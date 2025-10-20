Укр
Прорыв в медицине: простой анализ крови выявляет десятки видов опасных болезней

Алексей Тесля
20 октября 2025, 02:30
Разработка направлена на то, чтобы перестать выявлять рак на поздних стадиях и перейти к раннему обнаружению.
Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Важное:

  • Высокоточный анализ крови способен выявлять более 50 видов рака
  • Тест Galleri разработан американской биотехнологической компанией Grail

Новый высокоточный анализ крови, способный выявлять более 50 видов рака, может кардинально изменить методы ранней диагностики и значительно ускорить процесс выявления онкологических заболеваний.

Как сообщает BBC, тест позволяет обнаруживать широкий спектр злокачественных опухолей, причём около 75% из них не охвачены действующими программами скрининга.

Тест, получивший название Galleri, разработан американской биотехнологической компанией Grail. Он работает по принципу обнаружения в крови фрагментов ДНК, выброшенных опухолью. В настоящее время метод проходит испытания в системе здравоохранения Великобритании (NHS).

В рамках исследования в США и Канаде наблюдали 25 тысяч человек. У одного из ста участников тест показал наличие рака, и в 62% этих случаев диагноз был подтверждён.

Наиболее важные результаты испытаний:

  • Более чем в половине случаев опухоли были выявлены на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.
  • Тест способен обнаруживать виды рака, для которых сегодня не существует скринингов (например, рак печени, желудка, поджелудочной, яичников и мочевого пузыря).
  • При использовании вместе с традиционными методами скрининга Galleri увеличивает общее количество обнаруженных случаев рака в 7 раз.
  • В 90% случаев анализ правильно определяет, в каком органе находится опухоль.

Разработка направлена на то, чтобы перестать выявлять рак на поздних стадиях и перейти к раннему обнаружению, когда шансы на успешное лечение значительно выше.

Ранняя диагностика: что говорят ученые

Новое исследование, выполненное специалистами Университетского колледжа Лондона при содействии Общества Альцгеймера, показало обнадеживающие результаты в сфере диагностики деменции.

Ученые установили, что магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно проводить почти в три раза быстрее без ущерба для точности результатов. Это открытие может сделать диагностику не только более оперативной, но и более доступной и комфортной для пациентов.

Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.

Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.

Об источнике: ВВС

BBC - это британская общественная телерадиовещательная корпорация, которая предоставляет широкий спектр услуг, включая телевидение, радио и онлайн-контент, и является одной из крупнейших и самых влиятельных телерадиовещательных организаций в мире.

BBC имеет украинскую службу, которая предоставляет новости и информацию на украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

