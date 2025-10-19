Укр
Читать на украинском
Учёные предупреждают: загадочная субстанция может оказаться гораздо ближе

Алексей Тесля
19 октября 2025, 03:31
Излучение, зафиксированное в центре нашей галактики, может указывать на зоны, где скрывается тёмная материя.
Ученые подошли к разгадке Вселенной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Ученые приблизились к разгадке одной из самых больших загадок Вселенной
  • Суперкомпьютеры вычислили карту распределения тёмной материи

Учёные из Университета Джонса Хопкинса и Института астрофизики имени Лейбница заявили, что приблизились к разгадке одной из самых больших загадок Вселенной — они, возможно, нашли следы тёмной материи, которые так долго искали.

Тёмная материя, не испускающая свет и энергию, по-прежнему остаётся невидимой для телескопов, пишет Daily Mail.

Однако, по мнению исследователей, при столкновениях её частиц может происходить выброс гамма-излучения. Именно это излучение, зафиксированное в центре нашей галактики, может указывать на зоны, где скрывается тёмная материя.

В своём исследовании, опубликованном в Physical Review Letters, учёные задействовали суперкомпьютеры для построения карты распределения тёмной материи в пределах Млечного Пути. Это помогло пересмотреть ранее устоявшуюся модель.

Ранее несоответствие между теоретическим распределением тёмной материи и наблюдаемыми гамма-сигналами ставило под сомнение гипотезу. Однако новое моделирование показало, что прежние расчёты были слишком упрощёнными — они предполагали, что распределение тёмной материи идеально сферическое. На самом деле, как показывают новые данные, оно скорее сплюснуто и асимметрично.

Хотя эти результаты пока не являются прямым доказательством существования тёмной материи, они существенно усиливают аргументы в её пользу. Учёные отмечают, что пока нельзя исключать и альтернативные источники гамма-излучения, например, быстро вращающиеся нейтронные звёзды. Тем не менее, новые данные всё же склоняют чашу весов в сторону тёмной материи как наиболее вероятного источника.

Если аналогичные сигналы будут обнаружены в других регионах космоса, это может стать серьёзным подтверждением гипотезы о существовании и локализации тёмной материи.

Важное предупреждение ученого: в чем опасность

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь рассказал о потенциальных угрозах землетрясений на территории Украины.

Он отметил, что большинство ощутимых сейсмических толчков, фиксируемых в стране, происходят из Вранчанской зоны — одного из наиболее активных сейсморегионов.

Кроме того, учёный подчеркнул, что Крым и акватория Чёрного моря также представляют собой зоны повышенной сейсмической опасности. В числе потенциально активных участков он назвал и Карпатский регион, где возможны подземные толчки различной силы.

Ранее сообщалось о том, что Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения. Учёные обнаружили, что в недрах океанского дна в течение миллионов лет происходил медленный, но неумолимый процесс.

Напомним, что во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

Ранее Главред писал, что в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда была 4,6.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

наука
11:38

