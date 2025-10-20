Прорыв в медицине: простой анализ крови выявляет десятки видов опасных болезней

Важное:
- Высокоточный анализ крови способен выявлять более 50 видов рака
- Тест Galleri разработан американской биотехнологической компанией Grail
Новый высокоточный анализ крови, способный выявлять более 50 видов рака, может кардинально изменить методы ранней диагностики и значительно ускорить процесс выявления онкологических заболеваний.
Как сообщает BBC, тест позволяет обнаруживать широкий спектр злокачественных опухолей, причём около 75% из них не охвачены действующими программами скрининга.
Тест, получивший название Galleri, разработан американской биотехнологической компанией Grail. Он работает по принципу обнаружения в крови фрагментов ДНК, выброшенных опухолью. В настоящее время метод проходит испытания в системе здравоохранения Великобритании (NHS).
В рамках исследования в США и Канаде наблюдали 25 тысяч человек. У одного из ста участников тест показал наличие рака, и в 62% этих случаев диагноз был подтверждён.
Наиболее важные результаты испытаний:
- Более чем в половине случаев опухоли были выявлены на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.
- Тест способен обнаруживать виды рака, для которых сегодня не существует скринингов (например, рак печени, желудка, поджелудочной, яичников и мочевого пузыря).
- При использовании вместе с традиционными методами скрининга Galleri увеличивает общее количество обнаруженных случаев рака в 7 раз.
- В 90% случаев анализ правильно определяет, в каком органе находится опухоль.
Разработка направлена на то, чтобы перестать выявлять рак на поздних стадиях и перейти к раннему обнаружению, когда шансы на успешное лечение значительно выше.
Ранняя диагностика: что говорят ученые
