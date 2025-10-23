Секрет раскрыт - действительно ли золото Полуботка до сих пор лежит в Банке Англии

Легенда о золоте Павла Полуботка снова оживает - исследователь Аким Галимов объяснил, мог ли Банк Англии на самом деле хранить гетманские миллиарды.

https://glavred.info/culture/sekret-raskryt-deystvitelno-li-zoloto-polubotka-do-sih-por-lezhit-v-banke-anglii-10708961.html Ссылка скопирована

Золото Полуботка - действительно ли золото Полуботка до сих пор лежит в Банке Англии / Коллаж: Главред, фото: pexels, УНИАН

О чем говорится в материале:

Что известно о золоте Полуботка

Где сокровища Полуботка

До сих пор ли украинское золото в Англии

История о легендарном "золоте Полуботка" уже более двух веков волнует воображение украинцев. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube объясняет, действительно ли часть гетманского сокровища могла оказаться в хранилищах Банка Англии.

Главред выяснил, могут ли сокровища Полуботка до сих пор быть в Англии.

видео дня

Легенда о сокровищах Полуботка - история возникновения

"После ареста Павла Полуботка, еще до его смерти, царь повелел начать расследование государственной измены Гетмана. Ему было приказано провести обыски в доме и имениях наказного Гетмана, а после того составить опись личного имущества", - рассказывает Галимов.

Смотрите видео о том, сколько золота "получат" украинцы за сокровища Полуботка:

Именно тогда, по его словам, и могла зародиться легенда о потерянном сокровище.

"Домочадцы успели уничтожить часть его бумаг, а остальные вывезли в село Михайловку. Мне кажется, именно здесь и спрятана основа для истории о сокровищах Полуботка", - добавляет исследователь.

Золото Полуботка в Англии: что искал князь Меншиков

В разных источниках упоминается, что князь Александр Меншиков якобы искал золото Полуботка в Англии.

"Он подозревал, что большую часть казацкого золота удалось вывезти из-под носа у русских. Меншиков якобы даже направил запрос в английский банк, но утвердительного ответа оттуда не получил", - говорит Галимов.

Однако он отмечает, что реальных доказательств этого нет, и источники этой легенды остаются неизвестными.

Почему Полуботко "положил" свое золото в банк Англии

Галимов также объяснил, почему же в легендах именно Банк Англии стал возможным хранилищем гетманского золота.

"Банк Англии получил репутацию самого надежного банковского учреждения в мире. Безусловно, Павел Полуботок мог слышать об английских банках. А учитывая, что московские следователи искали гетманское золото по всей Украине, банковский депозит в Лондоне мог выглядеть удачным тайником", - объясняет Аким Галимов.

Удалось ли найти золото Полуботка

В конце XIX века профессор Александр Рубец, потомок гетмана, провел собственное расследование и пришел к выводу, что клад действительно хранится в Лондоне.

"Рубец ссылался на рассказ английского шкипера, который якобы перевозил из Архангельска в Лондон трех украинцев - одного из них называли гетманским сыном. Они притащили на борт большую бочку и по прибытии в Лондон спросили дорогу в английский банк", - рассказывает Галимов.

Обращалась ли Украина к Англии, чтобы вернуть золото Полуботка

В 1908 году профессор Рубец собрал съезд потомков Полуботка в Стародубе - приехало около 350 человек.

"Члены Стародубского съезда выбрали комиссию из 25 человек, и те поехали в Лондон на поиски клада. Но вернулись ни с чем. Английские банкиры требовали конкретный документ, который удостоверял бы внесение суммы на депозит, а такого документа не было", - отмечает Аким Галимов.

Существует ли золото Полуботка на самом деле

Галимов указывает на то, что сегодня историки не имеют никаких подтверждений, что Банк Англии хранит украинское золото. Однако сама легенда продолжает жить - как символ гетманской эпохи, национального богатства и стремления к справедливости.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов- украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред