пробрались ли россияне на правый берег: в ЦПД сказали, что происходит в Херсоне

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять