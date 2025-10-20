Прорыв в медицине: простой анализ крови выявляет десятки видов опасных болезней

Разработка направлена на то, чтобы перестать выявлять рак на поздних стадиях и перейти к раннему обнаружению.

Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Высокоточный анализ крови способен выявлять более 50 видов рака

Тест Galleri разработан американской биотехнологической компанией Grail

Новый высокоточный анализ крови, способный выявлять более 50 видов рака, может кардинально изменить методы ранней диагностики и значительно ускорить процесс выявления онкологических заболеваний.

Как сообщает BBC, тест позволяет обнаруживать широкий спектр злокачественных опухолей, причём около 75% из них не охвачены действующими программами скрининга.

Тест, получивший название Galleri, разработан американской биотехнологической компанией Grail. Он работает по принципу обнаружения в крови фрагментов ДНК, выброшенных опухолью. В настоящее время метод проходит испытания в системе здравоохранения Великобритании (NHS).

В рамках исследования в США и Канаде наблюдали 25 тысяч человек. У одного из ста участников тест показал наличие рака, и в 62% этих случаев диагноз был подтверждён.

Наиболее важные результаты испытаний:

Более чем в половине случаев опухоли были выявлены на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Тест способен обнаруживать виды рака, для которых сегодня не существует скринингов (например, рак печени, желудка, поджелудочной, яичников и мочевого пузыря).

При использовании вместе с традиционными методами скрининга Galleri увеличивает общее количество обнаруженных случаев рака в 7 раз.

В 90% случаев анализ правильно определяет, в каком органе находится опухоль.

Разработка направлена на то, чтобы перестать выявлять рак на поздних стадиях и перейти к раннему обнаружению, когда шансы на успешное лечение значительно выше.

Ранняя диагностика: что говорят ученые

Новое исследование, выполненное специалистами Университетского колледжа Лондона при содействии Общества Альцгеймера, показало обнадеживающие результаты в сфере диагностики деменции.

Ученые установили, что магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно проводить почти в три раза быстрее без ущерба для точности результатов. Это открытие может сделать диагностику не только более оперативной, но и более доступной и комфортной для пациентов.

Об источнике: ВВС BBC - это британская общественная телерадиовещательная корпорация, которая предоставляет широкий спектр услуг, включая телевидение, радио и онлайн-контент, и является одной из крупнейших и самых влиятельных телерадиовещательных организаций в мире. BBC имеет украинскую службу, которая предоставляет новости и информацию на украинском языке.

