В Китае распространяется новый тяжелый вирус: в США выступили за запрет поездок

Миру угрожает распространение нового неизвестного вируса из Китая.

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В Китае распространяется новый тяжелый вирус / коллаж: Главред, фото: УНИАН

За последние недели в Китае резко начал распространяться новый вирус. Пациенты поступают в госпитали с респираторными заболеваниями, микоплазменной пневмонией и риновирусной инфекцией. Наибольшее количество пострадавших насчитывается среди детей. Об этом сообщает Newsweek.

Новый вирус в Китае

Некоторые эксперты утверждают, что строгие меры по борьбе с Коронавирусом привели к ослаблению детской иммунной системы. Именно это могло поспособствовать большому количеству заболевших среди детей.

На данный сообщения из больниц поступают по всему китаю. В одной только детской болнице Тяньцзиня за 18 ноября зафиксировали 13 171 случай инфицирования. В Пекине при этом сообщают о 7 000 случаях ежедневно.

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Сам вирус распространяется уже от Пекина до Ляонина, а это 643 километра географического распространения.

Реакция мира на новый вирус

В Сенате США тем временем уже отреагировали на таинственный вирус и отправили письмо президенту Джо Байдену с просьбой запретить сообщение с Китаем. Данное решение просят ввести до момента, пока новое заболевание не станет более ясным.

"В Китае появляется новая таинственная респираторная болезнь, и ошибки COVID-19 нельзя повторить", - заявил сенатор США от штата Флорида Марко Рубио.

Вирус в Украине

Напомним, в Украине зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием Пирола - этот подвид COVID-19 выявили у 20-летнего мужчины в Ровненской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 7 ноября.

Также, в стране распространяются новые мутации COVID-19. В ноябре референс-лаборатория ВИЧ/СПИДа и вирусных патогенов Центра общественного здоровья провела исследование и обнаружила четыре новых вариации штамма "Омикрон".

Как следствие, вместе с холодами растет и численность заболевших Covid-19. В связи с этим в стране могут снова вводить карантинные ограничения. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона. По словам врача, на территории Украины развивается 14 штамов Коронавируса, в следствие чего заболеваемость растет и всего лишь за последнюю неделю выросла уже на 20%.

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