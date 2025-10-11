Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в истории

О чем говорится в материале:
Более века назад на Полтавщине случайно нашли клад, который до сих пор считают крупнейшим в Восточной Европе. Об этом рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.
Как нашли малоперещепинский клад
"В 1912 году, когда украинские земли входили в состав Российской империи, в селе Малая Перещепина на Полтавщине 12-летний парень по имени Федор Деркач заметил пропасть на песчаном холме. Парень немного разгреб песок и обнаружил золотой сосуд", - рассказал он.
После этого, по словам Галимова, о находке сразу сообщили местным властям, а оттуда - в Петербург.
"Впоследствии из Петербурга в Малую Перещепину отправили сотрудника Эрмитажа, который исследовал песчаный холм и написал в своем отчете о целом кладе из драгоценных предметов", - отметил эксперт.
Какой самый большой клад Украины
По словам Галимова, артефакты подтвердили присутствие булгарских племен на украинских землях.
"Совершая переход от Кавказа на территорию современной Булгарии, булгары десятилетиями кочевали в украинской степи. Они контролировали не только юг, но и почти все левобережье современной Украины. И этому есть археологические подтверждения", - пояснил он.
Самый дорогой клад Восточной Европы
"С тех пор прошло уже более 100 лет, но даже сегодня малоперещепинский клад считается самым дорогим из найденных на территории Восточной Европы", - подчеркнул Галимов.
Среди найденного - более 800 предметов из золота и серебра общим весом около 75 килограммов. В состав клада входили мечи, чаши, украшения, кольца, поясные пряжки, византийские монеты и посуда - все чрезвычайной художественной работы.
Что случилось с кладом
К сожалению, как подчеркнул историк, украинские артефакты оказались в России.
"Артефакты, найденные на украинских землях, россияне вывезли, библиотеки уничтожили", - говорит Галимов.
Сегодня весь клад хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, как и многие другие бесценные исторические находки, вывезенные с территории Украины во время господства Российской империи.
Кто владел самым большим богатством Украины
"Особого внимания заслуживает золотой перстень с монограммой, которую исследователи связывают с именем хана Кубрата, основателя государства Великая Булгария в VII веке", - пояснил журналист.
Именно этот артефакт стал основанием для предположения, что на территории современной Украины был похоронен легендарный правитель Великой Булгарии.
