Учёные предупреждают: загадочная субстанция может оказаться гораздо ближе

Излучение, зафиксированное в центре нашей галактики, может указывать на зоны, где скрывается тёмная материя.

Ученые подошли к разгадке Вселенной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ученые приблизились к разгадке одной из самых больших загадок Вселенной

Суперкомпьютеры вычислили карту распределения тёмной материи

Учёные из Университета Джонса Хопкинса и Института астрофизики имени Лейбница заявили, что приблизились к разгадке одной из самых больших загадок Вселенной — они, возможно, нашли следы тёмной материи, которые так долго искали.

Тёмная материя, не испускающая свет и энергию, по-прежнему остаётся невидимой для телескопов, пишет Daily Mail.

Однако, по мнению исследователей, при столкновениях её частиц может происходить выброс гамма-излучения. Именно это излучение, зафиксированное в центре нашей галактики, может указывать на зоны, где скрывается тёмная материя.

В своём исследовании, опубликованном в Physical Review Letters, учёные задействовали суперкомпьютеры для построения карты распределения тёмной материи в пределах Млечного Пути. Это помогло пересмотреть ранее устоявшуюся модель.

Ранее несоответствие между теоретическим распределением тёмной материи и наблюдаемыми гамма-сигналами ставило под сомнение гипотезу. Однако новое моделирование показало, что прежние расчёты были слишком упрощёнными — они предполагали, что распределение тёмной материи идеально сферическое. На самом деле, как показывают новые данные, оно скорее сплюснуто и асимметрично.

Хотя эти результаты пока не являются прямым доказательством существования тёмной материи, они существенно усиливают аргументы в её пользу. Учёные отмечают, что пока нельзя исключать и альтернативные источники гамма-излучения, например, быстро вращающиеся нейтронные звёзды. Тем не менее, новые данные всё же склоняют чашу весов в сторону тёмной материи как наиболее вероятного источника.

Если аналогичные сигналы будут обнаружены в других регионах космоса, это может стать серьёзным подтверждением гипотезы о существовании и локализации тёмной материи.

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

