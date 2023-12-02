В Китае распространяется новый тяжелый вирус: в США выступили за запрет поездок

За последние недели в Китае резко начал распространяться новый вирус. Пациенты поступают в госпитали с респираторными заболеваниями, микоплазменной пневмонией и риновирусной инфекцией. Наибольшее количество пострадавших насчитывается среди детей. Об этом сообщает Newsweek.
Новый вирус в Китае
Некоторые эксперты утверждают, что строгие меры по борьбе с Коронавирусом привели к ослаблению детской иммунной системы. Именно это могло поспособствовать большому количеству заболевших среди детей.
На данный сообщения из больниц поступают по всему китаю. В одной только детской болнице Тяньцзиня за 18 ноября зафиксировали 13 171 случай инфицирования. В Пекине при этом сообщают о 7 000 случаях ежедневно.
Сам вирус распространяется уже от Пекина до Ляонина, а это 643 километра географического распространения.
Реакция мира на новый вирус
В Сенате США тем временем уже отреагировали на таинственный вирус и отправили письмо президенту Джо Байдену с просьбой запретить сообщение с Китаем. Данное решение просят ввести до момента, пока новое заболевание не станет более ясным.
"В Китае появляется новая таинственная респираторная болезнь, и ошибки COVID-19 нельзя повторить", - заявил сенатор США от штата Флорида Марко Рубио.
Вирус в Украине
Напомним, в Украине зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием Пирола - этот подвид COVID-19 выявили у 20-летнего мужчины в Ровненской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 7 ноября.
Также, в стране распространяются новые мутации COVID-19. В ноябре референс-лаборатория ВИЧ/СПИДа и вирусных патогенов Центра общественного здоровья провела исследование и обнаружила четыре новых вариации штамма "Омикрон".
Как следствие, вместе с холодами растет и численность заболевших Covid-19. В связи с этим в стране могут снова вводить карантинные ограничения. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона. По словам врача, на территории Украины развивается 14 штамов Коронавируса, в следствие чего заболеваемость растет и всего лишь за последнюю неделю выросла уже на 20%.
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