Золото Полуботка может быть до сих пор в Украине - где оно и какое на нем проклятие

Золото Павла Полуботка до сих пор может быть в Украине, но по народным преданиям на него наложено заклятие могущественных характерников, указывает Галимов.

Что известно о золоте Полуботка

Какое проклятие золота Полуботка

Где искать золото Полуботка

Тайна казацких сокровищ и легендарного золота гетмана Павла Полуботка до сих пор волнует историков и искателей приключений. Как указывает основатель проекта "Реальная история" и продюсера 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, часть этих богатств могла остаться на украинских землях.

Главред выяснил, какие есть легенды о казацких сокровищах.

Род Полуботков и потомки гетмана

"У Полуботка было пятеро детей, которые унаследовали его земли и продолжили род. Три дочери и два сына - Яков и Андрей. После смерти отца сыновья продолжили службу в казацком войске, получив один из самых высоких военных грандов Гетманщины - Бунчуковый товарищ", - рассказал Аким Галимов.

После смерти гетмана род Полуботков сохранил свое влияние в Гетманщине, а впоследствии стал частью российского дворянства.

"Их наследниками стали представители разных семей, в частности Забилы, Миклашевские и Милорадовичи", - отметил Галимов.

Казацкие сокровища и легенды о золоте Полуботка

Историк отмечает, что достоверных документальных подтверждений существования сокровищ не сохранилось, однако народная память сохранила множество преданий.

"Якобы бочки с казацким золотом или серебром лежат где-то в тайных тайниках, пещерах или даже под водой. По народным поверьям, получить все это богатство сможет только тот, кто чист душой и имеет исключительно светлые намерения", - рассказал Галимов.

Проклятие казацкого золота

По словам эксперта, украинский фольклор наполнен историями о заклятиях, которые якобы охраняют сокровища запорожцев.

"По народным поверьям, на всех этих сокровищах обязательно лежало какое-то заклятие могущественных характерников", - пояснил исследователь.

Где сейчас золото Полуботка

По словам Галимова, особой загадочностью окутана река Скарбная неподалеку Чертомлицкой Сечи (современная Днепропетровская область), где, по легенде, запорожцы прятали свою сокровищницу.

И хотя доподлинно неизвестно, действительно ли на территории Украины есть золото Полуботка, для многих украинцев эта история остается символом свободолюбивого духа и веры в справедливость.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

