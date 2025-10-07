Чем 'перемога' отличается от 'победы' - объяснение удивит многих

О чем идет речь в материале:
- Победа и победа разница
- Что означает "победа"
- Каково значение слова "победа"
Украинский историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов объяснил глубинную разницу между словами "перемога" и "победа", показав, что за ними стоят совершенно разные мировоззрения. Об этом он рассказал в видео на YouTube.
Главред выяснил, разницу между "перемогой" и "победой"
Что означает слово "перемога"
По словам историка, украинское слово "перемога" происходит от глагола "могти" и означает превышение собственных сил, преодоление границ.
"Перемогти - это сделать больше, чем можешь. Это наше украинское: можешь, но сделай больше, чем можешь", - объясняет Александр Алферов.
Историк отмечает, что в украинском языке понятие победы тесно связано с действием, решительностью и мужеством.
Что означает слово "победа"
В отличие от украинского "перемога", русское "победа" имеет совсем другое происхождение и смысл.
"Слово "победа" имеет корень "беда", то есть что-то плохое. "По беде" - это перейти беду, ждать, пока она пройдет", - отмечает историк.
Алферов отмечает, что даже в русской литературе это слово не всегда означало триумф или победу, а часто ассоциировалось с пережитой бедой.
Смотрите видео о разнице между "победой" и "победой":
Примеры из литературы: "победа" как следствие беды
Историк приводит примеры из классических произведений, которые подтверждают первоначальный смысл этого слова.
"У Некрасова есть фраза: "Победные головешки уснувших мужиков", - цитирует Алферов.
Он также вспоминает сказку, записанную Афанасьевым.
"Вот я тебе говорил, не бери пера - будет беда. Ну да, это еще не беда, а победка", - говорит волшебное жеребенок. То есть слово "победка" означает малую беду", - добавляет он.
"Победа" - это не победа, а выживание после потерь
Александр Алферов подчеркивает, что в российском ментальном понимании "победа" - это не о победе, а о пережитой катастрофе.
""Победа" - это что-то после беды, когда пушечное мясо, кровавые штурмы. Это воспринимается как "победа" после колоссальных потерь", - объясняет историк.
Он добавляет, что даже первая "московская победа" - это не героическая победа, а лишь событие после "беды".
"Когда распалась Золотая Орда, и московское княжество стало свободным - вот по беде, их независимость", - резюмирует он.
Таким образом, "перемога" - это активное достижение, преодоление, результат силы духа, а "победа" - это пассивное ожидание, когда беда просто прошла. Именно в этом, по словам Алферова, заключается глубинная разница в мировосприятии двух народов.
Вам также может быть интересно:
- Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было
- Немецкий барон 250 лет сравнил русских и украинцев - что он особенно отметил
- Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих пор
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред