Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как правильно говорить "цінник": неожиданный ответ

Андрей Ганчук
7 октября 2025, 21:13
24
Оказывается, многие неправильно произносят слово, которое очень популярно в обществе.

Багний, укр мова
Ударение в слово "цінник" нужно делать на І / Коллаж: Главред, фото: скриншот TikTok, pixnio.com

Украинское слово "цінник" произносится не так, как многие из нас привыкли говорить. А все дело в том, что ударение должно быть не там, где казалось.

Как правильно произносить "цінник"

Автор и ведущая программы Правильно українською Ольга Багний в своём TikTok рассказала, что очень часто слово "цінник" произносится с ударением на І.

видео дня

Но правильно будет делать ударение на И. Получается, следует говорить так: "ціннИк".

Как правильно говорить слова по-украински – новости по теме:

Ранее Главред рассказал, что русское слово "гроздь" можно легко заменить на украинское "кетяг". По мнению журналиста Аль Шаера, такой вариант будет более правильным.

Кроме того, Аль Шаер объяснил, как будет правильно по-украински "именинник". Выяснилось, что литературно будет "уродинник".

А репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна подсказала, чем заменить слово "душнила". Синонимы совершенно необычные.

Смотрите видео, как правильно делать ударение в слове "цінник":

@sametak1064 Всі дивуються, що неправильно наголошують слово "цінник" #правильноукраїнською#нмт#мова#українськийтікток#українськамова♬ original sound - Правильно українською

Другие новости:

О персоне: Ольга Багний

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на Львовщине

Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на Львовщине

21:57Украина
Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

20:45Синоптик
Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

20:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

Последние новости

21:57

Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на Львовщине

21:53

"Пароль" от морозов: какие цветы обрезать, а какие только "погладить" осеньюВидео

21:50

Как отстирать белые кроссовки в сетку: самый легкий способВидео

21:48

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

21:13

Как правильно говорить "цінник": неожиданный ответВидео

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал ТрампБлэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
21:03

Жених Леси Никитюк признался, как военная служба изменила его здоровье

21:00

Как олигархические группы пытаются вернуть контроль над "Укрэнерго" актуально

20:47

Не главная цель, а "ворота": СМИ раскрыли "аппетит" Кремля в Донецкой области

20:45

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Реклама
20:31

Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

19:57

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

19:43

Куда исчез Ярмоленко: журналисты раскрыли детали конфликта в "Динамо"

19:28

Чем очистить раковину от ржавчины: простой, но очень эффективный способВидео

19:10

Как Путин оправдывает брата-Гитлерамнение

19:09

Погрузит столицу РФ в темноту: может ли Украина устроить блэкаут в Москве

18:51

РФ изменила стратегию ударов по энергетике: какие регионы Украины под угрозой

18:15

Россияне лупят по газовым объектам: что будет с тарифами на газ для потребителей

18:14

Лучше обходить стороной: что такое ультраобработанные продукты и как их отличитьВидео

17:59

Опасный циклон накрывает Украину: названы регионы, которые будут "плавать"

17:45

Всего 5% украинцев доверяют Бюро экономической безопасности: сможет ли Цивинский изменить ситуацию

Реклама
17:39

Молодожены "спалились": Дашу Квиткову и Владимира Бражко выдала важная деталь

17:38

Эшелон "снесло" с рельсов: ГУР провели дерзкую операцию в Ленинградской области РФ

17:27

Люди, рожденные в эти 5 дат, смело преодолевают жизненные препятствия

16:57

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многихВидео

16:57

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

16:21

В Москве впервые отреагировали на решение Трампа по "Томагавкам" для Украины

16:18

Память про звезду "За двумя зайцами": как выглядит могила Маргариты Криницыной

15:31

Украина испытывает новую мини-ракету, которая разрывает дроны "облаком" шариков

15:30

Женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома: поведение пушистика удивилоВидео

15:10

Прошлое разбойников спряталось в названии известного города Донбасса: раскрыта тайна

15:04

Суперпростой и аппетитный салат: весь секрет в главном ингредиентеВидео

14:58

Поздравления с Днем юриста - красивые поздравления и картинки

14:52

Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

14:50

Все по-настоящему: семь признаков того, что вы нашли настоящую любовь

14:30

СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

14:26

Привело под венец: актриса Катя Кузнецова призналась в романе на съемках

14:26

Что можно посадить на месте, где росла картошка: простые, но полезные советы

14:20

"Спасибо, Бен": Лопес и Аффлек впервые воссоединились на публике после развода

14:14

Самая дорогая ягода в Украине резко подешевела: фермеры вынуждены снижать цены

13:27

Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

Реклама
13:24

Главный парфюмерный аккорд осени-2025: какие духи и как выбирать на холодный сезон

13:21

New York Post обнародовал документы ФБР о связях Порошенко с Медведчуком и Путиным, – эксперт

13:05

"Уже замужем": о свадьбе Леси Никитюк с военным проговорился известный певец

12:37

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

12:26

Блогер показал разницу работы камер iPhone 17 и 15: результат очень удивилВидео

12:07

РФ атаковала Черниговскую область: без света - 61 тысяча абонентов, введены графикиФото

12:03

"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

12:03

"Опуститься к такому": Ани Лорак публично опозорилась

12:00

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев

11:50

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантовВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять