Как правильно говорить "цінник": неожиданный ответ

Украинское слово "цінник" произносится не так, как многие из нас привыкли говорить. А все дело в том, что ударение должно быть не там, где казалось.
Как правильно произносить "цінник"
Автор и ведущая программы Правильно українською Ольга Багний в своём TikTok рассказала, что очень часто слово "цінник" произносится с ударением на І.
Но правильно будет делать ударение на И. Получается, следует говорить так: "ціннИк".
@sametak1064 Всі дивуються, що неправильно наголошують слово "цінник" #правильноукраїнською#нмт#мова#українськийтікток#українськамова♬ original sound - Правильно українською
О персоне: Ольга Багний
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
