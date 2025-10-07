Как правильно говорить "цінник": неожиданный ответ

Оказывается, многие неправильно произносят слово, которое очень популярно в обществе.

Ударение в слово "цінник" нужно делать на І / Коллаж: Главред, фото: скриншот TikTok, pixnio.com

Украинское слово "цінник" произносится не так, как многие из нас привыкли говорить. А все дело в том, что ударение должно быть не там, где казалось.

Как правильно произносить "цінник"

Автор и ведущая программы Правильно українською Ольга Багний в своём TikTok рассказала, что очень часто слово "цінник" произносится с ударением на І.

Но правильно будет делать ударение на И. Получается, следует говорить так: "ціннИк".

Ранее Главред рассказал, что русское слово "гроздь" можно легко заменить на украинское "кетяг". По мнению журналиста Аль Шаера, такой вариант будет более правильным.

Кроме того, Аль Шаер объяснил, как будет правильно по-украински "именинник". Выяснилось, что литературно будет "уродинник".

А репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна подсказала, чем заменить слово "душнила". Синонимы совершенно необычные.

О персоне: Ольга Багний Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

